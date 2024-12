Siete días de grilla

Sorpresivo para algunos, no tanto para otros, Daniela Soto asumió esta mañana la dirigencia estatal del PRI, cuya ruidosa aclamación confirmó las coincidencias de que ella puede resucitarlo.

Su antecesor, Ernesto Alanís, tomó la estafeta tricolor a sabiendas que, una vez instalado en el Congreso sería relevado en busca de devolverle el alma al tri, tan zarandeado en los últimos procesos electorales.

Dany, le aclararon esta mañana, tiene que poner al PRI en modo contraataque permanente.

El PRI –se dijo- no está muerto, ni anda de parranda. Lo han sorprendido diversas reacciones opositoras que han basado su progreso precisamente copiando las tácticas priístas.

Entonces, el PRI tiene que contraatacar y regresar a la brevedad por lo que es suyo, lo más rápido posible y para eso han llamado a Dany a trabajar a contracorriente.

Sin desconocer que para diversos políticos el PRI “está muerto” y nada más es cosa de avisarle, aunque sus leales piensan que ni está muerto ni anda distraído en el alcohol, y que pronto se verán las intenciones de Daniela, quien sin embargo, no teme a esa sarta de alacranes que se ha echado a cuestas, sino que se creció al castigo y advirtió que el PRI vuelve por sus fueros.

————————————-

La comidilla de la semana fue el mensaje emitido el martes por el gobernador Esteban Villegas en el que, para no pocos aclaró la precandidatura de Guillermo “Gato” Adame, aunque para otros fue lo contrario.

O sea, cuando le preguntaron los reporteros por el futuro del felino y que si era cierto que se había peleado con él y de paso lo corrió de la SEP, subrayó:

“No me he peleado, no lo he corrido, no he desmantelado su equipo. Somos amigos de toda la vida y resulta que tiene una aspiración que desde cualqier óptica es legítima”.

Vamos a ver -repitió- si lo consigue, y si no, aquí lo esperamos para que reasuma el cargo, precisó el mandatario.

Ese punto, justamente, es el que consideran algunos para decir que nada está decidido a favor del #, sino todo lo contrario. Lo dejarán que participe en el juego y “si no lo consigue…” aquí nos volveremos a ver.

Toda la semana platicamos que el único amarrado a la candidatura es Adame, porque los demás andan viendo formas para lograr la estafeta en sus partidos. Y Guillermo, por si fuera poca cosa, tendría aseguradas las banderas tanto del PRI como del PT. Le está faltando una tercera como para asegurar el triunfo sobre Morena, y es la del PAN o la de MC.

También esta mañana el micifuz enseñó músculo. Mostró a propios y a extraños en el Auditorio del Pueblo repleto la aceptación que marcan las encuestas en sus aspiraciones.

Subió otros puntitos en la última semana, dicen sus allegados, y como está o estaba empatado con Gaby “La China” Hernández, quién sabe si ya la rebasó, pero en el cuarto de guerra minino todo es optimismo.

Así, aseguran, “El Gato” ha cerrado su “pre-pre” en busca de la interna del PRI. No hará más movimiento hasta que la nueva dirigencia tricolor aclare paradas.

Advertir que, en este momento, el tema local se discute entre locales. No han pedido ni pedirán la opinión del cuestionadísimo Alejandro “Vandalito” Moreno. Así fueron las cosas con Ernesto Alanís, veremos si las mantiene Dany o le sigue la corriente al líder vitalicio del PRI, dueño de la Cheyenne y de todo lo que alcanza su vista en Campeche, así es.

————————————-

Sin ánimo de molestar a nadie diríamos que “las masas” debían estar ya en la cargada hacia el minimo. No ha sucedido porque todavía hay los que quieren descarrilar esa intención estatal.

Es entendible, sucede siempre, que los hay que no precisamente congenian con el que manda y le buscan por todas las vías posibles para que cambie de parecer.

Muchas veces, es cierto, llegan a convencerlo y, al cuarto para las doce modifican sus propósitos, pero no creemos que suceda en el caso de Villegas. Lo dijo con todo tipo de palabras y señales. Malo para el que no lo haya entendido.

————————————-

Es de escándalo mundial lo que sucede en Sinaloa, particularmente en Culiacán, Mazatlán y Badiraguato con un promedio diario de 6 muertos. Las balaceras están a la orden del día, según el diario El País de España.

La presencia de las fuerzas armadas y las policías de los tres niveles de gobierno de poco o de nada han servido para tranquilizar a la entidad, sino por el contrario, cada hora que pasa es una hora de terror para la gente de bien.

Es entendible la necesidad de los negocios dedicados al turismo, que sigan buscando la llegada de más turistas, pero…no se puede buscar la tranquilidad en una zona de guerra.

La realidad es que, para no pocos, Sinaloa está perdido. A pesar de la presencia de nuestras fuerzas armadas, la guerra sigue, las masacres no se detienen y sin esperanza de freno.

El gobernador Rubén Rocha Moya, al cuestionarlo sobre la violencia imparable, pidió: “no le engordemos el caldo a quienes quieren un estado de excepción…”, discurso que, sin embargo, no sirve a nadie para tranquilizarlo, sino todo lo contrario.

————————————-

¿Tú también Samuel? Los periódicos del Grupo Reforma sacaron en la semana una nota en la que aseguran que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, creó una empresa “patito” a la que le ha autorizado miles de millones de pesos en obras.

Y eso que al twitero Samuel lo eligieron los regiomontanos por su “carrera política intachable”.

Antes, no olvidar, ya el mismo grupo periodístico había publicado que el mandatario García había resultado dueño de una gran finca en el municipio de San Pedro Garza García, donde viven los más ricos de México, además de la pobretona Rocío Nahle, que nadie sabe ladrónde la sacó.

Samuelito pues, para no confundirnos, está en el tira tira por el que sus gobernados no nada más pueden echarlo de la primera magistratura, sino llevarlo a la cárcel de forma automática y sin derecho a amparo (así dicen mis cuates del rancho).

La confianza de los regiomontanos en Samuel García la está haciendo añicos él mismo, está resultando más ladrón que todos los ladrones que han pasado por ese gobierno, mucho más que el mismísimo Rodrigo Medina de la Cruz, que se fue cargando con un paquete de saqueos bastante abultado, que estuvo muy cerca del entonces penal de Topo Chico, pero con todo y eso pasa a ser un monaguillo frente a lo que le están publicando al que quería ser Presidente de México, Samuel pues.

————————————-

José Ramón Enríquez reaparecerá el lunes próximo con personajes influyentes de la dirigencia nacional de Morena, Marina Vitela entre ellas, para que se calienten y entren.

No será una reunión masiva, sino una charla con los medios en las que dará a conocer algunos avances de su trabajo fino en el piso y sin acarreados, eso dicen.

Y también dicen, que Joserra sigue calificando bien en los estudios de mercado, pero…insisten en que haber insertado a Claudia Sheinbaum en sus promocionales puede costarle la misma candidatura, pues se estaría montando en la popularidad de ella y eso no va aquí ni en China.

————————————-

La diputada Laura Ballesteros Medina, de Movimiento Ciudadano, propone un impuesto especial a los ultrarricos que tengan yates, jets y helicópteros.

La gran ideota de la legisladora queretana, hablamos de ideas grandes, no es ofensa, por suerte fue rechazada por el pleno, porque sería no otra cosa que darse un balazo en el pie, pues renunciaría desde mucho antes de ser multimillonaria.

Mientras no cobren por usar bicicleta, no hay problema, que sigan buscándole más formas de meterle la mano al bolsillo de los mexicanos de a pie. Respecto a los ultrarricos, que paguen más, al cabo que son unos cuantos.

————————————-

Aparece en redes una “oferta” de una antena Starlik Mini en 25 pesos y sin pagos mensuales, solamente 25 pesos por usarla siempre. Tonto el que caiga, pero…con mil que caigan, cuánto se llevan los angelitos?

Sin embargo, no tiene la culpa el bonzo, sino el que lo hace compadre.

Ah, le marcan en el anuncio que por tratarse del “black friday” todas las antenas, o cada una en 25 pesos, y que se apuren para que puedan alcanzar, de lo contrario ya no lograrán la suya.

O sea, como dice la autoridad, se necesita estar muy zonzo como para creer que por el “viernes negro” hay antenas de 25 pesos y que no pagarán nunca más nada por el internet ilimitado.

Avisados, se pasarán de brutos quienes lleguen a depositar esperando que sí tendrán su antenita mini. Hasta da coraje, porque sí hay los burros que caen…

————————————-

Al iniciar el último mes del año surgen protestas y reclamos de distinta clase en contra del gobierno municipal, pues en la semana que hoy termina se dieron cita frente a las oficinas del alcalde capitalino y los regidores un grupo de comerciantes del Parque Guadiana, quienes protestaron porque la decisión de reubicar el Nacimiento de este lugar a las instalaciones de la Feria afectará sus ventas, manifestación a la que se le unió una organización social para demandar apoyo a viviendas de varias colonias de esta ciudad.

Al día siguiente trabajadores de una ladrillera acudieron a la unidad administrativa para reclamar por la clausura de la misma, decisión que afecta su fuente de trabajo, a pesar de que ninguno de estos talleres que se encuentran en la mancha urbana tiene permiso para funcionar como tal. Aunque estos aspectos ya los discutirán las autoridades municipales con los grupos de manifestantes.

Es de esperar que en los siguientes días se multipliquen este tipo de protestas ante las autoridades tanto municipales como incluso estatales, pues curiosamente es a fines de año cuando muchas agrupaciones acuden a presentar diversos reclamos y exigir una pronta solución, para lo cual realizan bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

No es que no haya carencias en un sector de la población, o que hayan sido resueltas, sino que todo parece indicar que en esta época del año se busca una respuesta rápida, a pesar de que ya en estos momentos prácticamente se cerraron los programas de los distintos órdenes de gobierno, pues ya se ejerció el presupuesto autorizado para este año, lo cual complica las posibilidades de que se puedan atender todas las demandas que se presentan.

Así que resulta interesante saber qué esperan obtener estas organizaciones realmente y qué les ofrecerán las autoridades para resolver sus reclamos.

————————————-

No todo es maldad en este mundo, todavía hay esperanza de salvar nuestras buenas y entrañables costumbres. Vimos el otro día que un autobús escolar llevaba decenas de niños que, inocentemente repartieron monedas a numerosos franeleros.

Igual, de manera constante vemos que automovilistas siguen dando monedas a los limpiavidrios, aunque en su mayoría son casos en los que los muchachos esos andan buscando para la droga.

El DIF Estatal no hace mucho pidió públicamente, y lo difundió en distintos medios, que no se regale nada a nadie en las calles, sobre todo porque la mayoría andan juntando para las drogas o de perdido para las “caguas” y darles algo es regalarles un daño mayor al que ya cargan.

Advertir que en los cruceros también aparecen seguido hombres “limitidados físicos”, apoyándose en un bastón, una andadera y otras herramientas, cuando en la realidad están en perfecto estado físico, que ya quisiera uno estar como ellos.

————————————-

Positivo que diputados propongan reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, para agregar el Deporte Adaptado, que va dirigido a las personas que tienen alguna discapacidad y que han tenido muy buenos resultados en competencias nacionales e internacionales.

Y es que la práctica del deporte es importante para la salud de todas las personas, así como que el adaptado es esencial para personas que tienen algún tipo de discapacidad, especialmente física.

Dicha iniciativa propone que se incluya el deporte adaptado y se pueda contar con la infraestructura adecuada para su práctica, algo de reconocer pues Durango está en deuda en muchos aspectos con las personas que tienen alguna discapacidad y se busca multiplicar los resultados a favor de los deportistas que tienen alguna discapacidad.

Recordar que el deporte adaptado inició hace años como un tratamiento terapéutico, para convertirse en un movimiento atlético, que le ha dado mucho orgullo y triunfos a los duranguenses, a los mexicanos y en el mundo entero, mientras en contraste han exigido poco, por lo cual es acertada y de aplaudir la decisión de reconocer el deporte adaptado y que se le ponga la debida atención.

————————————-

Anuncia la autoridad que la venta de alcohol se permitirá hasta las 3:00 horas, aunque…usted y yo sabemos que la mayoría de los antros funcionan hasta que se agotan las “chelas” y el agua de fuego adulterada, no antes.

Ignorantes que somos, no tenemos idea de a qué hora se termina o terminaba la venta de bebidas espirituosas, pero…da la casualidad que la mayoría de los accidentes fatales ocasionados por el traguito suceden por allá de amanecida.

No deja de ser una vacilada para la sociedad el anunciar esa “sabia decisión”, precisamente porque todos sabemos que los lupanares ahora pomposamente llamados “antros” funcionan hasta que el cuerpo aguante, y si se puede, hasta muy entrado el nuevo día, para qué la riegan.

————————————-

Este domingo el Gran Premio de Qatar de la Fórmula Uno arrancará con Max Verstappen en la pole position, mientras Sergio “Checo” Pérez saldrá de la novena posición.

Es decir, Max y “Checo” van por el título de los constructores, a sabiendas que el de pilotos ya nadie se lo quita al holandés. Ese es el plus de la competencia que será en unas horas, por la diferencia de 9 horas con los Emiratos Árabes Unidos.

Es la penúltima prueba y Red Bull puede meterse a la disputa del título de constructores, que no está muy lejos.

