+ O sea, el dinero de Afores cambiará de dueño

+ Nos quedaremos todos sin el dinero para retiro

+ Todavía pueden evitar diputados el vil atraco

+ Caliente gana la serie a Los Dos Laredos

+ Esta noche clasificación final a Shangai F1

“El que engaña, siempre encontrará quien se deja engañar…”

Maquiavelo

Si aprueban la iniciativa que incauta las Afores, será tanto como haber perdido lo que ahorraron millones de trabajadores durante toda su vida laboral, y no es todo, sino que además de la desaparición hay que ponerle más…..EXACTO.- Los 41 mil millones de pesos que están a punto de cambiar de dueño, sus efectos, sobre todo, no acabarán con el atraco, puesto que los trabajadores tendrán que seguir aportando “para su retiro”, porque ya no habrá nada de sus ahorros…..FUNESTO.- En el peor momento de las campañas apareció este adefecio expropiatorio, pues está despertando a los trabajadores dormidos que tal vez nunca nadie les dijo que semanalmente le estaban aportando a las Afores y que un día, podían retirar, ya con sus respectivos interéses. Los diputados federales que aprobaron la equivocada iniciativa y que obligaron a regresar a la Cámara, aseguran que no es expropiar ese dinero, sino nada más tomar prestado para regresarlo con las utilidades de la Refinería de Dos Bocas, que no termina de refinar ni un litro de chapopote; el Tren Maya y el aeropuerto AIFA, los nuevos monumentos a la corrupción de México, de modo que como son elefantes inservibles, nunca se podrá recuperar ese dinero y ustedes, lo mismo que yo, nos quedaremos como el chinito, no más milando las cuentas de cuánto teníamos ahorrado. Es un vil asalto en despoblado que, todavía pueden evitar nuestros legisladores, aunque la orden presidencial es de cambiarles de dueño a esos billetes, por eso volvemos a sugerir que no se enojen los trabajadores, que aguanten vara y que se preparen para seguirle poniendo a ese barril sin fondo que se están robando los señores diputados…..ALTO.- Claro, todavía falta la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo poco confiable que nos queda a los mexicanos tratándose de justicia, y posiblemente impida el descarado atraco, y volverán a echarle el camión encima a la ministra Norma Piña. Sobre el escandalazo de Arturo Zaldívar, resulta que el señor ha amenazado demandarla “por haber aceptado una denuncia anónima”, que también vale cuando se comprueba, aunque ayer ya sacaron a la luz los detalles de la tal acusación, la que obviamente niega Zaldívar, pero se escuda en que “se escuchó a alquien sin voz…”. El ex ministro nunca debió renunciar a la Corte para unirse a Claudia Sheinbaum, pudo hacerlo pero para irse a descansar. Pasaron por encima de toda suerte de ilegalidades, toda vez que el ex ministro estaba impedido para tirar el barco, renunciar o pedir permiso que sería lo mismo, para irse a litigar. Sería irse a negociar y presionar al alto cuerpo colegiado con sus propias armas, con sus propios argumentos (de la Corte, claro). Quizá sea legal, tan legal que lo hizo, pero inmoral por todos sus costados…..ARRANCAN.- Caliente Durango venció 7-6 en el último suspiro a Los Dos Laredos y se hizo de esa manera de la primera serie en la Liga Mexicana de Beisbol, de modo que el Francisco Villa tiende a convertirse en una aduana bastante complicada para salir airosos. Los Calientes quieren que a lo que ahora llaman “volcán” lo respeten todos. Vamos a ver cómo evolucionan en lo sucesivo, pero…lo importante, que al triunfar frente a los fronterizos ya enseñaron las ganas que traen de defender la franela roja…..ACELERADOR.- Este domingo (sábado por la noche) será la carrera del Gran Premio de Shangai en donde la sorpresa en la clasificación fue la llegada en primer lugar del jovencito Lando Norris, seguido por el inglés Lewis Hamilton y el español Fernando Alonso. Ellos mandaron hasta el cuarto lugar al campeón Max Verstappen y a “Checo” Pérez hasta el sexto en la carrera sprint en Shangai. Subrayar que son buenos lugares para los del equipo Red Bull, que por lo general gustan salir de esas posiciones para ir remontando hasta hacerse de los primeros peldaños. Ya los veremos en acción, sobre todo en la clasificación a la final que se correrá en la primera hora de este domingo, o sea, sábado por la noche, para quienes gustan seguir en vivo la innigualable competencia los carros casi aviones y donde el principal ingrediente sigue siendo el paisano Sergio “Checo” Pérez…..NUMERITOS.- Circula en redes el resultado de la última encuesta de Massive Caller en la que puntea Claudia Sheinbaum con 41.9%, por 37.3% de Xóchitl Gálvez. Insistimos, nosotros no creemos en las encuestas, nunca hemos creído en ellas, pero estos porcentajes difieren un mundo de votos respecto al “triunfo cantado” que dio el Grupo Reforma hace dos semanas, y que daba por descontado el diario capitalino con origen en Monterrey, donde se asientan los estudios de Massive Caller. En la clasificación, el pobrecito de Jorge Álvarez Maynez aparece con un paupérrimo 7.6%, que no le alcanza para subirse al podium, aunque en días pasados haya fanfarroneado que ya estaba arriba de Gálvez, algo que, claro, nadie le creyó, ni siquiera el fosfo fosfo de Samuel García, su padrino político y quizá patrocinador.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...