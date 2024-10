+ Bestialidad sin nombre lo de Canatlán

+ Estamos fallando todos como sociedad

+ La policía impidió su linchamiento

+ Ahora el supuesto espera la ira terrenal

+ Son pocos 2 mil millones para caminos

“La civilización no suprimió la barbarie; la perfeccionó…”

François-Marie Arouet (Voltaire)

La bestialidad perpetrada esta mañana por un hombre contra su padre en un poblado de Canatlán, sin duda, es la más clara muestra de que no estamos haciendo bien las cosas como sociedad, que algo o mucho nos está fallando…..ATROCIDAD.- La atrocidad de que Contacto Hoy, para variar, dio cuenta antes que nadie, debe sacudirnos a todos, hacernos entender que algo no está bien, que no hemos hecho lo correcto, que nos falta mucho para llegar al orden, la paz y la civilidad…..REACCIÓN.- Los deleznables hechos nos aclaran que tenemos que reaccionar como sociedad en su conjunto para evitar crímenes tan atroces como el ocurrido, unas horas después de que otro muchacho mató a su abuelo y dejó lesionada a su abuela…..RAZONES.- No hay razones, en nadie, para proceder como esos y muchos otros hechos lamentables. Ninguna ofensa del padre al hijo pudo darle motivos para hacer lo ya conocido…..LOCURA.- No relatamos cómo terminó el cuerpo del infeliz hombre de más de 80 años de edad, no es nuesta misión, pero advertir que lo tratamos lo más cuidadosamente posible para no alimentar el morbo y la perversidad que obró en todo…..DROGAS.- Peor aún, bajo los efectos de algún estimulante, bajo ninguna circunstancia se justifica el procedimiento animal, salvaje o atroz que acabó con una vida…..PIEDAD.- Anotar que el supuesto homicida fue detenido por la policía, aunque ya tarde, pues los representantes de la ley debieron llegar de manera oportuna para evitar todo lo que estamos narrando. No obstante, los habitates del poblado J. Cruz Gálvez intentaron quitárselo a la autoridad para proceder por propia mano, como sucedió hace un par de días en Olinalá, Guerrero, pero los uniformados, aún exponiendo su vida lograron sacarlo de entre la muchedumbre para entregarlo a la superioridad que se encargará de lo demás, por lo menos de turnarlo a un juez que será el encargado de cobrar la aberrante afrenta a la sociedad, acción que no quedará completa hasta que reciba la carga de la justicia terrenal y de la celestial, ignoramos qué ocurrirá. Además, cuando llegue el detenido al penal, quién sabe cuál será su suerte, porque entre delincuentes siempre hay códigos que deben respetarse, y el muchacho ese, Fidel N, de 37 años de edad, quién sabe cómo tendrá que pagar…..HECHOS.- Todavía no se aclaran las cosas, por qué se originó la inadmisible tragedia, pero…se dijo en redes, por eso hay que tomarla con pinzas, que antes de proceder contra su padre el hijo había atacado de manera sexual a una hermana y que eso fue lo que originó el triste episodio, pero…repetimos, no está confirmado, por tanto no podemos darlo por hecho…..MALAS.- Justo mientras el primo Elon Musk anunció el “Robotaxi” denominado Cybercab, que era esperado desde hace tiempo, Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó lo que más se temía, que Tesla no llegará, al menos en el corto plazo, a Santa Catarina, por lo que Durango también tiene que cancelar sus pretenciones de convertirse en proveedor de la fallida megafactory. Esto es, que tenemos que conformarnos con lo que ya tenemos, que son los planes de expansión de nuestro estado que, debemos entenderlo, será poco a poquito. No esperemos un milagro que nos traiga las industrias de la noche a la mañana…..PLANES.- Ayer, la secretaria de Obras Públicas en el Estado, Ana Rosa Hernández Rentería, informó que se requieren dos mil millones de pesos para reparar las carreteras, aunque…nosotros tenemos otros datos. La mayoría de nuestros caminos tienen que construirse de nuevo, especialmente la Francisco Zarco, que va a Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Guanaceví, porque a estas alturas, con lo angosto que ha quedado la obra original, apenas caben un par de motocicletas circulando en sentidos opuestos. Y vaya que esa carretera, que data de los cuarentas o cincuentas del siglo pasado, a estas alturas es una de las más circuladas del estado, por eso su constante registro de accidentes viales de todos tamaños.

