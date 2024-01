+ Refuerzan pronóstico sangriento en elección

“No, entiende, no le interesas al político. Tampoco le preocupan tus problemas y no hará nada para arreglártelos. No seas pendejo, no defiendas a esa estirpe…”

Anónimo

Los pronósticos respecto al iniciado proceso electoral no son buenos, por el contrario, se advierten nubarrones que pueden manchar la elección con violencia, aunque…la violencia ya la tenemos, ya no hay que esperar nada…..MUERTE.- Suman, decíamos el otro día, cuatro muertos, tres morenistas y un emecista en diversos puntos de la Republica, y ojalá fuese todo, pero…qué va. Las cosas apenas arrancan y ya hay números rojos, habrá que estar atentos a lo que sigue…..ALTO.- Aunque no lo reconozcan los partidos, los asesinatos registrados son producto de las luchas internas partidistas por las distintas posiciones. Antes que otra cosa debían centrarse las autoridades en prevenir que no haya una baja más, pero…eso no va a pasar. Pareciera que no le interesa a nadie detener la ola sangrienta que…de ninguna manera será cosa novedosa, dado que la última elección fue pasada por una racha violenta de decenas de muertos, y eso que era elección intermedia…..SANGRE.- Quisiéramos equivocarnos, que los pronósticos que hacen los expertos no lleguen a cumplirse, pero en la medida de la importancia del cargo es la intensidad como se defiende o se asegura eliminando a los que lo pretenden…..CONTAMINACIÓN.- Ojalá que los ciudadanos, de menos, no se vean alcanzados por esa ola desagradable de realidad, que los electores cumplan con su obligación de sufragar y que lleguen hasta ahí y que no vayan a ser arrastrados por los partidos políticos y utilizados como carne de cañón, como ha ocurrido otras veces y que ha terminado con la división no nada más en las ciudades, en la sociedad, sino entre las familias, donde los padres le van a un candidato y los hijos a otro y de ahí vienen las desavenencias que acaban con la muerte de unos y lesiones de otros. Dios quiera que eso no llegue a pasar, aunque los pronósticos no son para nada favorables…..ACARREOS.- Los acarreos, inventados por Porfirio Díaz en su accionar priista (no existía el PRI, pero sí las malas mañas) se hicieron presentes en la mañanera visita presidencial del sábado pasado. Decenas o cientos de autobuses trajeron y llevaron a los viejecitos a solidarizarse con las pensiones y becas, que insisten, pueden perderse si no se vota por Morena, aun cuando por todos es sabido que becas y pensiones no podrán ser quitadas, sí aumentadas por quien llegue a ganar la primera magistratura federal..…NIEVE.- Entró hoy un frente frío, el número 29, y mañana entra el 30, por lo que serán por lo menos 48 horas de tiempo gélido con fuertes ráfagas de viento en toda la entidad y posibilidades de registrar aguanieve y nieve…..ALERTA.- El Servicio Meteorológico Nacional comunica de las condiciones climatológicas que dominan al país, que no tienen relación con el gélido temporal que azota a los Estados Unidos, pero que se parecen mucho…..CUIDADO.- Sirva el regreso de los tiempos fríos a la entidad para que adoptemos las medidas suficientes y no llevarnos una sorpresa, o peor una enfermedad de las vías respiratorias. Hace un par de semanas hubo una crisis de males que tumbaron a mucha gente por hacerle confianza al clima. Que no sea este el caso y abriguémonos lo necesario y, sobre todo, evitemos en la medida de lo posible pasar de un lado caliente a uno frío, o viceversa…..ATENCIÓN.- Y sobre todo, la advertencia está dirigida a los municipios del norte y noroeste del estado, aparte de las zonas altas de la entidad, puesto que el meteoro hará una mayor presencia en esas regiones y es donde tienen que poner más atención en lo que ocurre, a pesar de que el mal temporal está presente prácticamente en todo el estado…..TACLEADAS.- Si se me permite, porque hay quienes no admiten que opinemos de deportes o de otras actividades distintas a la política, pero ayer pudimos ver extraordinarios partidos divisionales en el futbol americano que, en serio dejaron prueba del por qué la afición se entrega tanto al deporte de las tacleadas…..NÚMEROS.- Los Chiefs de Kansas en un verdadero milagro vencieron a Bills de Búfalo 27-24, en lo que pudo ser la final adelantada de la NFL. Total, el hubiera no existe, Chiefs van contra Baltimore y Detroit contra San Francisco, cuyos ganadores se enfrentarán por el trofeo Vince Lombardi el domingo 4 de febrero, en lo que los más conocen como el Súper Bowl. Y aunque no me lo permitan, mi pronóstico final es Chiefs-49s. Entre paréntesis, una de las fiestas deportivas más importantes en el planeta, pero sobre todo en los Estados Unidos, donde todo se detiene, todos se concentran en el partido y no hay otra distracción que atraiga más, aun cuando en el mundo hay partes donde no se conoce el deporte de las tacleadas, la realidad es que el juego rudo está penetrando en todas partes del mundo precisamente gracias al Súper Tazón, que por lo general se mide por lo consumos de cerveza y otras bebidas alocadoras, comida, hamburguesas, pizzas y las toneladas de aguacate, generalmente mexicano, puesto que nuestra fruta es única para los consumidores gringos que no pueden cambiarlo por otro producto, a pesar de que hay imitaciones que no le llegan a nuestro aguacate. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

