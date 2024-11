+ “El Mejor Árbitro 2024” sigue calentando banca

+ Reapareció en San Luis como cuarto árbitro

+ Y no está lesionado, como dijeron al principio

+ Cosas de las mafias futboleras de nuestro país

+ Sergio “Checo” Pérez amarrado 2 años más

“Los delanteros ganan partidos, los defensas ganan títulos…”

Juanito Futbolero

Nada más para que se den una idea de la clase de mafias por las que debe pasar el futbol mexicano, vimos ayer la “reaparición” del silbante Marco Antonio Ortiz como cuarto árbitro. O sea, el mejor juez del balompié nacional en la banca…..ASCENSO.- Y eso que, no hace mucho el mismo “Gato” Ortiz anduvo desperdiciando la capacidad al ser designado precisamente como cuarto árbitro en un partido de Tercera División. Una mentada de menta, claro, para el mejor de la máxima división nacional…..CASTIGO.- Sobra decir que esa persecución implacable contra el silbante duranguense es consecuencia al todavía controversial penalty marcado por Ortiz contra el Cruz Azul y por el que el “Ame” ganó su bicampeonato. Es que se trató de una jugada por demás cuestionada por la barrida de Rodolfo Rotondi, de Cruz Azul, contra el gran clavadista mexicano Israel Reyes, a quien quiere fichar para la siguiente Olimpiada. Y más cuestionado en virtud de que del VAR llamaron al “Gato” para que revisara la jugada y se abstuviera de marcar el tiro de castigo, que la barrida de Rotondi no fue al pie, sino al balón, y que no había razones para señalar el penal. Marco Antonio se pasó por el arco del triunfo la anotación de los miembros del VAR y regaló todo para el bicampeonato americanista. Luego, el propio Reyes reconoció que “la verdad, exageré un poquito…pero sí fue penalty…”. Explicado de otra manera, no hay ninguna razón como para que ayer apareciese Marco Antonio como cuarto árbitro. El “Gato” tiene la calidad como para dirigir cualquier partido, por complicado que parezca, aparte de que fue designado en medio de las protestas de otros árbitros, como el mejor del año, pero…los más sospechan que esa designación fue obligada para frenar la avalancha de críticas al nazareno, críticas que, sin embargo, no detuvieron el castigo que se mantiene a nuestros días, en qué cabeza cabe aceptar que ayer haya aparecido en el Estadio Alfonso Lastra, de San Luis Potosí, precisamente como árbitro suplente. No se tiene que ser muy inteligente para adivinar que inicialmente cayó bien a la mafia la decisión arbitral, pero luego lo mandaron a la basura a pesar de ser “el mejor de 2024”. Así son las cosas en el deporte de las patadas…..ACELERÓN.- Y ya que de deporte se trata, subrayemos que Sergio “Checo” Pérez calló a más de cuatro a dos fechas del fin del calendario de la Fórmula Uno, al asegurar que ya firmó por otros dos años en el equipo de Red Bull, que acaba de coronarse en el renglón de pilotos, donde su compañero Max Verstappen se colocó en una posición inalcanzable y ahora está metido en la pelea por los constructores, donde puntean McLaren y Ferrari. McLaren con 608 puntos, por 584 de Ferrari y 555 de Red Bull. Es realmente lo más interesante que le resta al campeonato, la pelea por la supremacía en el terreno de los constructores. Sí, “Checo” quedó alejado del segundo lugar que ganó el año pasado como piloto, pero es parte del equipo que ganó ya en pilotos y aunque siga en octavo lugar de pilotos, su función sigue ligada al equipo de las bebidas idiotizantes, no energizantes…..ALACRANEO.- Justo en el caso de “Checo” Pérez podemos confirmar la triste figura del “alacraneo”, que consiste en ver que los alacranes no permiten que salga nadie del bote, prefieren morir antes que ver que otro va saliendo y lo jalan siempre. Es que, en redes hay muchos que se lanzan con todo contra el tapatío, unas veces asegurando que ya se peleó con la esposa, que ya no lo quieren en Red Bull, que es un “endejo” porque no sabe sacarle todo el jugo a un motorazo como el RB 19, no obstante que los responsables de la escudería tan están bien con el mexicano que ya lo firmaron por otros dos años, de modo que no están tan molestos con él, dado que alguna función hizo bien durante las competencias y en algo ayudó para que su compañero se alzara de nuevo por encima de todos. Así es…..SORPRESA.- Mayúscula sorpresa se están llevando los aficionados al futbol mexicano al enterarse que lo Xolos, antier, golearon 3-0 al Cruz Azul, luego América le hizo la faena al Toluca 2-0, San Luis vapuleó al Tigres 3-0 y Monterrey 1-0 sobre Pumas. En síntesis, ganaron los locales y perdieron los visitantes, que tendrán este fin de semana la vuelta y podremos confirmar de qué están hechos los superlíderes y sus seguidores en la tabla que clasificaron al play inn desde hace mucho…..LUPA.- No perdamos de vista los encuentros de este fin de semana. Ahí podremos ver cuál es el encargo de los federativos hacia los árbitros, y sobre todo ver si el “Ame” logra el tri, aunque apenas haya calificado de milagro, cosas del sistema de competencia, pero lo veremos. Pues muchas veces desde ahí, desde el parado de los árbitros, puede adivinarse cuál es el encargo o la orden de los federados para que tal o cual oncena sea la monarca en turno. Veremos y lo platicaremos.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...