Siete Días de Grilla

Un prometedor estudiante de Medicina se impactó contra una barredora a más de 150 kilómetros por hora muriendo en el acto. Otra vez la sociedad de Durango es sacudida por una desgracia producto del alcohol.

Nosotros pedimos antes de este episodio triste y desgarrador a padres y muchachos que se abstengan de tomar y conducir vehículo, que es preferible ocupar un taxi o un Uber para evitar lo ocurrido.

El jovencito, de apenas 19 años, era un sobresaliente estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y venía de la fiesta preparada precisamente para estudiantes foráneos en un antro de Lomas del Parque.

Anoche, animadamente participó en la “Posada Estudiantil” en la que concurrieron la mayoría de los muchachos que están estudiando fuera de Durango y, aunque la fiesta terminó a las 3:00 horas, la siguió hasta las 6:00 y hacia las 6:30, cuando se dirigía a su domicilio, se impactó a más de 150 kilómetros por hora.

Iba dormido o no alcanzó a ver la barredora que hacía su trabajo sobre la salida a Mezquital, el caso es que ni siquiera intentó frenar o no pudo cuando lo sorprendió la muerte, y aparte dejó lesionados a dos trabajadores municipales que conducían la barredora.

Rojo amanecer en Durango por algo que pudo y debió evitarse para ahorrar el maldito dolor por el que deben estar pasando sus familiares y muchos conocidos.

Una jovencita se accidentó en las cercanías de Nueva Rosita, Coah., quedó lesionada e internada en un hospital recibiendo atención médica y no daban con sus familiares hasta que lo publicamos.

Nada nos gusta dar malas noticias, por desgracia de manera frecuente es nuestra señal por las distintas redes la que informa a los parientes de occisos o lesionados del incidente en que se vieron envueltos.

El tema es que, familiares de la muchacha, cuyo nombre no viene al caso, agradecieron a Contacto hoy la rápida movilización que obligó la publicación del percance, porque de otra forma seguiría en calidad de desconocida.

Sin embargo, en casos como el que nos ocupa, la buena noticia es que se enteraron sus familiares que de inmediato se movilizaron para que le fuesen brindados los cuidados médicos que requería.

Nunca los medios de comunicación atravesaron por una crisis existencial como ahora en la que han desaparecido de menos seis impresos y la cuenta se mantiene hacia arriba.

Todo, consecuencia a la presencia de las redes sociales, que resultan mucho más efectivas para efectos publicitarios que los periódicos tradicionales.

La semana pasada dimos cuenta del despido de personal de EL SOL DE DURANGO, y ayer platicamos de EL SIGLO DE DURANGO que hizo lo propio con administradores, impresores y reporteros, pero que son el preludio de algo peor que se aproxima.

Nunca sucedió lo que ahora padecen los medios de comunicación que, por excelencia, deben impulsarse en las distintas plataformas digitales que aparecen como opción de sobrevivencia, aunque… para que los medios vivan de lo que pagan las redes todavía falta mucho, o le falta mucho trabajo a los periodistas para poder producir el suficiente dinero que les permita respirar económicamente.

El otro día, cuando dimos cuenta de las maniobras de EL SOL para encarar el mal momento, explicamos que sus oficinas centrales enviaron un mensaje en el que subrayaron que no es nada personal, sino que los diarios ya no se sostienen por sí solos, y por eso se está reduciendo personal, y si persisten los problemas, como es seguro que sucederá, cerrarán de manera definitiva.

Sentimos mucho al entender la realidad por la que pasan los soles y todos los periódicos impresos, que a querer y no, han sido desplazados por las redes sociales, que de pronto se convirtieron en la herramienta inmediata para informarse.

Antes, quien buscaba alguna información se daba a la tarea de recorrer los puestos de periódicos, hoy, ya ni puestos existen. Por igual están llamados a su desaparición.

Y junto con los diarios, la impresión de libros. Esa es otra industria emplazada a desaparecer también, visto que es más sencillo tomar el teléfono, visitar un diario o leer un libro, pues hay millones de opciones a la mano y muchas veces sin costo.

Sobra explicar que si alguien pretende sobrevivir a la crisis debe instalarse en las redes y buscar la primicia con todo, de lo contrario se quedará como un adorno sin atractivo para nadie.

Aparte, las redes sociales pagan a los generadores de contenido y pagan muy bien, en dólares, pero todavía falta como para pensar que los diarios sobrevivirán de esos ingresos, aunque por algo se empieza.

Nosotros, gracias a las frecuentes visitas de nuestros seguidores, cada vez registramos mejores ingresos en moneda americana por el trabajo ofrecido.

Solo que, faltan años para empezar a creer que de ahí vivirán los periódicos… lo bueno es que existe esa perspectiva que no debe despreciarse, sino tomarse a pecho y de inmediato ponernos a producir materiales atractivos que generen lectura y a su vez publicidad, de donde siempre se mantuvieron los diarios.

Aparte, la publicidad digital es mil veces más barata que la de los espacios en los impresos, que fue subiendo de precio hasta convertirse en producto de gran lujo que ya nadie quiere pagar.

La transformación industrial que está empujando el nearshoring tiene que dejarle dividendos a Durango, para lo que se está trabajando en la promoción casi casi contra el tiempo, dados los rezagos de nuestra entidad.

El nearshoring es la intención de las grandes marcas por elaborar sus productos lo más cerca de los mercados de consumo y, en el caso de Durango, está bien cerca de los Estados Unidos, el mercado más grande del orbe.

Estamos virtualmente a cinco o seis horas de la frontera y eso nos debía hacer competitivos en la materia, pero… resulta que otros estados se le han adelantado al nuestro y disponen de la infraestructura suficiente para cautivar a los inversionistas. Además de que están ofreciendo interesantes estímulos fiscales y hacendarios para que las industrias alcancen las utilidades que pretenden.

No obstante la adversidad a que se enfrenta nuestro estado por la carencia de almacenes, naves industriales, bodegas y espacios para oficina, el gobernador Esteban Villegas no ha quitado el dedo del renglón y ha seguido empujando por su lado motivando a las firmas que visitó a principios de año en China.

Las pláticas con los inversionistas se han avanzado hasta el grado de considerar muy probable la venida de grandes empresas armadoras de autos que traerán miles de fuentes de trabajo.

Bueno, no les platico más para no ir a regar el tepache, porque la confirmación depende de algunas gestiones que se están atendiendo, pero muy pronto se dará a conocer a la sociedad importantes avances en la materia.

No pocos han echado pestes por la decisión presidencial de ayudar a los extranjeros que están entre nosotros buscando llegar a los Estados Unidos. Protestan porque “les están dando nuestros impuestos…”.

Sin embargo, no es cierto, a los extranjeros les dan una ayuda gracias a la financiación del gobierno de los Estados Unidos, precisamente para evitar que sigan llegando indocumentados.

Esos son los acuerdos que poco conocemos los mexicanos, pero que se han dado entre ambos gobiernos, de modo que… falso, no les están regalando nuestros impuestos.

Y en un momento dado, si el gobierno tiene esos recursos y puede dárselos, qué importa, que los ayude para que puedan un día quizá no muy lejano llegar al “sueño americano”. No se puede ser tan egoísta como para quejarnos por la ayuda a esos hermanos nuestros que viven sus peores días de la vida.

La humanidad se enfrenta a un problema gravísimo en el mundo por la aparición de los robots, que lo hacen todo, y cada vez produce más desempleados.

A propósito, está circulando de manera generosa el nuevo libro de Elena Chávez intitulado El Gran Corruptor, en el que abunda sobre las formas en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha podido sobrevivir con 200 pesos en la bolsa.

O sea, Elena ni estaba desaparecida, mucho menos andaba de parranda, como suponían algunos. Estaba encerrada dando los toques finales al incómodo cuaderno.

El libro está físicamente en las distintas librerías importantes de México, lo mismo en línea, pero para evitar el boicot que intentó bloquear a El Rey del Cash, lo más probable es que pronto se suba a la red de redes para que pueda consultarlo quien guste y sin ningún costo.

Elena, recordemos, fue esposa de César Yáñez, uno de los más cercanos colaboradores que ha tenido AMLO y, por lo que sostiene, supo de múltiples incidentes que miró con sus propios ojos y que no le contó nadie.

Apareció en X un comentario que asegura que Xóchitl Gálvez va arriba de Claudia Sheinbaum a razón de 78 puntos, por 22 de la morenista. Ya lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas, las encuestas no ganan elecciones.

Y más les vale tanto a Morena como al Frente Amplio que se serenen, que calmen sus ansias de novillero y que guarden energía para lo que viene, porque la van a necesitar.

Si esa encuesta fuese real, cierta, entonces ya para qué se mueve Xóchitl, pues ahí nadando de muertito se puede pasar lo que resta de aquí al primer domingo de junio y ya ganó.

No hay tal, ni los números también abismales que le atribuyen a Claudia como esta vacilada de ninguna manera deben considerarse, porque no son serias y en nada ayudan a la promoción de ambas.

Lo mejor sería que este desaguisado se resolviera entre las dos, que no haya un tercero, porque nada más vendrá a ponerle mocos al atole, dado que Movimiento Desahuciado con Samuel García se exhibió como un gran esquirol que mostró las cartas desde antes cuyo propósito siempre ha sido quitarle votos al Frente.

Solo que, el autoritario mandatario nunca recapacitó en el derecho, en la constitución de Nuevo León y, al final, le fue como en feria, por poquito y pierde hasta la gubernatura que ganó Mariana su esposa.

Nunca mejoraron las prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial en el Estado porque quienes lo dirigieron se dedicaron a saquearlo. Hay demandas penales, pero… los sospechosos siguen becados y sin problema.

Lo dijo la magistrada presidenta Yolanda de la Torre, el otro día que los trabajadores se le amontonaron para exigirle mejoras salariales que vengan a contrarrestar los incrementos en los precios de todo lo habido y por haber.

No le entendemos a ese rollo, la verdad, porque resulta que los sospechosos están ahí mismo impartiendo justicia, quizá al mejor postor, puesto que no se puede pensar otra cosa.

Y lo extraño es que hay demandas de tipo penal con pruebas incluso, pero los indiciados siguen cobrando quincenalmente su beca autoaprobada por haber maltratado al Poder Judicial en la entidad.

Si alguno de nuestros seguidores tiene algún problema de tipo mental que por momentos le distraiga el amor a la vida, háblenos por lo menos para darle una palabra de aliento, y de ser preciso para pedirle que se abstenga de hacer algo desagradable.

Sea quien sea, si alguien cruza por esa terrible circunstancia, tiene el número 911 para pedir ayuda, o puede comunicarse con nosotros por medio de los distintos botones de acceso que permiten las distintas redes sociales.

Es que, hay muchos que se quejan de que llaman al 911 y no se les atiende rápido.

En el caso, desde luego que tienen razón, puesto que si la premura de su enfermedad le exige una inmediata reacción, no va a estar esperando a tener suerte y que le respondan en la línea de auxilio.

Nosotros estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para tenderle la mano a quien en verdad lo necesite y no le encuentre salida al problema.

No somos especialistas, ni tenemos la menor idea de cómo encarar esos problemas, pero por lo menos podemos pedirle a quienes buscan quitarse la vida que no lo hagan, que de inmediato se pongan en manos de los especialistas para que les ayuden a salir del mal momento.

Todos o casi todos los problemas de tipo mental se pueden contener con medicamentos, con un tratamiento puntual que quizá se les ha negado, pero insistimos, háblenos para tenderles una mano y ayudarles en lo que sea posible. No me sobra nada, pero estamos dispuestos a buscarle la ayuda que necesite a quien sea, niño, joven, viejo, hombre, mujer, quien sea. No debe morir nadie más en esas lamentables condiciones.

Con el inicio oficial de los festejos de esta temporada también comienza una etapa que puede ser complicada en cuanto a la salud mental, como lo advierten especialistas en el tema, quienes piden a la población en general estar vigilante ante posibles síntomas de alguna enfermedad como la depresión, un mayor cuidado con las emociones, especialmente en el caso de quienes consumen bebidas alcohólicas u otras sustancias, debido a la relación que se ha encontrado entre estos consumos y las decisiones que toman algunas personas que atentan contra su propia vida, para evitar que se presenten estas acciones y que pasen a formar parte de una estadística que se tiene actualmente y que es preocupante, en el caso de los suicidios.

Ante esta situación tanto especialistas en salud mental como las mismas autoridades ofrecen distintas opciones para quienes enfrenten una situación de estas enfermedades que los pueda llevar a buscar una salida falsa, para que aprovechen la ayuda que se les brinda por medio de programas institucionales enfocados a dar atención a estos casos, a través de llamadas telefónicas, ya sea al número de emergencias 911, que reforzó la atención las 24 horas del día, o servicios como la “Línea de la vida”, que también ofrece atención durante 12 horas continuas por la noche, donde podrán recibir apoyo terapéutico de contención y serán canalizados para continuar con un tratamiento.

El tema es que cada vez hay más opciones de ayuda para quienes tienen problemas con sus emociones, con depresión o ansiedad por parte de especialistas en salud mental, más en una temporada complicada en este renglón como son los festejos navideños.

La final del futbol mexicano está empatada a uno entre América y Tigres, con muy clara ventaja favorable al equipo de la Ciudad de México. Mañana sabremos quién es el nuevo monarca.

El futbol funciona con goles, y los dos equipos llegan al último partido con un tanto por bando. Esto porque se dice que América “arrolló” a Tigres, aunque eso no sea cierto, pues los cartones son por de más parejeros.

La “ventaja” del América es que jugará en su gallinero y con su público, pero los de la UANL vendrán a repetir la dosis, a vender cara la derrota y en un descuido se cayó te quería.

O sea, reconozcámoslo, América se topará con un buen equipo, peleador hasta el último minuto y destacado por sus buenos resultados obtenidos lo mismo en casa que de visita, y como ya no hay más allá del partido dominical, lo mismo da perder que ganar para Tigres, pero reconocer que tienen la calidad para vencer, y el equipo de Televisa tendrá que ser práctico, demostrar sobre la cancha la superioridad aparente que sí tienen. Tal vez hombre por hombre sí tienen diferencia favorable, solo que, a la hora del partido, serán once contra once y los de Coapa no están exentos de una mala tarde, como le pasa a cualquiera.

