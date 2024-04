Siete días de grilla

La Admnistración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y las diversas plataformas del periódico Contacto hoy se están coordinando para transmitir en vivo y en directo el eclipse total de sol desde sus primeras señales hasta el final.

Tendrá la transmisión una abundante explicación científica en español sobre el fenómeno natural que presenciaremos en unas horas. O sea, lo tendremos en vivo y en directo, cada quien desde su mejor posición, hasta la proyección que hará la NASA para el mundo desde diversos puntos del continente a donde ha desplazado a sus técnicos y científicos.

Tenemos la autorización por escrito para proyectar la transmisión de la NASA, de modo que llevaremos a todos nuestros seguidores en el mundo las incidencias del magno espectáculo tan esperado.

Un eclipse total de sol es un fenómeno astronómico en el cual la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar directa. Durante un eclipse total de Sol, el disco brillante del Sol queda completamente oculto, dejando solo visible la atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona solar.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna está en su fase de Luna Nueva y su órbita alrededor de la Tierra se alinea de manera precisa con el Sol y la Tierra. Sin embargo, debido a que la órbita lunar es ligeramente inclinada con respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol, los eclipses totales de Sol solo pueden ser observados desde una ubicación específica en la Tierra.

Durante un eclipse total de Sol se experimenta un oscurecimiento significativo del cielo y la temperatura disminuye. Es un evento espectacular que atrae la atención de astrónomos y entusiastas de todo el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que observar un eclipse solar directamente sin protección adecuada para los ojos puede causar daño permanente en la visión. Siempre se deben tomar precauciones y utilizar filtros solares especiales para preservar la seguridad ocular durante la observación de un eclipse solar.

Esa es la definición científica de un eclipse total de Sol, que debemos tener presente todos, especialmente la nuevas generaciones que no han visto uno en su vida. Sí. Hay muchos videos, fotografías e ilustraciones que lo definen perfectamente, pero nada como verlo en directo, como sentirlo, lo que ocurrirá este lunes al mediodía en Durango.

La explicación de la ciencia no considera en lo absoluto las muchas “profecías” que algunos están usando en el mundo para causar miedo y hasta diversos tipos de reacción ajenos por completo al fenómeno natural.

Ha llamado mucho la atención la tensión en que viven muchos en los Estados Unidos debido a que en 2017 hubo otro eclipse total en la Unión Americana, hace siete años, y porque la trayectoria cruzó siete ciudades con el nombre de Salem, que en hebreo significa paz, seguridad, tranquilidad, en tanto que el eclipse de este lunes hará un recorrido que formará una cruz perfecta y también recorrerá siete ciudades que llevan el nombre de Nínive, cuyo título proviene de la ciudad del mismo nombre que existió al norte de Irak, que era la ciudad más rica, pujante y progresista del mundo, pero que a la vez albergaba a muchas bandas de delincuentes que hacían atrocidades con quien se encontraban.

También se dice que en Nínive hubo un eclipse total de Sol allá por el año 630 a.c. que fue interpretado como un aviso de Dios que venía su desgracia, su decadencia a pesar de la enorme riqueza de que era dueña. El eclipse influyó en los habitantes de Nínive, pero sobre todo en los malosos que hicieron ver su arrepentimiento y quisieron transformarlo, pero nada pudo contener la debacle, la destrucción, el empobrecimiento y su consecuente desaparición.

Bueno, ahora, el eclipse también recorrerá otras siete ciudades con nombre Carbondale en el vecino país, aunque ese nombre es más ligado con la ciudad universitaria más sobresaliente por su hermoso entorno y, que tiene mucho qué ver con el estudio y la sabiduría, pero nada ligado a las catástrofes, cataclismos o fin del mundo que están vendiendo algunos fanáticos.

Lo importante es que el eclipse total de Sol de este lunes ha generado una agitación social sin precedentes en los cuatro estados de México donde habrá de observarse de manera perfecta y Durango está entre ellos.

Mucha gente está llegando a la capital y no pocos están rentando vehículos para trasladarse a los municipios en los que suponen los científicos el epicentro del fenómeno natural y que son: Nazas, Canatlán, Rodeo, San Juan del Río y otros, en los que se teme el colapso de las actividades particularmente por la magna concentración que empieza a notarse desde estos días.

Sobra decir que los pocos hoteles que existen en la zona, desde hace tiempo fueron reservados. No hay habitación alguna como para esperar y admirar el esperado fenómeno. Obvio que, por ser de día (también noche por el eclipse) en muchos casos no será estrictamente necesario ocupar hotel, puesto que el eclipse tendrá una duración de poco mas de 4 minutos y, ese tiempo se podrá pasar hasta acampando en el campo, los cerros y al lado de las carreteras.

Sobre las carreteras, subrayar que en su mayoría, incluyendo las de cuota, tienen una serie de deficiencias que obligan el tránsito lento y con mucho cuidado para no ir a llevarse una sorpresa.

Tiene que admitirse del estado de nuestros caminos para evitar consecuencias lamentables. Están abandonados a su suerte y representan riesgos para los automovilistas y sus acompañantes, por eso hay que extremar precauciones.

Trasciende este sábado que en Mazatlán los hoteleros se mandaron, pues las últimas habitaciones disponibles fueron rentadas hasta en 40 mil pesos, y en ocasiones hasta más.

Los hoteles en Durango, sin embargo, parece que por primera vez se comportaron a la altura y movieron sus tarifas un poquito, pero nada más un poquito, como para obtener un extra que no estaba considerado.

Sobre los restauranteros, sin embargo, también echaron su gato a retosar y previeron inexplicables aumentos en los costos de los platillos, cuyos visitantes tendrán que pagar, porque no habrá de otra.

Ojalá que nuestros delincuentes, porque vaya que los tenemos, se comporten y respeten a los visitantes, que la policía imponga su ley y permita que los turistas se lleven una buena imagen de los duranguenses.

La policía, dice el secretario de Seguridad Óscar Galván, están para proteger a la población y sobre todo a los visitantes, de modo que esperemos que eso suceda y que no tengamos nada que lamentar.

Termina el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, en el que a pesar de que las condiciones del clima no fueron totalmente favorables, se observó la presencia de visitantes tanto en los parajes naturales turísticos como en esta ciudad desde el primer fin de semana de asueto.

Se prevé se tengan cifras positivas en cuanto al turismo y la derrama económica que se tendrá de estos días, debido a que se conjuntaron tanto el periodo vacacional como el Festival “Ricardo Castro”, que cerrará con dos eventos masivos en los que se espera una gran cantidad de asistentes.

Desde desde luego se tiene el esperado eclipse solar que se podrá apreciar este lunes y en el que se espera también una importante cantidad de visitantes que vendrán para apreciar este fenómeno que no se repetirá en mucho tiempo.

Ante ello se pronostican cuentas totalmente favorables tanto a nivel municipal como estatal, por tratarse de un periodo de asueto que no se había tenido en mucho tiempo y sin las circunstancias de esta ocasión, pero sí se espera que se pueda repetir como resultado del trabajo y la preparación enfocados a la atracción de visitantes a la entidad.

Estas elecciones, al menos a nivel local, serán de las mujeres. Esto viene a colación ya que el 60% de las candidaturas de los diversos partidos y coaliciones son para este grupo de la sociedad.

Y es que por vez primera las mujeres son mayoría en las candidaturas a diputaciones locales, federales, senadurías, alcaldías y gubernaturas si lo pasamos a nivel nacional, sin contar con las dos mujeres que busan la Presidencia de la República.

En Durango de 194 registros para diputaciones locales,118 fueron para mujeres, 77 de mayoría relativa y 41 por representación proporcional, mientras que solo 76 fueron para hombres.

Será el próximo 10 de abril que se tenga el inicio de las campañas en la entidad, donde las mujeres podrán verse en todos los medios y rumbos de la entidad, demostrando que dejaron de ser el sexo débil y que ahora destacan en todos los ámbitos, siendo capaces de decidir el futuro político de un estado y hasta encabezar un país.

La autoridad demostró en el caso Madelein que cuando se quiere se puede. Logró el juicio más rápido quizá del mundo, pues los responsables de la muerte de la pequeña fueron sentenciados en cosa de minutos.

Un juez condenó a la madre de la niña, Saraí Martínez Olivas, y su pareja Osvaldo Alejandro Nuñez Cortez, a purgar una pena de 44 años tras las rejas, además de pagar poco más de un millón de pesos como reparación del daño.

La agilidad con que fueron sentenciados los señalados pasa a ser uno de los procesos más ágiles de la historia judicial de Durango, quizá de México y hasta del mundo. No tuvieron que esperar mucho para conocer su destino.

Anoche el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el rompimiento de relaciones con Ecuador, sin embargo, hoy pide prudencia, cuando diplomáticamente dio la nota a nivel mundial.

Todo, debido a que la policía ecuatoriana penetró con lujo de violencia a la Embajada de México para extraer al exvicepresidente Jorge Glass, que había obtenido la protección de la justicia mexicana. Los policías nunca debieron penetrar a la Embajada, y menos en la forma brusca con que lo hicieron, puesto que debe saberse que una Embajada es una extensión del país que representa y nadie, sin permiso, puede penetrar a ella.

Soldados y policias, sin embargo, obedeciendo órdenes superiores violaron esa disposicion legal internacional y por eso López Obrador ordenó la inmediata ruptura de relaciones con aquel país sudamericano.

El lamentable incidente, sin embargo, fue consecuencia del comentario impropio de AMLO, quien criticó la elección que llevó al poder a Daniel Noboa. No lo dijo, pero intuyó que lo hizo por la vía del fraude.

No gustó nada a los ecuatorianos la intromición directa del mandatario mexicano en los problemas de Ecuador y, por eso, Noboa ordenó la extracción de Glass al costo que fuera.

Hoy, la Organización de los Estados Americanos se reunió temprano para analizar la invasión violenta a la Embajada de México y las consecuencias que habrá de generar,aunque hasta el cierre de la presente no se conocían las conclusiones.

Añadir que el hipocrita de Daniel Ortega, quizá congraciándose con México o tratando de mostrar otra cara, de la misma forma rompió relaciones con Ecuador, algo en lo que ni le va ni le viene.

Y como se los anticipamos, a unas semanas de las elecciones Morena no termina de poner orden entre sus gente. Ahora, trasciende que la ejecución a plena luz del día y delante de muchos seguidores de Gisela Gaytán es parte de ese desorden.

El gobernador “que no manda”, Diego Sinhue Rodríguez, como dijo AMLO, aseguró que la principal línea de investigación tras la ejecución de la candidata a la alcaldía de Celaya conduce precisamente hacia Morena.

Esto es, que resentidos por su designación la hicieron a un lado de la peor manera, de forma ruin, justo al iniciar su campaña en busca de la alcaldía.

Y mientras allá crecen las sospechas de que se trata de fuego amigo, acá no se crea que venden piñas. Otniel García no termina de arreglar sus problemas con Carlos Medina Alemán y siguen saliendo los trapos al sol bajo la afirmación de que Otniel se ha enriquecido de manera inexplicable y que no merece la candidatura.

Todos los días publican en redes documentos en los que se afirma una cosa, y luego la desmienen, lo que sin embargo advierten un verdadero calvario para Otniel, primero para asegurar la candidatura y luego para convencer a la gente de que lo apoye, pero para entonces ya se fueron los noventa días que tiene para hacer campaña.

Aparte, Gonzalo también le puso gasolina a la hoguera al definir acciones que chocan ante Morena y el Verde. O sea que, así cómo van a salir a pedir el apoyo popular, si no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, qué bárbaros.

Unas 66 milésimas de segundo impidieron que el mexicano Sergio Pérez se hiciera de la pole position en el Gran Premio de Japón que se corre mañana, pero que podrá disfrutarse esta noche en México por las diferencias de horario.

El GP de Japón tiene como atractivo la pelea frontal que se cargan los constructores, concretamente Red Bull contra Ferrari, que en las dos primeras competencias sacó alguna ventaja la marca del caballo.

El caso es que, veremos esta noche otro carrerón entre las dos marcas, pero también el resurgimiento de “Checo”, que por una u otra razón saca hoy la cara por su compañero Max Verstappen, que de pronto cayó en una distracción que lo dejó fuera del podium en Australia.

“Checo” copió el sistema de su coequipero y a nada estuvo de hacerse de la pole position, el lugar de privilegio para la arrancada. No obstante, la posición lograda le dará una gran ventaja para salir y asegurar podium desde el arranque mismo, desde luego, mientras el bólido no se raje, como le pasó a Max hace dos semanas.

El Gran Premio de Japón, hay que marcarlo, será el primero que el equipo de “Checo” y Max competirá sin la dirección del jefe de mecánicos los últimos 18 años, Lee Stevenson, que por causas extrañas se va justo al arranque del campeonato. Lee enfocó siempre su trabajo al despliegue de Max Verstappen, veremos si no le afecta al campeón, aunque ya tuvo su primer revés en Australia.

Esta noche habrán de aclararse muchas dudas sobre la salida de Stevenson, y podremos ver cuánta falta hará a los pilotos que, sin embargo, están resueltos a jugársela sin su considerado tutor en la Fórmula Uno.

Tal vez debido a la premura con que se organizó el equipo Caliente Durango (Los Calientes de Durango) van dando tumbos antes de arrancar de manera formal el campeonato.

Han jugado varias veces en la capital, pero debido a la desorganización, sin anunciarlo como es debido y, aunque han respondido los fanáticos, está faltando gente en los tendidos.

Y mientras el graderío permanezca a medias, aquello deja de ser negocio para la empresa Caliente, que sabido es que no da brinco sin huarache y que no tiene por qué regalar nada.

Las cuestiones de prensa -dicen- las atiende gente de Mazatlán o de otras ciudades donde Caliente opera diversos casinos, pero como es natural, ignora muchas cosas de medios y por tanto la cobertura de los partidos no es la deseseable, o la mejor para que a la empresa de los Hank les vaya bien, porque mientras a ellos les vaya bien, tendremos beisbol por más tiempo.

