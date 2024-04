+ Lionel Messi abucheado en visita a Monterrey

+ Rechifla inédita cada vez que tocaba el balón

+ Consecuencia de sus “bobadas” en Qatar

+ Lástima porque pintaba para ser el mejor

+ Álvarez Máynez cree que MC está arriba del PRIAN

“México, ya despierta, cuándo harás algo por tu país. Vota a conciencia, por los que garanticen una vida mejor a los mexicanos…”

Lily Téllez

Anoche quedó científicamente comprobado que el mejor jugador de futbol en el mundo, Lionel Messi, también es uno de los futbolistas más odiados en el orbe por la serie de corrientadas que hicieron él y el portero argentino tras ganar en Qatar…..BOBO.- Ayer, durante el partido en que Monterrey goleó 3-1 a Inter de Miami (5-2 marcador final) la afición abucheó y cantó el famoso “olé” a la hora en que los Rayados tocaban el balón. No es bueno lo que sucede con el que debía comportarse humilde en la victoria, pero eso es lo que quiere, y quizá es en lo que se le acomoda mejor…..BOBADAS.- La afición no le perdona al jugador argentino, lo mismo que al portero de su selección, el tal Dubi, las barbajanadas que hicieron durante el Mundial qatarí y con eso se ganaron la rechifla permanente, como pudimos ver anoche. Triste y lamentable, porque Messi debió comportarse humilde en todo momento. Si lo hubiese hecho ahora sería un jugador adorado por las multitudes, y no hay tal. Los abucheos ruidosos del “gigante de acero” todavía se escuchan hasta acá. Y qué bueno que Lionel no reaccionó a la ofensa, porque hubiese estado peor, pero…volvemos a lamentarlo: Qué triste que el mejor jugador del mundo esté pasando por esas rechiflas tan solo por no guardar la compostura y mostrarle otra cara al respetable…..GOLIZA.-Y para acabarla de completar, anoche, en el partido de cuartos de final de la Concachafa, Monterrey pasó por encima del Inter al eliminarlo a razón de 5-2 en marcador global. Messi no pudo siquiera meter las manos y tampoco pudo ayudar a su equipo a mejorar un poquito las condiciones. Y pudo ser más abultado el marcador, pero de la banca rayada mandaron bajarle dos puntitos y no humillar a los de por sí humillados del Inter, que nunca se acomodaron en la cancha, mientras el Monterrey hizo respetar su casa de manera sonora y por fin un equipo mexicano le dio su merecido al orgulloso campeón del mundo, que de nada le sirvió a la hora del encuentro…..APROBADO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó ayer que necesitamos ponernos de acuerdo para no vivir como gorilas, pero tenemos que respetar la ley. Nadie le entendió su dicho, pues no hace mucho también dijo: “No me vengan con que la ley es la ley…”. O la ley es nada más para los de fuera y el gorilato para los de adentro, o para los mexicanos, dicho más claro…..RAZONES.- Hoy, el influyente comentarista Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como “Catón”, refrenda su advertencia de hace muchos años: Un voto por Morena es un voto contra Mexico. Ayer estuvo aquí Jorge Álvarez Máynez, el candidato “palero” de la contienda. Criticó a los medios de comunicación porque dice que muchos están más al servicio del dinero que de la verdad. No mostró pruebas, por tanto, su advertencia se queda como los llamados a misa, pero si está esperando que los medios le regalemos la publicidad, que es de lo que vivimos todos, está equivocado. Las campañas nos están saliendo a los contribuyentes en alrededor de 23 mil 260 millones de pesos, peso más, pesos menos. Son carretadas de dinero las que se están botando en 90 días, y no tenemos por qué regalar nuestro trabajo. ¿Estamos?…..COMPADRES.- Estuvimos ayer en el arranque de campaña de Sandra Amaya en Canatlán. Mientras la aún legisladora hacía lo posible para que la concurrencia se convenciera de los propósitos de Claudia Sheinbaum para mantener los programas sociales como están ahora, la suplente del senado, la alcaldesa Ángela Rojas ocupó el micrófono como media hora para aburrir a la concurrencia haciéndole un recuento de los ciudadanos que tienen los municipios del distrito ocho. No propuso absolutamente nada y nomás le echó a perder el escenario a la candidata Amaya, pues para cuando tocó usar el micrófono, la mitad de los asistentes estaban enfrente comiendo tortas menonitas, y no pocos esperaron a que terminara la fiesta verde y marrón para regresar al auditorio. No sabemos quién preparó el evento, pero…le puso una enemiga a Sandra antes de hablar. Aun así, la legisladora salió bien librada, pues pronto hizo “click” con los invitados y los conminó a ir a convencer a sus familiares para votar por ella, Morena y el Verde, para que las pensiones no sean tocadas, a pesar de que está por demás aclarado que las ayudas no las quitará nadie, pues son parte de nuestra Constitución…..APLAUSOS.- El gobernador Esteban Villegas admitió públicamente que nuestras carreteras están destruidas. Es algo innegable. Para donde vaya uno, ahí se topará con millones de baches. Ojalá que sepa tocar las puertas correctas en la Federación para que vengan a cambiar esas porquerías de caminos que todos los días causan percances con resultados fatales…..ORDEN.- También ayer el mandatario aseguró que los trabajadores del IMSS Bienestar aparentemente despedidos serán recontratados una vez que concluya el nuevo contrato de tres meses, como para que puedan dormir tranquilos, no perderán su trabajo como de pronto les avisaron por redes sociales. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente.

Saludos

