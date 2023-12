García Harfuch, Nacho Mier y Sheffield… serán senadores.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Los tres aspiraban a gobernar sus estados y la capital del país, a algunos, las encuestas no les dieron y a otros, los alcanzó el criterio de paridad, lo que es innegable, es que tanto Ignacio Mier, Omar García Harfuch y hasta Ricardo Sheffield, han recibido el premio a su institucionalidad y lealtad a la Cuarta Transformación, pues este miércoles, fueron notificados que serán candidatos al Senado por Morena el próximo año, junto a los seis aspirantes a gobernadores que no alcanzaron dicha aspiración, un premio que muchos verán como justo y otros lo cuestionarán, lo que es innegable, es que este es buen mensaje al morenismo que acate los designios tanto de Palacio Nacional como de su partido, pues si encabezan dichas fórmulas, automáticamente ya serán parte de la próxima legislatura, ya sea por ganar sus elecciones o por primera minoría.

Fue justamente Mario Delgado quien hizo oficial el registro de precandidatos al Senado en entidades como: la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Jalisco, Morelos, Veracruz y Puebla, entidades que jugarán sus gobernaturas el primer domingo de junio del próximo año, estados en donde algunos de los referidos, se quedaron en la orilla y que sorprendió su institucionalidad, pues ningún hizo mucho ruido luego del resultado de las encuestas, quizá a sabiendas que recibirían el premio a ese alineamiento tan necesario en estos tiempos, para el partido en el poder y que no deja de ser un mensaje para el resto del morenismo del país que tienen las mismas aspiraciones.

Fue la Coordinación Nacional de Elecciones de Morena, la que concluyó que los segundos lugares mejor posicionados en las encuestas, así como aquellos que fueron bajados por un tema de criterio de paridad, como fue el caso de Omar García Harfuch que tuvo que dejarle ese lugar a Clara Brugada, podrán optar por encabezar la fórmula al Senado en cada una de sus entidades federativas, lo que prácticamente les garantiza un sitio en la cámara alta los próximos seis años, un premio de consolación que ya lo quisieran muchos en la oposición, en donde quienes no alcanzarán dicha candidatura, difícilmente encabezarán la fórmula, pues ya hay acuerdos desde el año pasado entre el PAN y el PRI, para que otros y otras, sean las aspirantes.

Será hasta el 18 de enero del próximo año, cuando la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, defina sus candidaturas tanto a la Cámara de Diputados como a la cámara alta, buscando con ello, evitar un “Berdejazo”, en alusión a Ricardo Mejía Berdeja, mismo que el año pasado, al no recibir la candidatura a la gubernatura de su natal Coahuila, decidió abanderar otra causa y le alcanzó a meter el pie a Armando Guadiana y al proyecto morenista, un precedente que está claro que el morenismo no quiere que se repita y de ahí, que no le dejen mucho margen a los “heridos” para que se vayan a abanderar otras causas en las próximas elecciones, lo que pareciera una salomónica decisión, tomando en cuenta los antecedentes antes citados.

