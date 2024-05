+ Estiman que Nahle robó 130 mil millones

“Robar es malo, disfrazarlo de transformación es perverso, creerlo es enfermizo y defenderlo es patético…”

Juan Camaney

El empresario Arturo Castagne asegura que Rocío Nahle robó más de 130 mil millone de pesos, que sería el hurto más cuantioso de los que se tenga memoria en México. Ahora, el denunciante demuestra lo que gastaba en viáticos…..CÁRCEL.- Rocío es amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo contrario a estas horas estuviese declarando ante la autoridad, y sin embargo anda pidiendo votos para hacerse del gobierno de Veracruz…..VACILADAS.- Me están sacando tanto infundio que, no tardan en decir que ya compré también “El Pico de Orizaba”, para perjudicarme en la elección. Tiene el temple hasta para hacer chistes de las millonadas que está denunciando Castagne, pero…hasta el momento la ilustre archimillonaria no aclara sobre las propiedades que ya se le conocen, la mayoría de las cuales están a nombre de su esposo, José Luis Peña, ex trabajador de Pemex que, por más que ganara bien nunca lograría amasar la fortuna para las compras “de pánico” en que cayó la familia apenas dejó la Secretaría de Energía. Los mal pensados creen que Nahle se adueñó de una parte del sobreprecio de la refinadora que no refina y que no refinará tal vez nunca. Si es una refinería nueva, por la que se pagó por materiales y equipos eficientes y modernos, por qué carajos no refina un litro de gasolina. Total que la señora Nahle decretó un sobreprecio al costo total de la refinería y, mucho de ese dinero, o por lo menos 130 mil millones, pesos más, pesos menos, se los llevó a su casa o a la compra de depas lujosísimos o a paraísos fiscales, porque además de las compras ha tenido para ahorrar, por lo que, de confirmarse la denuncia de Castagne, estaremos ante el robo más grande de que se recuerde a las arcas federales en toda la historia. Obvio, la mayoría de los veracruzanos ya se enteraron de las correrías de la morenista y ni dormidos habrán de votar por ella, aun así sigue sintiéndose candidata y sigue presumiendo el respaldo del presidente López Obrador…..CARAMBOLA.- Sobra suponer que el rumbo de las denuncias contra Rocío, aunque no es cosa juzgada, sigue pegando en los números a Claudia Sheinbaum y por desgracia a muchos candidatos de Morena que están partiéndosela en la calle en busca de votos en toda la República…..AGUAS.- El próximo domingo la “Marea Rosa”, también identificada como “Salvemos a la Patria”, se encontrará con los maestros de la CNTE que se apoderaron del Zócalo capitalino para protestar contra el incumplimiento de convenios con los maestros, aunque los malpensados piensan que fueron enviados por ya saben quién a ganar la plancha central y no permitir a los rosas protestar por el maltrato al Instituto Nacional Electoral, aun cuando esta mañana los de la CNTE advirtieron que están buscando formas de darle cabida a la “Marea” para evitar algún conflicto, o sea, otros esquiroles aparecen a querer sabotear a los rosas, aun cuando la marcha se espera tan cuantiosa que no precisamente requerirá del Zócalo, sino de las calles de la Ciudad de México, donde dejarán ver su molestia por la intromisión presidencial. Además de la capital, la “Marea Rosa” recorrerá las principales calles de 46 ciudades de la República, entre ellas Durango, que partirá a las 10:00 de 20 de Noviembre y Cuauhtémoc y terminará en la Plaza Fundadores, y también en varias ciudades de los Estados Unidos, en Barcelona, en Londres, Madrid, Otawa, París, San Diego y otras…..APAGÓN.- Un millón de personas se encuentra en “apagón” por tiempo indefinido en amplia zona de Texas en el área de Houston, debido a las tormentas y las descargas eléctricas, algo que también puede pasar en México, pero acá las interrupciones de la semana pasada se deben a la negligencia, a la corrupción y a otras linduras del sector eléctrico de las que tanto se ha platicado. Ayer, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlet, reconoció que los apagones de días pasados se salieron de control. No lo dice, aunque el Cenace admitió en días pasados que la realidad de México es lamentable, pues no tiene la infraestructura de generación necesaria para satisfacer la demanda, de modo que los apagones seguirán presentándose en los días venideros si se mantienen las altas temperaturas, porque ellas obligan el uso de enfriadores de aire y un mayor consumo eléctrico…..SILENCIO.- Sepulcral silencio generó ayer nuestro comentario sobre las 84 millonarias demandas laborales que pesan contra la Universidad Juárez del Estado de Durango, y por las que, de perder esos juicios, que es lo más probable, la institución requerirá de una verdadera millonada nada más para pagar los laudos, sin considerar los casos en que varios “ex trabajadores” están recibiendo pagos, y qué pagos, mensuales de por vida. Así es, independientemente de que muchos de los demandantes eran aviadores, que nunca trabajaron en nada, y no pocos eran “catedráticos de escuelas de posgrado sin tener la capacidad o los estudios correspondientes…”, maestros de los que ahora la UJED sigue teniendo “catedráticos” que por ahí consiguieron un título patito y ya dan clases en maestrías y doctorados. Así es.

