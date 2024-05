+ Y eso que en Durango han sido mínimos los apagones

+ Iniciativa privada pide al gobierno seguridad eléctrica

+ Cenace advierte que nos preparemos, viene lo peor

+ Rocío Nahle cae en Veracruz en tendencias electorales

+ La FGR ni por descuido abre una carpeta penal

“Un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable…”

Winston Churchil

Los apagones en Durango han sido por horas, eso debíamos agradecer, pero más de la mitad de la República ha sufrido ausencia eléctrica por días enteros y, lo que viene, según el Centro Nacional de Control de Energía…..AGÁRRENSE.- Los apagones han sido programados de forma escalonada por el Cenace para todo México, de manera que todos vamos a ponerle a esa charola que ha evidenciado absoluta incapacidad para prevenir abasto eléctrico, sobre todo por los daños que genera en la industria, la banca y el comercio, puesto que todo se paraliza en unas partes, pero en otras todo lo echa a perder, cuando se trata de refrigerar productos. Así, si mal no recuerdo, vivíamos los mexicanos en los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado…..MALDICIÓN.- Y en qué momento se le ocurre al Cenace dosificar el fluido eléctrico, cuando el gobierno, Morena y la 4T requerían de seguridad en los consumos eléctricos, a poco más de dos semanas de las elecciones. Sin adelantar vísperas, millones de mexicanos están que se los carga la incertidumbre eléctrica y el peligro de quedar abriendo la boca, sin poder hacer nada. Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hace un par de años que México tenía la electricidad suficiente para evitar cualquier problema. Entonces, la hoy candidata inmobiliaria Rocío Nahle, sí, la misma que se encargó de la inútil refinería de Dos Bocas, era la Secretaria de Energía y a la vez responsable del Cenace. No es por adelantarnos, pero en Veracruz están esperando el 2 de junio para cobrársela una por una. Se dice, no nos consta, que la pobre mujer, después de puntear por meses hacia la gubernatura, ha caído hasta el tercero o cuarto lugar de la contienda jarocha…..REACCIÓN.- Ayer, la iniciativa privada agrupada en las distintas organizaciones empresariales exigió, no suplicó, seguridad en el suministro eléctrico, porque de ahí dependen todos los proyectos en que se está trabajando y a nadie le gustaría que se diera el colapso que el mismo Cenace está anticipando y mucho menos en este momento, que estamos entrando a la temporada de calor y época de encender los enfriadores de aire…..PERFILES.- Sobra decir que la nominación tanto de Manuel Bartlet en la CFE como de Rocío Nahle en SE fue una de las más grandes equivocaciones del presidente López Obrador, que por llevarle la contra a los contras o por molestar al vecino los designó sin el más mínimo conocimiento de la materia. Bartlet es un bueno para transas electorales (alguien sospecha que ya está operando) y Nahle es mejor para comprar propiedades aquí, allá o acullá. Tiene puntuales denuncias por enriquecimiento inexplicable por parte del empresario Ricardo Castagne y, aunque le han negado sus dichos, la realidad es la que está imperando a nivel veracruzano, que Rocío ha tenido una caída tan estrepitosa en las tendencias del voto que hasta el jefe de la nación se ha encaboronado, pues también sospecha que esas casas mil que le aparecieron a ella y a su esposo se compraron con parte del “sobreprecio” que se tuvo que invertir en la refinería que no refina ni agua. Hoy, como para asegundarle a la labranza, Castagne vuelve a preguntarle a Rocío si niega las lujosísimas adquisiciones tanto en Veracruz como en San Pedro, Garza García, N.L. y el envidiable depa de Manhatan, a unos pasos del Central Park. Oiga usted, pues sí que resultó millonaria la mujer, a pesar de su corta capacidad técnica e intelectual. Sorprende que a pesar de las evidencias que le han restregado en la cara, ella siga en campaña, buscando el voto de los veracruzanos para seguir con su proyecto personal de enriquecimiento y dice que con esas mentiras inmobiliarias quieren tumbarla del primer lugar, cuando la Fiscalía General de la República ya debió integrar una carpeta de investigación, por lo menos para intentar lavarle la cara…..AMENAZA.- El Instituto Nacional Electoral advirtió ayer a Xóchitl Gálvez que si participa en la marcha rosa el gasto de la marcha le será considerado entre sus gastos de campaña, y la panista, antes que detenerse a entender la advertencia, se puso a la ofensiva y por el contrario, respondió al INE que, acepta, si también se fiscaliza a Claudia Sheinbaum, particularmente por la campaña de dos años que hizo por todo el país con espectaculares y bardas por todos lados. “Le entramos”, dijo la malhablada Xóchitl…..ATASCADERO.- El atascadero que se está confirmando por el país también al que escribe lo ha saturado. No es posible tanto cinismo y, sobre todo, que piensen que los mexicanos somos sus .endejos. No entiende nadie cómo el gobierno que iba a desterrar la corrupción se está ahogando precisamente en las indecencias y todavía nos invitan a “que siga la transformación de México…”. Cuál transformación, la transformación es nada más de unos cuantos, ¿o no?…..AGUAS.- Anotar que la mayoría de las empresas chinas que proyectan instalarse entre nosotros consumen mucho electricidad y mucho agua. No quisiéramos saber que se enteren de lo que está ocurriendo en México con el fluido elécrico y la escasez de agua para consumo humano, ya no para consumo industrial.

Saludos

