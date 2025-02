+ Y eso que Esteban tiene muchos consejeros

“Está científicamente comprobado que a mitad de sexenio el gobernador no tiene quién le ayude…”

Tanto asesor que tiene Esteban y ninguno pudo advertirle del riesgo a que se exponía al meterse entre la muchedumbre indígena enardecida. Un gobernador, dicen los cánones, nunca se expone al gentío….. ERROR.- Nunca en mi vida de periodista vi a un gobernador arriesgarse tanto, incluso acercarse a que le pongan unos coscorrones o hasta un machetazo, porque nuestras etnias usan el machete como herramienta de vida…..AMIGOS.- No es correcto regalar la fórmula para este tipo de sainetes, porque no es mi bronca, pero el mandatario debió esconderse, así de claro, esconderse, como se han escondido todos sus antecesores y como él mismo se ha escondido para “atender” otros conflictos…..FRAUDE.- La desgracia del Ejecutivo es que sus “12 Magníficos” son sus amigos y ninguno tiene el atrevimiento de decirle qué está bien o qué esta mal, o más bien esto último, porque en la mayoría de los casos le informan nada más una parte, no el total del problema, precisamente para tratar de “ayudarle” y no llevarle conflictos…..ANGUSTIAS.- Angustia seria la que se vivió ayer hacia el mediodía, cuando Esteban intentó atender a los paisanos. Ya que se dieron cuenta que ellos o su jefe se equivocaron, quisieron sacarlo del montón y, jalaban al mandatario para un lado, luego para el otro y se hicieron todos pelotas, mientras los maestros indígenas se los querían comer a gritos, amenazas y advertencias e impusieron su exigencia, o ya la habían impuesto al romper los candados de los portones. Sin entrar en profundidades debemos decir que a los inconformes debió atenderlos un enviado del gobernador o el mismo # Adame. Es su área, pero Memo nunca llegó, apareció hasta ahora para decir que son “acarreados”, aunque no dice por quién, quizá sabedor de lo belicosos que iban los maestros, pero así como pudo suceder eso, debió hacer algo por su jefe, algo que no hizo nadie, que lo expusieron o se expuso, porque también cabe la posibilidad de que no haya escuchado a nadie y decidió meterse a la “boca del lobo” con las consecuencias lamentables de ver a un gobernador gritando, negando la posibilidad de pago e iniciar el “diálogo” con un: “A ustedes me los mandaron…” y más encaboronizó a la gente. Exactamente lo mismo que dijo el día de la protesta ante el Centro de Cancerología, que “alguien los mandó…”, a pesar de la autenticidad de la queja. Ni los maestros ni las madres están mandados por nadie, su sufrimiento es más fuerte que cualquier interés político. Tienen razón para protestar, tanto es esa razón que una de las madres, al ver que aquí no había esperanzas para su hijo Bryan, pidió la ayuda a través de nuestras plataformas digitales y hubo mucha gente de buen corazón que la envió y en avión a la Ciudad de México. Nada más desafortunado y cruel ver intereses políticos en un problema real, que todos sabemos existe, porque los hospitales públicos, como en Dinamarca, no tienen ni un .inche “curita” o una móndriga aspirina para atender demandas menores, mucho menos problemas complicados como el cáncer, pero eso es real, palpable, innegable, cómo carajos imitar la afirmación igualmente desafortunada de alguien que aseguró que los niños con cáncer se estaban muriendo de forma perversa para perjudicar al gobierno. Lástima que el que escribe nunca será gobernador, pero si por desgracia me llegara esa imposible oportunidad, lo menos que haría sería rodearme de amigos, que entre ellos siempre hay inútiles buenos para nada que todo le consienten y se lo festejan, no son lo verdaderamente amigos como para decirle sus verdades, sobre todo cuando son verdades como las anotadas. Y lo peor, que habiendo tanta gente pensante, inteligente y astuta en Durango que lo menos que pudiera hacer es aconsejarle lo correcto y no dejarlo que se tire a la alberca sin agua, pero esos muchachos y muchachas preparados andan buscando oportunidades en otras latitudes. El que escribe, o sea yo, me ofrezco de consejero del mandatario, aunque no me pague, pero quisiera en serio ayudarle en algo, la única condición será que corra a ese montón de “aviadores” que tiene como consejeros, que son muy buenos amigos, pero absolutamente buenos para nada, dicho con el debido respeto de los que sí piensan, pero que tampoco mueven un dedo para desquitar lo que les pagan y no conflictuarse con el gobernante. En la mayoría de los casos prefieren ser amigos que exponerse a un “descolón” del gober, quien, como dicen, a mitad de su mandato se está quedando solo…..ZAFARRANCHO.- Transmitimos un video de los primeros jaloneos entre indígenas y el gobernador, y de Comunicación se quejaron por no haber publicado los videos de “cuando llegaron a un acuerdo”, o sea, sí pero…antes del “diálogo amistoso” hubo hasta mad.erazos del jefe de Comunicación, (que como experto en Jiu Jitsu sabe que no debe usar su preparación en la calle, a menos que sea una agresión a su persona, que no es el caso), una de las empleadas, que no hallaba para dónde correr, cayó con toda su humanidad y por suerte no se fracturó, pero…qué necesidad, anotar que hay pruebas de los jodazos que también repartieron otros colaboradores del gobernador…..TONTADAS.- Fue tanto el desgarriate en CCB que el equipo de seguridad del mandatario se confundió con los estudiantes del CECYTED y no nada mas los mad.ereó si no que los replegaron contra la pared a punto del fusilamiento a pesar de que salian del evento celebrado minutos antes.

