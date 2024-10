+ Alicia Gamboa vuelve a levantar la mano

+ Se “autodestapa” pero no dice por qué partido

+ Alguien dice que Esteban lo tiene todo resuelto

+ Y entonces, qué con la reelección de “Apá Toño”

+ La pelea en Gómez Palacio sube un poquito

“Vendiste tu voto por mil pesos, comerás carne un par de días, pero también mierda durante seis años…”

El Aspiracionista

Alicia Gamboa levanta la mano para inscribirse entre los suspirantes a la alcaldía capitalina. No dice, eso es lo atractivo de su acto de presentación, por qué partido ha de jugarla, pues es priísta y en Morena no la han aceptado…..ASEGUNES.- Alguien conectado al CCB cuenta que el tema está resuelto desde hace tiempo precisamente a favor de Ali, que para eso vino hasta en dos ocasiones “el señor de las ligas” René Bejarano, mientras el sector femenil del Movimiento de Regeneración Nacional asegura que ni siquiera se ha podido registrar…..MEMORIA.- Sin olvidar que en otra encerrona morenista, Margarita Valdez, Sandra Amaya, Cynthia Montserrat y otras que escapan a nuestra memoria, luego que vieron las selfies que se tomaron Bejarano y Gamboa se encaboronitaron pero bien feo, que casi se dan de mad.erazos entre ellas, pues mientras ellas peleaban posiciones de baja monta, Alicia las estaba rebasando por la derecha…..CUENTOS.- No tenemos bien el dato, tómenlo con pinzas, pues se asegura que Esteban planchó la candidatura morenista para Alicia desde hace varias semanas con los que mandan en Morena, no precisamente con Malicha Alcalde, y que enójense tirios y troyanos, pero Ali va…..ÉPALE.- La situación, desde luego que ha encaboronitado, como ya dijimos, primero a las damas morenas y luego a un tal José Antonio Ochoa, que asegura ha trabajado para buscar una reelección, que en el supuesto va contra la manera de pensar de B-1, y que el mandatario, que además es el “jefe político estatal”, admitió desde hace varios ayeres que el triunfo en la capital sea para Morena, pero…para Ali…..CHOCANAZO.- La posibilidad de que sea Alicia y no Toño tiene pendiente un encontronazo en las alturas que incidiría incluso en la anulación de la coalición PRI-PAN desde mucho antes, toda vez que el PAN, con autorización o sin ella, ya definió ir con “Apá Toño”, de modo que, de cumplirse ese propósito blanquiazul, se irán en solitario PRI y PAN y, de ser así, el gran perdedor sería el tricolor, que no ve lo duro, sino lo tupido con tanta aberración de Alejandro “Vandalito” Moreno…..AGÁRRENSE.- Será hora de estar hablando de suspirantes, no sabemos, lo que sí sabemos es que en Gómez Palacio y La Laguna de Durango toda, también andan acalorizándose las cosas. No pocos piensan en seguir manejando entre algodones a Betzabé Martínez, precisamente para la sucesión de Lety Herrera, aunque otros creen que Omar Castañeda también quiere inscribirse al cargo, pero por MC. Omar es un hombre reconocido por su buena trayectoria en la región, pero que poco o nada tiene que hacer frente a Betzabé, que sería un lujo como candidata al republicano ayuntamiento. Hay otros prospectos, reconozcámoslo, pero por ahora las cosas van por ese rumbo. Mientras, es posible subrayar que Christian Mijares está buscando formas de atraer la atención de los votantes, que en el supuesto representaría los intereses de Doña Leticia, sin desconocer que en la elección anterior Betzabé le puso una desconocida de padre y señor mío, y el excampeón mundial no llenó, tan no llenó que ya está buscando los peldaños para volver a una candidatura, aunque en las posibilidades no se distinguen los atributos, mucho menos los méritos, pero el exboxeador insiste en atravesarse anteponiendo que tanto las victorias como las derrotas no son para siempre, que son acciones circunstanciales del momento, por alguna falla o error de apreciación, y que como Winston Churchill volverá por sus fueros o por lo que cree que le corresponde. Ahora, por la otra parte, hay quienes piensan en la reelección de la hija de Don Carlos, el bien recordado político de Gómez Palacio, aunque los adivinadores del futuro no le vean las más mínimas posibilidades de triunfo, y mucho menos si se confirma a Betzabé. Bueno, qué quieren, es la mujer de moda y no será posible detenerla ni con el Tren bala…..SOSPECHAS.- Entre los aspirantes a la Rectoría de la UJED crecen las sospechas de que Guillermo “Gato” Adame está metiendo la mano en la elección juarista. Que ya le entregó una maestría “patito” a Ramón “Torreoncillo” García, que con ese documento intentará registrarse para contender en el relevo, y que es un documento insustituible en los requisitos para aspirar al cargo, pero auténtico. Eso dicen, y…desde luego que es tema que levantará polvo el día que la Comisión Electoral confirme su incripción, porque también se cree que será aceptada. Su tocayo Duarte Carranza, enterado de la circunstancia, dice que no le ve problema, que aún inscrito y con el respaldo de quien ustedes ya saben, la peleará en las condiciones que sean y en los terrenos que sea necesario, mientras no pase de los buenos modales…..VELOCIDAD.- Regresa la Fórmula Uno al continente. Este fin de semana está el Gran Premio de los Estados Unidos, a correrse en Austin, Tx., tras un leve paréntesis. Luego, seguirá el Gran Premio de México y, por lo visto, serán dos de las últimas oportunidades del mexicano Sergio “Checo” Pérez para levantar cabeza. Si hace buenas cosas, lo más probable es que siga en la escuería RB, y si no, sin problema tendrá que pensar en el retiro, aunque…un hipotético adiós sería catastrófico para los latinos en el mundo…..APROBADO.- Recibí ayer la última obra literaria del excelente pensador duranguense Juan Ángel Chávez Ramírez, denominada “Lo que vino después(Memorias del Desenfado II)”. Hemos leído unas cuantas páginas, pues cargamos una conjuntivitis de campeonato que nos molesta mucho en la lectura, pero de antemano podemos asegurar que nos identificamos prácticamente en las primeras 50 páginas. Chavicos, así lo conocen sus amigos, habla de sus orígenes en el barrio El Tepeyac, concretamente en Guadalupe y Pereyra, como se llama su fundación, y miren que…parecieran mis relatos de las pobrezas y jodidez del que escribe en sus años sesentas y setentas. Luego seguimos platicándoles…

Saludos

