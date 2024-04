+ Tendremos el fenómeno del siglo a plenitud

+ El eclipse total de sol que recorrerá 3 países

+ Llegará por el Pacífico y se irá por el Atlántico

+ No jugar con la vista, mejor comprar lentes

+ Hay existencias en tiendas, pero aseguremos comida

“Afortunados, ahora nos tocará el próximo lunes admirar el eclipse total de sol, qué más nos falta…”

Anónimo

El eclipse total de sol de este lunes al mediodía será, sin duda, el fenómeno natural del siglo visible en una franja de doscientos kilómetros desde Mazatlán hasta Terranova y Labrador, en Canadá…..TRAYECTORIA.- Entrará por el Oceáno Pacífico y terminará en el Oceáno Atlántico. Permitirá una línea delgada por la que será posible mirarlo a plenitud, y esta vez, esa línea cruzará Durango y muchas ciudades de Estados Unidos y Canadá. Hay dos puntos en Texas, los condados Kaufman y Kerr, en los que también se podrá ver el fenómeno en toda su magnitud, por lo que millones de norteamericanos están viajando con esa dirección y temen las autoridades que la multitud colapse todo, desde los servicios públicos, hoteles, restaurantes y espacio para transitar por las mismas carreteras, razón por la que no faltan los que estén hablando del fin del mundo y cosas parecidas…..PELIGRO.- El riesgo de dañar la vista si se observa directamente el eclipse es real. Los rayos ultravioleta llegan sin filtro a la retina y la dañan o la queman, y en ese caso quien lo sufra perderá la vista, aun cuando hay los atrevidos que están retando a la naturaleza, a su fuerza implacable, y están invitando a mirarlo sin filtro alguno…..ALTO.- Los mexicanos, sin embargo, están conscientes del peligro y mejor se han provisto de lentes especiales para soldador grado 12 ó 14 de oscuridad, a fin de impedir que los rayos ultravioleta pasen directamente. Incluso eso mismo están sugiriendo a quienes pretendan hacer tomas con su teléfono celular, dado que los mismos rayos dañarán partes sencibles del aparato, por lo que se insiste en respetar la realidad y abstenerse de retar a la naturaleza, porque lo habrán de pagar caro, como han pagado muchos su atrevimiento en otros tiempos…..ANUNCIOS.- Por decir algo, en el Museo Bebeleche se están vendiendo los lentes especiales en 20 pesos, cuyo valor real es quizá menor, pero ante la demanda, los precios han ido subiendo de forma exagerada. Hay en varias ferreteras vidrios especiales para soldar, lo mismo que en negocios dedicados a la soldadura, y pueden adaptarse facilmente a las cámaras de los teléfonos a fin de no dañarlos…..EUFORIA.- La euforia por presenciar el fenómeno natural del siglo, al menos en Durango, está generando una serie de reacciones que hacen prever las dificultades que pudieran encarar los visitantes. Los cuerpos policíacos se han repartido estratégicamente por las distintas carreteras, a fin de facilitar cualquier desplazamiento, y los que tienen hotel reservado no les queda más que esperar que suceda. Los hoteles de Durango capital y no se diga del interior, están reservados con anticipación, no cabe un alma más, de manera que por ese lado no se consigue una habitación ni por descuido. Se vale soñar, claro, y buscar entre los hoteles de los municipios, pero…no encontrarán habitación alguna, a menos que se dé alguna cancelación de última hora que pareciera raro. Una sugerencia a nuestros visitantes, sobre todo a los que no encontraron hotel, vengan con las previsiones suficientes, porque se teme que las existencias sobre todo de alimentos no han sido calculadas con precisión respecto a los muchos miles o millones de personas que habrán de visitarnos, como visitarán otras partes de Estados Unidos o Canadá…..CALMA.- No pasará más que el oscurecimiento a mediodía, pero eso nada tiene qué ver con los terremotos registrados en los últimos días, especialmente el de China, que causó una serie de desgracias aún incalculables. Acá no habrá de pasar nada de eso, para que estemos expectantes y resueltos a reaccionar de manera adecuada para no ir a congestionar las líneas de auxilio a la población, como están previendo en los condados texanos, aun cuando la autoridad ha pedido a los visitantes que eviten llamadas innecesarias, porque eso podrá significar la vida para otras personas…..ALIMENTOS.- Lo aconsejable a quienes vienen por tierra, que vengan con los alimentos, agua y ropa gruesa suficientes por lo menos para un día, porque no hay una previsión exacta de cuánto aguantarán las existencias en los comercios, independientemente de que el eclipse tendrá una duración de cuatro minutos y medio, a lo sumo. Tras ese tiempo, la vida volverá a la normalidad, pero el tránsito en las carreteras se multiplicará de forma imprevisible y eso obligará a muchos a emprender su regreso un tiempo después, uno o dos días, y hay que prevenir la comida para varias horas…..GRATIS.- Trasciende en Durango que en Mazatlán la presidencia municipal está regalando miles de lentes especiales a la población, no obstante que…por ahí se descubrió que dichos lentes están siendo contabilizados, en papeles pues, en alrededor de 300 pesos. No le entendimos, pero…es lo que se dice. Nos leemos mañana si Dios lo permite.

Saludos

