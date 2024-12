+ Y siguen robándose las nochebuenas

+ Carretera Francisco Zarco, inútil y peligrosa

+ Ah bueno, entendemos el papel de los árbitros

“Las abejas no pierden el tiempo explicándole a las moscas que la miel es mejor que la mierda…”

Anónimo

Se han robado unas 300 “nochebuenas” de los distintos puntos de la capital. Es ya una vieja costumbre que, sin embargo, dudamos que sirvan de algo a quienes se las llevan. A menos que las vendan a la vuelta de la esquina, pero de ahí en más se confirma que algo lamentable ocurre en esas personas, puesto que mentalmente no andan bien esos ladrones porque las plantas no les sirven para nada y, sin embargo, se exponen a secarse por falta de agua o por descuido, pues como no les costó, tampoco les importa cuidarlas…..ATOLE.- Anduvimos por tierras menonitas y, como la mayoría de automovilistas del noroeste del estado, también caímos en los cientos o miles de baches que deben haberle causado algún daño a nuestra charchina, pues uno de los hoyos, sin exagerar, ha de tener un diámetro de un metro y una profundidad de medio metro. No es exagerado decirlo, lo padecimos nosotros, no nos lo contó nadie. Estamos hablando de la carretera Francisco Zarco, que de Canatlán a Nuevo Ideal es una verdadera porquería altamente peligrosa que seguro han de ser la causa de tanto accidente vehicular en la zona. Los programas del gobierno para corregir esas fallas no terminan de llegar y los conductores sufriendo las de Caín. Y no nos metemos más lejos, por decir en el tramo de Tepehuanes a Guanaceví. Aseguran que se trata del camino más agujereado del mundo que, como no hay dinero, tal vez nunca se repare o, peor aún, con alguna lluvia y la circulación se agrandan de manera sorprendente…..TIEMPO.- Estiman los lugareños que la Francisco Zarco tiene de menos 20 años abandonada, no obstante el elevado flujo vehicular que circula hacia allá y hacia acá, es decir, de Durango a Guanaceví y viceversa. Es que la región ha crecido un 300% ó 400% en los últimos años y como no tuvo ni mantenimiento ni bacheo, tiene daños que requieren de una verdadera millonada que, obviamente, no hay. La solución es hacer una nueva carretera, más ancha y con mejores especificaciones técnicas para circularla. Uh, pero si no hay para el “bacheo”, que luego es pura tierrita que rápido se la lleva el viento, mucho menos pensar en un camino nuevo y más transitable…..ÉPALE.- Mario N, quien intentó secuestrar un avión de Volaris para llevarlo a Estados Unidos, está pleamente identificado, se dice que es miembro de Morena y está entre los aspirantes a jueces. Para que se den una idea de cómo estarán los fallos una vez que asuma el papel de impartidor de justicia…..ORDEN.- Ni la autoridad sabe todo sobre los motivos por el que intentó secuestrar un avión de Volaris, pues se cree secuestraron a la esposa y que por eso quería ir a Estados Unidos a pedir asilo político y motivar el rescate de su consorte. Sobre el dicho de que es miembro de Morena y que aspira a juez, es probable, pero…habrá que confirmar una cosa para suponer la otra, para no hablar nada más de oídas…..FANFARRIAS.- Ah bueno, como América es el equipo que más gasta en la contratación de jugadores, entonces se justifica que los árbitros le echen la mano en todos los partidos. Trasciende hoy que tanto América como Monterrey gastaron unos 200 millones de dólares, por tanto, es menester echarles una manita para que se alivianen, así se trate de acciones por demás burdas como lo que hemos visto en torno a Cruz Azul los dos últimos torneos. Sobre nuestro pronóstico para la gran final nos lo reservamos, porque está científicamente demostrado que en el futbol profesional todo está tan chueco como la libre a Mazatlán. Así de “derecho”.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...