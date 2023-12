Revisar presencia de vendedores ambulantes, es Tarea de direcciones ejecutoras: Humberto Santana

Son las autoridades ejecutoras, las encargadas de actuar en el caso de vendedores ambulantes que trabajen sin el permiso correspondiente, tanto en el centro de la ciudad, como en otros puntos de la misma, señaló el regidor Humberto Santana, presidente de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo, al indicar que se no han otorgado permisos nuevos.

Al referirse a la presencia de estos comerciantes, el regidor recordó que, para deslindar responsabilidades, que la actuación de la Comisión se limita hasta el tema de otorgar o negar permisos, mientras en el caso de los comerciantes que no se han decidido a solicitarlos, no los van a tener y en tal caso, “las direcciones ejecutoras serán las que entrarán en consecuencia y tendrán que hacer el retiro de comerciantes de distintos puntos de la ciudad, no solamente del centro, que no cuenten con su permiso”.

En el caso de la situación de artesanos que fueron retirados de la Plaza de Armas, señaló que aunque tiene conocimiento de que se dejaron unas carretas en el parque Guadiana, afuera del Auditorio del Pueblo, desconoce si se instalarán en ese logar o las tienen bajo resguardo, porque se trata de una situación que atiende la Secretaría del Ayuntamiento, que es la instancia a la cual deben acudir los artesanos.

