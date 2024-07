Siete días de grilla

El Partido Demócrata de los Estados Unidos parece quedarse sin prospecto para enfrentar al Republicano, que todo hace suponer, será el locuaz Donald Trump, un impredescible peligro para México.

La elección del vecino país parece haber marcado la realidad del momento en el primer debate presidencial del miércoles pasado: Joe Biden no está para dirigir a la nación más poderosa del mundo.

La edad y diversos padecimientos lo expusieron confuso, desorientado y equivocado. Esas son las razones por las que ha incurrido en serios errores en el plano internacional, que dedicó enormes cantidades de dinero a Ucrania e Israel y para nada, porque en ambos casos se ha perdido de manera virtual.

Trump, sin embargo, lució más entero, más dominante y más conocedor de los problemas norteamericanos, de ahí los temores que asaltaron a las cúpulas demócratas que acabaron pidiendo un relevo inmediato del tío José.

Rápidos que son los gringos, encontraron de menos cuatro prospectos para la candidatura, tres son mujeres: Kamala Harris, actual vicpresidenta; Gavin Newson, cercano de Biden y Kamala; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitner; y de última hora se sumó a la lista a la esposa de Barack Obama, Michel, quien acabó junto a su esposo superándolo en aceptación popular.

Añadir que los mexicanos no tenemos vela en ese entierro. Son cuestiones que deben resolver los norteamericanos, aunque para la elección será importante la opinión de más de 30 millones de paisanos que habrán de votar, además de que históricamente le ha ido mejor a nuestra economía con los presidentes emergidos del Partido Demócrata. Así de claro…

__________________________

Los mercados del mundo siguen prendidos de alfileres por el triunfo de Claudia Sheinbaum y, sobre todo, por el tan paseado Plan C, que considera la posibilidad de borrar del mapa hasta la libertad de asociación.

Está por regresar el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., tuvo que ir a Inglaterra a reunirse con los grandes inversionistas para asegurarles que no pasará nada, que el Gobierno de México seguirá operando en los mercados de manera normal, que no hay razón para el nerviosismo que se ha traducido en la depreciación del peso frente al dólar.

Es que, aparentemente varios inversionistas ingleses estaban proyectando traer a México distintas fábricas que podrían crear cientos o miles de empleos que tanta falta hacen al país, pero…de pronto, tras la elección, los industriales prefirieron esperar un tiempo prudente para definir.

Una señal por demás lamentable no solo para los empresarios británicos, sino para el mundo, y quizá para las grandes firmas chinas que siguen buscando formas de traer sus plantas a Durango.

Aquí, el gobernador Esteban Villegas asegura que siguen las pláticas con varios empresarios asiáticos para que traigan sus industrias, pero…los expertos creen que no pocos habrán de esperar hasta conocer el rumbo del próximo gobierno, que garantice la recuperación y la propiedad de sus bienes.

__________________________

No deben existir las posiciones de partido o plurinominales. Es correcta la apreciación del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que tiene que desaparecer esa figura del espectro electoral.

Y más ahora, que el Congreso del Estado se llenará de perdedores, que perdieron en las urnas, pero ganaron en la mesa. La maniobra encabezada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque venga a salvar a esos derrotados les preservará la beca.

El problema es que el presidente López Obrador propuso la desaparición de los plurinominales, pero o no tiene muchas ganas de hacerlo o ya olvidó ese propósito ideado en los inicios para reconocer a las minorías, pero…no nada más sirven a las minorías, sino a las mayorías, y eso es lo malo.

No gustó, para decirlo rápido y no meternos en honduras, que los perdedores en las urnas hayan sobrevivido por obra divina. Muchos ciudadanos están que se los lleva el tren, no contó su voto.

Por eso, y por muchas otras cosas más, deben desaparecer las plurinominales, dado que esos lugares terminan ocupándolos personas por las que los votantes no sufragaron o peor aún, que les dieron la espalda.

__________________________

La asistencia del que escribe al beisbol de la Liga Mexicana se acabó, al menos por la presente temporada, porque cada vez que vamos, los visitantes le ponen una fábrica de carreras a los locales.

Y sobre todo, porque no termina uno de entender que le están dando una madrina al conjunto Caliente, y del bullpen no sale nadie a parar la carnicería.

Estamos en los estertores finales de la temporada 2024, ya poco es lo que pueden alcanzar los Calientes, de modo que roguemos para que el cuadro rojo corrija el camino y rescate de menos la honrilla, que ya no lo vean como el “pichón” que parece y supliquemos para que se aproveche la oportunidad para formar un mejor cuadro para la siguiente temporada.

Lo que nos gusta es ver el Francisco Villa lleno, con gente en todo el graderío, porque eso significa recuperación para la empresa, pero…como los aficionados no son ningunos tontos, si no hay victorias no van a pagar por hacer corajes.

__________________________

Mucho me hubiera gustado haber asistido a los actos de despedida de uno de los grandes, si no el más grande de la radio en Durango, el señor Victor Manuel Castro Aragón, solo que no fui requerido.

Le han hecho varios actos en lo privado y no menos ante la audiencia de la vieja y bien recordada XECK, hoy Más Pop FM. Vimos una celebración en la que estuvo la dirigencia sindical local encabezada por Rafael Silva Canales y muchos funcionarios de la radio, amigos y familiares.

Nos hubiera gustado presenciarlo porque también consideramos a don Víctor Manuel el mejor, o de menos uno de los mejores locutores de todos los tiempos en Durango.

Nos tocó verlo en aquellos eventos que hacía la CK en sus estudios de 20 de Noviembre y Victoria y desde ahí nos hicimos sus fans, sin querer queriendo. Hemos podido coincidir con él en distintos episodios y confirmar que se trata de un verdadero caballero al que nunca vimos proferir alguna mala palabra o de agredir a alguien en los micrófonos, por el contrario siempre se lleva la mañana saludando a medio mundo donde quiera que se encuentre y deseando lo mejor a todos, aun sin conocerlos.

__________________________

Después de mucho esperar y clamar por lluvias para la entidad, finalmente se registran positivas y constantes precipitaciones pluviales, que no solo alivian el intenso calor que se registró en las últimas semanas, sino que representan una esperanza para el campo duranguense, tanto para producción agropecuaria como para contar con agua en zonas donde se presentaron fuertes problemas por la falta del líquido para consumo de la población.

Y aunque las condiciones del clima en los últimos días pueden no ser suficientes para resolver las necesidades que se tienen, sin duda son un anuncio que lleva a esperar que las precipitaciones continúen durante las siguientes semanas, aunque lo que para muchos es una esperanza o un beneficio, para otros puede representar el inicio de una temporada complicada, como son las dependencias encargadas del mantenimiento de calles y carreteras, ya que también es de esperarse que aparezcan baches y otras afectaciones en los siguientes días, los cuales tendrán que apresurarse a reparar.

Sin embargo, el beneficio de la lluvia supera ampliamente cualquier daño que pueda causar, especialmente después de más de un año con una fuerte sequía en el estado.

__________________________

La indigencia es un problema que se ha vuelto un tema de seguridad en la ciudad por lo que diversas dependencias ya trabajan para atenderlo, pues no solo hay personas en situación de calle locales, sino que ya hay hasta de otras entidades o nacionalidades.

Este tema ya pasó del apoyo a este grupo de personas a algo más serio pues debido a su estado no ven las dimensiones de sus acciones y llegan a agredir a las demás personas que se topan, incluso a robar para cubrir su necesidad de adicciones.

Estas personas son detectadas principalmente en la zona centro, donde hay mayor afluencia de gente, lamentablemente se les ve relacionadas con robo hormiga, a veces algunas andan semidesnudas, drogadas, lo cual genera inconformidades entre los comerciantes y visitantes.

Esto ya se busca resolver, así como recuperarle sus derechos a estas personas, pues es un problema multifactorial cuya atención debe involucrar a muchas dependencias, por parte del DIF se les brinda alojamiento y aseo, pero también se les procura que reciban atención médica, psicológica, psiquiátrica, todo de acuerdo a sus necesidades.

__________________________

El periódico El Universal publicó ayer una nota en la que refleja la entrevista al árbitro Marco Antonio “El Gato” Ortiz y en la que el duranguense ratifica que no se equivocó.

Si algún día admite que la jeteó, ese día se lo tragan los americanistas encabezados por Emilio Azcárraga. No es ningún tonto ese “Gatillo”, sabe de lo que habla y de lo que puede acarrearse con una declaración contraria.

Ahora, quién en su sano juicio va a aceptar que la regó, que fue demasiado rigorista. Nosotros, para explicar la jugada consideramos que Rodolfo Rotondi es el mejor barredor del futbol mexicano y siempre lo hace al balón. En la controversial jugada hay una toma de frente a la portería en la que se observa con absoluta claridad que una vez que Rotondi toca el balón, la esférica da dos o tres botes, cuando no tenía por qué botar. Ahora, no lo ve el que no quiera, el que escribe sí lo ve y sí lo dice, pero encima de todo eso, repetimos lo que siempre dijimos: “Seguimos considerando nuestro amigo a Marco Antonio Ortiz Nava y ni el penal ni el bicampeonato valen lo que vale nuestra amistad…”.

__________________________

Si usted como nosotros gusta de las carreras de la Fórmula 1, le comento que el Gran Premio de Austria, la tierra de Red Bull, arrancará mañana por ahí de las 7:00 horas, hora del centro de México, para que no se pierdan el detalle.

Max Verstappen, para variar, ganó hoy la pole position, el lugar de privilegio en la arrancada, pero su coequipero, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, saldrá desde el incomodísimo octavo lugar. Sergio ya se subió al podium en varias ocasiones partiendo de ese mismo sitio. Ojalá que mañana lo vuelva a hacer y podamos disfrutarlo a la distancia.

El piloto mexicano lleva varias carreras en el actual campeonato como distraído, o fuera de ruta, porque ha tenido todo tipo de incidentes que le han costado derrotas dolorosas y castigos innecesarios, empezando por el segundo lugar en la lucha de pilotos, pues ahora anda por el quinto o sexto lugar y tiene que ponerse rápido las pilas para poder retomar el camino.

