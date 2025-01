Siete Días de Grilla

Cosa de preguntar por qué se subió a redes el video del encuentro municipal de Esteban Villegas con la presidenta Claudia Sheinbaum, si en la toma se le ve molesta, no sabemos por qué, quizá por aquello de “Claudita”, que por cierto le ha costado a Durango una verdadera millonada.

Cosa de preguntar si los que dieron esos dos bandazos son amigos o todo lo contrario, porque en los hechos, queriendo ayudarle, acabaron de empinar al jefe del Ejecutivo, cuando el material se lo pudieron guardar.

———————————————–

Ahí está que hasta Carlos Loret de Mola encontró elementos para pegarle a la administración estatal, toda vez que la solidaridad de Esteban a la 4T fue interpretada como un acto inconfundible de entreguismo y peores cosas, pero nosotros las brincamos, no hay caso profundizar.

El tema es que el otro día, en la reunión de la presidenta con gobernadores y alcaldes, Claudia Sheinbaum saludó casi de pasadita tanto a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, como a nuestro mandatario.

Sin embargo, ante Villegas Villarreal manoteó y con el índice derecho advirtió no sabemos qué, pero nada bueno, porque lo desairó ante medio mundo.

La pregunta de por qué se utilizó ese material adverso tiene que ver con los asesores y los “12 Magníficos”, pues alguno debió meter las manos por el jefe y no permitir que lo ridiculizaran en las redes como sucedió y sigue sucediendo

Y que no me vengan con que es otra forma de cobrarle al gobierno, porque en los hechos estamos a mano, no nos deben nada como para salir con esa sobada frase. La intención es saber por qué ninguno de sus muchos asesores pudo detener esos bombazos amigos.

———————————————–

Otro tema importante de la semana es el bandazo sin querer, o queriendo, del líder estatal del PAN, Mario Salazar Madera, quien puso a temblar a medio mundo al anunciar que se iban en solitario.

Más se tardó Mario en hacer su anuncio cuando los priístas saltaron a “rectificar” que sí van de la mano en candidatura “común”, porque era la última forma que les quedaba a ambos partidos.

Se advierte que operó al final la advertencia del líder nacional Jorge Romero, quien adelantó recientemente que si no encabeza José Antonio Ochoa la candidatura municipal no habría alianza.

Y mire que, algo hay de cierto en la hipótesis, porque jueves y viernes han aparecido Toño y Alicia Gamboa de la manita y con muchas sonrisas en distintos eventos, como para calmar las aguas, además de que la dirigente estatal Daniela Soto aseguró que va Ochoa a la cabeza con Ali de secretaria o de nuevo síndico, de manera que…como dicen los que dicen: Las calabazas, igual que los melones y las sandías, se acomodan en el camino.

Advertir que algunos priístas todavía están contando con Gabriela “La China” Hernández como prospecto prianista, pero…Gaby aseguró que solo “estoy esperando la definición de género en el partido…”, no dijo que de Morena, pero tampoco es necesario que lo diga, porque el único que está por definir el género es Morena y sus satélites.

O sea, para no darle más rodeos. Gabriela está en la pelea municipal, pero por Morena, donde, dicho sea de paso, la tiene por demás complicada, porque son muchas las damas formadas y en plena faena morenista, pero…en el fondo, lo importante es que ya está en la 4T.

———————————————–

Asegurar que en las últimas horas se corrió la versión de que Morena irá con mujeres en los tres municipios más importantes de la entidad, de modo que dejará fuera a muchos suspirantes varones.

Y si fuese así, las tendencias las encabeza Margarita Valdez, seguida de Sandra Amaya, Gaby Hernández y Cynthia Hernández, pero de no ser así, el que más ventaja lleva es José Ramón Enríquez.

Lo correcto sería decir que no hay nada para nadie, que todos están en la posibilidad, aunque en un momento dado la gran mayoría se convertirá en suspirantes sin Juan y sin las gallinas.

Extraña mucho que se siga manejando en primer lugar a Margarita, pues ella ha dicho a más de uno que en realidad no le interesa la candidatura, que en la senaduría se siente bien, pero… “si mi partido me lo pide, me sacrificaré…”. No recuerdo dónde escuchamos esa frase.

El problema es que si ella resulta la favorecida, quién sabe cómo le irá en la campaña, pues no gusta de hacer la talacha ni le interesa eso de la movilidad. Lo vimos en su segundo triunfo electoral senatorial, nunca salió a pedir el voto a nadie.

Habrá problemas, claro, porque llegará el momento que en las coaliciones sobrarán muchos que ahora creen estar en el ánimo de los electores, pero que al final se abrirán por uno y los demás se quedarán chiflando en la loma, aunque a esos los conformarán con regidurías y otros huesos no tan importantes, pero sí con algo de carnita.

———————————————–

Lo sobresaliente en el momento es la asunción el próximo lunes a la Presidencia de los Estados Unidos del controversial Donald Trump, que aún sin el cargo ya tiene temblando a medio mundo o para decirlo mejor, al mundo entero.

Es un ser impredescible del que todo se puede esperar, lo bueno y lo malo. Es una persona claramente identificada con el racismo y la creencia de la supremacía blanca y que los que no pertenecemos a esa raza estamos poquito más que fregados.

Ojalá que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum suavice las relaciones con el vecino país, de lo contrario nos espera una verdadera ..hinga del güero oxigenado, pues sus ideas de aranceles y nearshoring no van, nunca han ido con el próximo mandatario.

No olvidemos que fue Trump quien frenó y canceló la instalación en Monterrey de la gigafactory de Tesla, no obstante que el primo Elon Musk ya había dado el sí para la instalacion de la gran fábrica que, sin embargo, por presión de Donald, se instaló en Texas.

El nearshoring está perdiendo su brillo, su atractivo natural, pues quién no quiere tener una gran fábrica en su estado, pero…Donald se está oponiendo, aún sin mandar, de modo que para salirse con la suya hará lo que sea para evitar las fábricas chinas cerca de los Estados Unidos.

El desánimo asiático, sin embargo, se ha acrecentado en virtud de que los chinos habían presupuestado levantar sus fábricas para quedar más cerca de la Unión Americana, y que en ese tenor estaban por lo menos cuatrocientas grandes marcas industriales que, queriéndolo o sin quererlo, estaban proyectando inundar el mercado gringo con sus productos, sus autos y todo lo imaginable.

No obstante que algunas armadoras de autos como la de BYD, que es la más grande en la construción de autos eléctricos en el mundo, su CEO Jorge Vallejo ha aclarado que no importa el cierre de las fronteras gringas, pues la marca se está expandiendo aceleradamente por el mundo y, al final, nadie podrá detenerlo.

La mención de BYD tiene que ver con el anuncio de Vallejo, de que a la firma no le preocupa el autoritarismo de Trump, que la empresa está proyectando la venta de sus autos en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, y que seguía considerando a Durango para dicha gigafactory.

———————————————–

Advertir que entre otras de las locuras que siguen quitando el sueño a Trump es la red social Tik Tok, que la quiere callar, pues considera que es un espía más en los Estados Unidos, aunque hoy habló de dar una prórroga.

Es correcto, el próximo presidente de la Unión Americana lleva semanas o meses hablando de la necesidad de cerrar Tik Tok a la brevedad, porque a través de esa vía China espía a los Estados Unidos.

Ayer, incluso hubo un momento en que Donald dio el ramalazo final y aseguro que Tik Tok estaba fuera de circulación, aunque ahora concede una prórroga, no sabemos con qué motivo.

Quieren tanto Trump como Elon Musk que Tik Tok aclare ciertos algoritmos que incluye la aplicación, lo que los dirigentes de la afamada red parece que están haciendo lo necesario para quitar esa idea a Trump y la señal siga operando.

Además, subrayar que la directiva de Tik Tok advirtió a Trump que si insistía en cerrar Tik Tok o condicionarla, no se la venderán a nadie, mejor la cierran de forma definitiva, porque temen que el hostigamiento se mantenga durante todo el mandato que inicia este lunes.

———————————————–

Y al mismo tiempo de arrancar el nuevo gobierno americano, se teme, arrancarán las redadas para ubicar a los que se encuentren en el vecino país de forma ilegal o que se hayan casado con un gringo o gringa para lograr papeles.

La circunstancia es gravísima, porque además de la advertencia real del próximo gobierno que va a echarlos a todos, en los hechos las autoridades del ramo están ya preparando acciones para aterrizar la amenaza.

Sin negarle la razón a Trump, pues sabido es en medio mundo que a veces con un enamoramiento breve o a cierto plazo, extranjeros ilegales conseguían arreglar su situación migratoria.

El problema es que el procedimiento se ha llegado a utilizar tanto que, por momentos hubo quienes hicieron negocio de aquello, “se casaban” con tal o cual y en automático conseguían regularizar su situación, y no pocos llegaron a convertirlo en un lugrativo negocio en el que hombres y mujeres norteamericanos hacían verdaderos negociazos al prestarse a dar estabilidad a muchos invasores. Los descubrieron y van para afuera todos.

El nerviosismo está a punto de causar la locura en más de uno que se halla en visible situación arreglada por la vía del billete y que no podrán defenderse bajo ninguna circunstancia.

Trump no está jugando, lo que dijo lo hará a partir de que tome posesión el próximo lunes, y que no les extrañe que pronto volvamos a ver a muchos paisanos que, ya no pueden sostener su presencia en las calles norteamericanas.

Y no solo mexicanos, sino que en el plan van todos los que se hallen en esa circunstancia, aunque a ellos y a otros extranjeros nos los mandarán a México para que se queden acá y que en un momento dado inicien trámites para entrar a EU de forma legal.

———————————————–

Después de varios meses, de posturas a favor y en contra, tal parece que la propuesta de permitir el polarizado en automóviles por parte de los diputados locales sigue durmiendo el sueño de los justos y mientras tanto corporaciones policiacas siguen dándose vuelo con multas y retenes con este pretexto.

Y es que alegando cuestiones de “seguridad”, por los recientes incidentes registrados en Sinaloa, autoridades implementaron retenes para evitar que automovilistas porten polarizado en las unidades, lo cual obviamente ha generado diversas molestias.

Diputados del PAN se mostraron a favor de las medidas para evitar el polarizado en los vehículos, pero los legisladores de Morena se mostraron en contra y algo tenían de razón o algo ya presentían, pues alegaban que esto daba motivo para abusos de parte de los policías, que era el pretexto ideal para solo multar a la ciudadanía.

Cabe señalar que esta propuesta data desde 2020, pues incluso en Cabildo capitalino se tocó el tema, para tener apertura para polarizados en automóviles.

Incluso el actual secretario del Bienestar en la entidad y regidor en aquel entonces, David Payán, informó de la iniciativa para permitir ciertos polarizados, para que de esta manera las corporaciones de seguridad no aprovecharan la ambigüedad del Reglamento de Tránsito.

Se proponía que el ciudadano pudiera portar polarizados de baja y mediana intensidad, incluyendo los autos que salen así de fábrica, los cuales se medirían con luxómetros y así quitar dudas y la tentación de estar molestando o extorsionando a los ciudadanos con la tradicional “mordida” y también en la cuestión de multas innecesarias.

Incluso se permitiría el uso de una franja de alta intensidad en los parabrisas para evitar que el sol encandilara o impidiera la visibilidad del conductor, además se crearía un padrón de negocios dedicados a este tipo de actividad para alinear criterios.

Pero esto también quedó en el olvido, los agentes que se instalan en los retenes se basan solo en su “tanteo” para determinar si un vehículo pasa o no pasa en cuestión del nivel de polarizado de los vidrios, pues carecen de las herramientas o tecnologías necesarias para ello, dan a pensar que para nada les importan las cuestiones de seguridad, sino solo el dinero que puedan sacar bajo este pretexto.

Tal parece que los diputados ya se olvidaron del tema, o alguien de “arriba” les ordenó que lo dejaran por la paz y ya no le movieran, y así ni quién diga nada, de repente a todos les dio amnesia, pues al ser interrogados nadie se acuerda de las propuestas de legislar, definir o resolver este problema…

———————————————–

Teme Trump que la extensión de más de 40 hectáreas limítrofes con los Estados Unidos que vendió a los chinos un hijo del gobernador Alfonso Durazo, sea otro tipo de invasión al vecino país.

Es correcto, trascendió en la semana que quien consiguió inundar a México con baratijas chinas fue el mismo muchacho, considerado por algunos como un “genio” que está aplicando lo aprendido en la universidad en la que coincidió con el hijo del magnate de las baratijas chinas, y que de ahí viene todo lo demás.

Inconcebible que tanto producto asiático haya entrado al país sin pagar un peso de impuestos a nadie, más que al heredero del gobernador, de manera que como fueron varios años de ingresar al país enormes cantidades de baratijas, imaginamos a cuánto ascenderá el monto de lo amasado por ese suertudo e “inteligente” muchacho, pues logró doblar a toda la administración pasada y meter a México furgones y furgones de mercaderías chinas, que luego aparecieron en las tiendas que, vaya poder del muchacho, tampoco pagaba impuestos en los estados y los municipios donde todavía algunas se encuentran operando.

El caso es que el tema llegó a Claudia Sheinbaum, quien tuvo visiblemente un encontronazo con Alfonso Durazo desde antes de arrancar la campaña, y ahora, pues se la está cobrando vía Marcelo Ebrard.

