TSJE sin pagar quincena por falta de dinero

Se reducirán gastos, personal y se solicitará una auditoría: Magistrada

Por: Martha Medina

En estos momentos se presenta una situación muy grave en el Tribunal Superior de Justicia, pues no se cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar la nómina en esta quincena, señaló la magistrada presidenta Yolanda de la Torre, para anunciar que se aplicarán medidas para reducir los gastos y también la plantilla de trabajadores que se tiene actualmente, además de que solicitará una auditoría externa al Poder Judicial.

La magistrada puntualizó que “estoy sumamente preocupada, acabo de llegar ayer y lo primero, después de la toma y las primeras acciones a las que me obliga la ley, pregunté que cómo estábamos y mi primera pésima noticia fue que no hay para pagar la nómina; me parece grave porque ayer tuve una reunión por la tarde con el Consejo de la Judicatura, históricamente nunca se ha dejado de pagar algo que es sagrado para los trabajadores”, dijo textualmente, al manifestar que se trata de una situación del dominio público que al parecer el Gobierno Federal no le debe dinero a Durango, al señalar que se tenía la esperanza de que habría recursos en este renglón para resolver las prioridades y temas fundamentales.

En estos momentos, señaló que tiene la esperanza de que las gestiones que realiza de manera permanente el gobernador del estado, para obtener recursos adicionales, tenga resultados positivos, pues agregó que al parecer le ha ido bien en su trabajo.

Con respecto al tema de la nómina, la magistrada De la Torre puntualizó que la erogación que se realiza por este concepto es de 16 millones de pesos cada quincena, recursos que no se tienen en estos momentos para efectuar el pago correspondiente al personal.

Ante esta situación, manifestó que en el Tribunal de Justicia hay tres temas que son fundamentales: “Ahorita lo prioritario, lo más grave, lo más delicado, es que no hay dinero para cubrir la quincena de las y los trabajadores del Poder Judicial, lo lamento mucho porque hay gente muy valiosa, que le echa muchas ganas, que hace años no se le ha subido el sueldo, que han sido castigados por muchos años anteriores y que, pues hoy salir con esto, ni siquiera sé cómo puedes decirle a un trabajador que no hay dinero para pagarle su salario”, agregó la magistrada.

Añadió que se revisó este tema y consideró que se tendrán que hacer previsiones futuras; sobre el segundo tema dijo que solicitará apoyo al Congreso del Estado para ver si hay alguna reasignación presupuestal, además de que también planteará esta situación al gobernador y solicitará una auditoría externa a fondo, al fondo auxiliar, a la administración, mientras que de manera interna se hará también una de carácter jurídico de los expedientes.

También anunció que se reducirá la nómina que se tiene actualmente, la cual se incrementó en los últimos años fuera de toda norma de ley, pues puntualizó que se entrará en un proceso de racionalidad y austeridad importante para garantizar lo que son los pagos de sueldos a los trabajadores y el funcionamiento estricto de la función jurisdiccional, para indicar que “vengo a limpiar nuestra casa del Poder Judicial, haremos recorte de nómina, no podemos seguir inflándola”.

