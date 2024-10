+ Luisa y Andy regañaron gacho a morenistas locales

+ Les reclamaron el pobre resultado de junio pasado

+ No sería raro que Lulú García hiciera maletas

+ Inscrito Ramón García en la pelea por Rectoría

+ Los gatos, casi por lo general tienen siete vidas

“Un político pobre, no se les olvide, siempre es un pobre político….”

Carlos Herrera Araluce

Las paredes escucharon la regañiza de campeonato que trajeron Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán a los morenistas de Durango, por la aplastante derrota que sufrió Morena en la elección de junio…..RAZÓN.- Ésa, dicen los que saben, es la razón por la que Andy adelantó que él será el coordinador general de las campañas que están por arrancar, precisamente para evitar los “extraños” resultados de la pasada contienda…..VENDIDOS.- Sospechan tanto Luisa María como Andrés Manuel que más de uno le vendió el alma al Bicentenario y permitió el rebase por la derecha de los prospectos priístas y panistas. Por el tono de los reclamos de los dirigentes nacionales, se teme que pronto haya coincidencias que desemboquen en una nueva dirigente local. Los mandos morenos no admiten el resultado de la última elección, se lo restregan en la cara a todos, empezando por Lulú García y sus cercanos. Entonces, como no aprueban lo ocurrido, habrá relevos que quizá también decida Andy…..MONTÓN.- Es de anotar que Luisa María y Andrés Manuel escucharon por lo menos a una quincena de aspirantes a la alcaldía de la capital y, no solo eso, sino que pudieron percibir la división tan marcada precisamente con miras a la candidatura edilicia, de modo que de mantenerse esa divergencia Morena llegará sin garras a pelear los 39 municipios. Anotar que de entre todos los cuadros morenistas, el único que se atrevió a contradecir a los dirigentes nacionales fue Otniel García Navarro, quien les dijo que están equivocados, que no solo perdieron los candidatos, sino el partido todo, y no puede culparse nada más a los candidatos. Se hicieron de palabras y, no vayan muy lejos por la respuesta. No les agradó nada la posición del ex líder priísta, de modo que…de sus probabilidades futuras no pudiésemos adelantar nada…..MULTITUD.- Ramón García se registró esta mañana como candidato a la Rectoría de la UJED y se hizo acompañar, de miles de universitarios, que juran lo llevarán al triunfo a fines de noviembre…..APROBADO.- Guillermo “Gato” Adame, aclarando paradas, quiere la candidatura del PRI a la alcaldía de la capital, no obstante que antes la pidió Alicia Gamboa, antenponiendo su “tatuaje” de “Estebanista”, aunque para entender la relación entre Adame y Esteban Villegas, en realidad Esteban es “Gatista”. Los que saben dicen que el mandatario estatal quiere tanto al titular de Educación que lo considera el hijo que nunca pudo tener, a menos que la regla traiga la obligación de proponer a una dama, pero todo mundo apostaría doble contra sencillo que sin pensarla dos veces el jefe del Ejecutivo mandaría al minino a la alcaldía. Las cosas todavía están un poco revueltas en cuanto a perspectivas, porque la idea gatista es tirarse a la pesca con el respaldo tanto del PRI como del PAN, del PT y si se puede hasta de Morena, que eso estaría por verse. Es que el PAN ya dijo que buscará la reelección de apá Toño y que todos en el blanquiazul estarían caminando en esa dirección, muy a pesar de que en política nada está escrito, y el “Gato” es tan gato, que de niguna manera nos sorpendería con la candidatura prianpetista, que desde luego está en su proyecto. Nosotros nos atreveríamos a decir que, por lo pronto, de arranque ya tiene la bendición del PT, cuyo dueño Gonzalo buscaría añadirle a Morena o al Verde para saldar el adeudo de diciembre de 2015.

