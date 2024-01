+ Falso, Aispuro no va en ninguna boleta

Tranquilos, tranquilos…No tiene sustento el “borrego” de que el ex gobernador Aispuro siempre sí va de senador por el Partido Acción Nacional. No va, hasta el momento, porque de confirmarse se terminaría acá el Frente Amplio por México…..CALMA.- No pocos se atragantaron esta mañana en el desayuno cuando leyeron la nota “fake” del supuesto Proceso en la que asegura que José va en primer lugar de la lista y Gabriela Hernández López en segundo. Es un “buscapiés” de no sabemos quién para revisar el ánimo de la ciudadanía hacia el ex mandatario…..AVISO.- El gobernador Esteban, como líder indiscutible del FAM, precisó ya su postura en torno a la posible candidatura precisamente ante quien, aseguran, ha autorizado la inclusión de Pepe en las listas, Marko Cortés, que según el dato de Proceso habría dado el visto bueno para Aispuro…..ACCIÓN.- La realidad, sin embargo, precisa que no hay nada, que el cabildeo de algunos personajes sigue, pero la decisión estatal está tomada. Incluso diríamos que por momentos Aispuro aceptó ya su realidad y se olvidó de senar o de cualquier otra posición política, porque no vendría nada bien a Durango…..CÁRCEL.- Hasta donde nos quedamos, se dijo que en el momento en que Aispuro aparezca en alguna lista o en alguna boleta se le buscará para que venga a aclarar cómo, cuándo, cuánto y dónde dejaron los miles de millones de pesos que se llevaron, ha repetido el mandatario Villegas Villarreal y…no es juego, ha dicho…..ASEGUNES.- En los hechos al gobernador no se le ha tocado el punto, por tanto se supone que se quedó en la advertencia de que se procederá contra Aispuro en el momento más adecuado, amén de que se está buscando al tiempo al ex secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, en distintas partes del mundo donde se le ha visto, a pesar de que lo está persiguiendo la Interpol y no se ha quitado el dedo del renglón en otros ex funcionarios que se fueron grandes…..BUSCAPIÉS.- El ruido de Proceso es parte de los acomodos que se están haciendo al interior de los partidos, amén de que ningún partido o el Frente mismo han abierto la boca para advertir sobre los prospectos con que irá por el triunfo el próximo junio…..FUERA.- Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, quedó fuera de cualquier posibiliad de ratificación, a pesar de los esfuerzos de Morena, especialmente al aparecer hoy el comentario de Sergio Sarmiento en el que detalla cuándo, cómo y dónde copió tesis de su licenciatura en Derecho. Incurrió en una serie de errores de primaria que hicieron más grande el escándalo que la ha dejado de manera definitiva fuera de cualquier posibilidad de ratificación. Preguntar entonces, qué pasó con las copias de Yasmín Esquivel que hace tiempo debió renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o qué, su poder es superior al del máximo tribunal del país? Es que para defenderse la copiona ministra se amparó para evitar que la UNAM diera a conocer los resultados de la investigación que aclara todo lo que se “fusiló” para obtener la licenciatura en la casa de estudios y que, en los hechos, la desconoció y de no haber sido por ese amparo a estas horas tenía que haber dejado el cargo por pérdida de la licenciatura, pero…como conviene a intereses superiores, ahí se han hecho “muuu” para dejarla hacer, a pesar de que no tiene reconocida la capacidad jurídica por la que llegó a la Corte como para impartir justicia…..ÉPALE.- Obvio que si Tesla llega a instalarse en Nuevo León, Durango habrá de resultar beneficiado con la participación en alguna parte del proceso de fabricación. El problema es que Tesla está vacilando con el gobernador Samuel García y las 1,600 hectáreas que le reservaron para la gigafactory ahí siguen esperando la llegada de las máquinas. O sea, de aterrizar ese enorme proyecto nuestra entidad debe alcanzar algo del pastel, pero mientras no se aterrice no tendremos nada y debemos seguir picando piedra en otros rumbos para atraer pronto más inversiones, pues urge la apertura rápida de muchas más fuentes de empleo…..REACCIÓN.- Mientras tanto, insistimos en que las escuelas técnicas debían colocarse a la altura de las circunstancias y reaccionar de acuerdo a las posibilidades que demandará el mercado, de educar muchachos para atender las exigencias de mano de obra y de no soslayar, por nada del mundo, a la Inteligencia Artificial que es la que la está rompiendo en las canchas digitales del mundo y por la que no podemos quedarnos rezagados. Ninguna escuela, repetimos, ninguna, está ofreciendo alguna proximidad a la IA, y ya es tarde para reaccionar. Ya las carreras tradicionales han sido superadas por la realidad y tenemos que ajustarnos a lo nuevo, a lo que viene, a lo que ya le está quitando el sueño a mucha gente. 