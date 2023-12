+ Alerta, aumentan accidentes automovilísticos

+ Evitemos conducir en condiciones de ebriedad

+ Cuidemos nuestros bienes y nuestras vidas

+ Seguirán los retenes sorpresivos en la ciudad

+ Mucha gente en la cárcel por irresponsables

“Vale más dos horas tarde que un minuto de silencio, o preferible ocupar un taxi que perderlo todo…”

Jorge Blanco

Registran las autoridades un repunte en el índice de accidentes viales en la ciudad, muchos con resultados fatales, y cada vez llegan más automóviles provenientes de otros estados u otros países por lo que hay que extremar precauciones…..AUMENTO.- Ante la llegada de más automóviles a la ciudad por las fiestas de fin de año, los percances están en aumento y es necesario el autocuidado de los ocupantes de los vehículos…..DEFENSIVO.- Es ahora cuando más debemos aplicar el manejo a la defensiva para preservar nuestras vidas y nuestros bienes. Ir atentos a los movimientos que hacen los demás automovilistas para evitar accidentes…..SATURACIÓN.- Hicimos este mediodía un recorrido por la ciudad y los embotellamientos están a la orden del día. Los puntos en donde habitualmente la movilidad es soportable ahora se ven los amontonaderos de autos que a su vez impiden llegar a tiempo a nuestro destino. Hay que hacer como en las grandes ciudades, que tenemos que planear los desplazamientos con más tiempo del normal, puesto que para empezar todo mundo quiere llegar al primer cuadro de la ciudad, y sobre todo a la zona comercial capitalina, que está sobrada, atiborrada de autos locales y foráneos que hacen cualquier desplazamiento imposible. Y así será de ahora en adelante hasta quizá mediados del mes de enero, por lo que aquí pediríamos a los conductores que si no tienen nada urgente qué hacer en el centro, busquen mejor otros puntos de la capital, porque llegar a su destino no será fácil, y si es posible mejor viajar en taxi o en cualquiera de las plataformas digitales, porque no hay espacio en los estacionamientos y el intentar llegar hasta alguna tienda resulta por de más complicado. Mejor hacerlo caminando o en vehículos ligeros como la motocicleta, scooter o bicicleta, pero no en automóvil, porque no caben más en el primer cuadro citadino y quien se atreva a hacerlo tendrá que soportar los largos y cansados tiempos de espera. Esa sería otra de las maneras en que pudiésemos encarar la saturación y a su vez los riesgos de accidente, que según Protección Civil en el Estado se han incrementado en estos días un 20% comparado con el tiempo normal. Hay choques por todas partes y nos obligan a tomar precauciones para evitar vernos envueltos en ese tipo de incidentes que pueden costarnos la vida y la privación de la libertad, que no deseamos para nadie este fin de año…..TRAGUITOS.- Y aprovechando el viaje, la Subdirección de Vialidad mantendrá su política de retenes de forma sorpresiva en los distintos puntos de la capital para sacar de la calle a los tomadores, que de una vez por todas deben entender que si piensan tomar alcohol la piensen dos veces y dejen el carro o la moto en casa y pidan un taxi, no es caro y resulta aconsejable para tomar la diversión como se debe, sabedores de que al final de la fiesta no habrá problema dado que es la mejor manera de asegurar el regreso en buenas condiciones y con cero lamentaciones…..ASUETO.- Vienen los días más esperados del año, pero también los días de mayor riesgo de consumo de alcohol, por tanto tenemos que asumir la responsabilidad para no tomar el carro o la motocicleta para viajar en condiciones alcoholizadas, porque entonces expondrá uno el pellejo y la libertad, lo que es fácil arreglar con la contratación de un taxi que nos lleve seguros a casa…..FALSO.- No dejarse llevar por la euforia insana de creer que “yo borracho manejo mejor…”. Cuando se alteran los sentidos se altera también el control de la seguridad propia y tan solo por eso hay que pensarla y contar hasta diez, o más, para no agarrar el volante en condiciones de ebriedad, porque luego no entiende uno lo que hace y no se arrepiente sino hasta el día siguiente que se da cuenta de la clase de estropicios causados, en cuyo caso no pocas veces se ha perdido hasta la vida, sino que se la quitamos a otros, ajenos por completo de nuestra vana alegría, y de paso acabamos con nuestro auto y destruimos otros que luego, asegurado o no, hay que pagar, y muchas veces no se tiene ni el propio vehículo asegurado, de modo que las consecuencias trascienden hasta la familia, una desgracia que es muy frecuente en Durango y por la que mucha gente ha perdido miserablemente los bienes y la libertad, y a veces la vida, como decimos, cuando no hay ninguna necesidad. Todo es controlable y no se requiere de grandes cosas, sino de la voluntad únicamente de evitar el conducir alcoholizado, porque borrachos se alteran nuestros sentidos y nuestra responsabilidad y entonces vienen las tragedias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp