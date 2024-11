+ Gane quien gane en USA, estamos fregados

+ Kamala y Donald, una amenaza para México

+ Hoy sale el nuevo presidente de Estados Unidos

+ Puntea entre morenos José Ramón Enríquez

+ Sigue moviéndose la patita de Apá Toño

“El silencio no siempre es cobardía, a veces es prudencia y otras veces es inteligencia…”

Mario Benedetti

Estamos poquito más que fregados si entendemos que gane quien gane en la elección presidencial de los Estados Unidos, nos irá como en feria, todavía hoy, día de las votaciones, Trump volvió a amenazarnos…..SANCIÓN.- Y Kamala Harris ha dicho varias veces que ante las circunstancias, y los riesgos de los capitales gringos en México, tendrá que endurecer la mano hasta asegurar la propiedad de los inversionistas…..NÚMEROS.- Hoy son las votaciones, pero los resultados se conocerán hasta mañana y, todavía temprano hablaban de un virtual empate técnico entre los dos contendientes. Kamala lleva ventaja ante las mujeres, mientras Trump es mejor visto entre los varones. No obstante, cualquier cosa puede pasar, y tenemos que estar abiertos a cualquier resultado, aparte de que la población latina en el vecino país será decisiva en el resultado, entre la que hay no pocos que apuestan todo por Trump, dado su rechazo a los extranjeros, o mejor dicho, el racismo de que es dueño lo comparten muchos estadounidenses. Pudiese ayudarle un poco al “pelos de elote”, pero los paisanos, que son muchos millones en aquella nación, podrán inclinar la balanza a Kamala. Lo bueno es que estamos a unas horas de conocer el desenlace de este verdadero predicamento…..ORDEN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los tres poderes en que se divide nuestro sistema de gobierno, está discutiendo en este momento la declaratoria de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial. Se tiene la mayoría al interior del alto cuerpo colegiado para echar por tierra todo lo avanzado, aunque el tiempo no nos permitió recoger las últimas incidencias de esa decisión que puede cambiar más de 200 años del estado de Derecho en México…..ESCOZOR.- Mucho escozor despertó nuestro último comentario sobre José Ramón Enríquez, pero sobre todo nuestro dicho de que va a “robar”. Exageramos cuando pudimos usar un término menos agresivo, más plural, para dar perspectivas a los demás. Ayer, sin embargo, el comentarista Marcos Ortiz reveló una encuesta, la que en el supuesto se llevaron Luisa María Alcalde y Andy, y con la que arranca la selección del candidato. Asegura Marcos que el resultado del estudio coloca en primera lugar a Enríquez con 35% de respaldo de los encuestados, por 26% de Sotero Soto, 24% de Iván Gurrola y 14% del director del ITD Guillermo de Anda. Aparte, entre suspirantes que no figuran en ese estudio, están Iván Ramírez, Ignacio Aguado, Sandra Amaya, Margarita Valdez y otras que piensan que todavía pudiesen tener alguna posibilidad de candidatura considerada la perspectiva de género, pero todo hace suponer que la decisión recaerá en Enríquez, por que es el que mejor ha pintado en el arranque de las eliminatorias…..FUERA.- Ayer el gobernador Esteban Villegas aseguró a los cuatro vientos que de sus colaboradores, quienes tengan intenciones de competir por otro puesto, renuncien de inmediato. La primera renuncia que esperaba la fanaticada es la del secretario de Educación, Guillermo “Gato” Adame, pero terminó el día, hoy empezó el siguiente y…de renuncias nadie sabe nada. Se advierte un enredo interesante en las posibilidades del felino, porque días antes aseguró que “no me moveré hasta que no obtenga el salvoconducto para llegar a la candidatura del PRI”. La del PT es la única que ha asegurado, quiere la estafeta panista pero… a pesar de sus coqueteos, nadie lo ha considerado en el blanquiazul…..ÓRALE.- Y luego, si se lleva la candidadatura del tri, qué le dejarán a Alicia Gamboa, que no obstante las circunstancias la siguen mencionando entre los tiradores “estebanistas”…..PELEA.- Rafael Mier Cisneros sigue dando pelea por la candidatura a la Rectoría de la UJED. Aparte del Edificio Central de la UJED, hoy paralizó también la Facultad de Derecho y, si no lo escuchan, si no reponen el proceso y le incluyen en la candidatura, paulatinamente seguirá tomando escuelas. Tan sencillo que es aceptarlo como candidato para desactivar el movimiento iniciado ayer, que es previsible puede convertirse en el más prolongado y dañino para la Máxima Casa de Estudios, solo que sus adversarios insisten en convertir la elección de Rector en una nominación de la “Flor más Bella del Ejido” o en el concurso del “Rey Feo”, con agandalles de todos tamaños, colores y sabores de los que todo mundo entiende. “Si no limpian el proceso y me permiten competir, nos quedamos con el Edificio Central y la Facultad de Derecho, por lo pronto…”, dice Mier Cisneros…..REELECCIÓN.- Sobre las perspectivas de José Antonio Ochoa para la reelección, todo sigue girando en torno a la iniciativa que envió o está por enviar la presidenta Claudia Sheinbaum para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular, aunque…el tiempo sigue obrando a favor de Toño, puesto que ninguna ley puede tener efecto retroactivo y, el proceso ya arrancó, y no podrán modificar la norma una vez iniciada la selección, ¿o me equivoco?

Saludos

