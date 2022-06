+ Extraña la gente el periodismo cincuentero

+ Diaristas estamos obligados a ser imparciales

+ Nuestra ética nos prohibe publicar simpatías

+ Durango punto de reunión del “mapachismo”

+ Todos a votar primero, luego al día de campo

“El periodista puede tener simpatías por algún candidato, pero en política no debe externarlas, menos publicarlas…”

Juan Sin Miedo

El periodismo está obligado a permanecer imparcial en todo proceso electoral. La ética diarista precisa que, aunque tengamos simpatías por alguien, debemos callárnoslas. Así debió ser siempre, nunca tomar partido por nadie…..PROTESTAS.- Ayer que Heber García Cuellar hizo en Canal 12 un resumen de su visión del periodismo responsable, de la imperiosa necesidad de parmanecer ajenos, le llovió como en feria. La mayoría criticándole por no tomar partido por alguien…..COMODINOS.- Alguien le puso en redes que, “ahora sí la fregamos, los distintos medios de comunicación se quedaron en medio de la competencia, como para venderle a las dos o tres partes”. O sea, la gente extraña el periodismo de mediados del siglo pasado cuando los reporteros escribíamos de forma parcial y hasta tendenciosa hacia uno de los competidores…..LIBERTAD.- No le gusta la libertad a muchos, prefieren que alguien les esté lavando el cerebro para que definan por quién votar, y ese no es el periodismo de avanzada por el que cruzamos todos. Nuestra mejor aportación a la democracia es esa, permanecer imparciales en una competencia como la que tenemos en puerta. No les gusta que ese periodismo y quieren que se regrese al pasado nefasto de la manipulación periodística por uno o por varios de los competidores…..TACUCHI.- Nos queda el saco, porque el periódico Contacto hoy y sus plataformas digitales llevan tres o cuatro elecciones caminando lo más imparcial posible, sin manejar tendencias o temas subliminales que terminen convenciendo a alguien que vote por tal o cual aspirante. Hemos divulgado resultados de las encuestas, pero…las encuestas no las hacemos nosotros, de eso no se nos puede culpar…..REVERSA.- Aparte hemos repetido que no creemos en las encuestas, precisamente luego de ver la que nos hizo hace años la encuestadora Gisella Rubach, que aseguró que su cliente Jorge Herrera Caldera ganaría por una diferencia hasta de 25 puntos, y a la hora de la hora ganó, sí, pero por unos cuantos votos, unos cuatroscientos votos. El pronóstico de marras nos aclaró que, la encuesta es una fotografía del momento, pero esa fotografía puede cambiar en los minutos siguientes, y no se diga en los días próximos. Aquí, lo que queda es esperar al domingo y conocer la realidad plasmada en las urnas. Ojalá que sea la voluntad de los ciudadanos, de los votantes, y no que las urnas vayan a arrojar números distintos…..CONFIANZA.- La confianza existe entre los duranguenses. Hay plena credibilidad al momento político que puede coronarse el domingo que se conozcan los resultados. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la mano del Instituto Nacional Electoral han hecho lo suficiente como para tener una elección confiable, creíble y real. Ambas instancias electorales están previendo cualquier posibilidad de que aparezca un “prietito” que pudiese manchar la elección, aunque se ha dispuesto que los cuerpos de seguridad estén atentos para sofocar cualquier tentación de la vieja usanza política…..VOTOS.- Aclarar a la ciudadanía que mientras las urnas reciban más votos, será más complicado que los “mapaches electorales” cumplan con su misión. Los fraudes de otros tiempos se hicieron particularmente cuando las votaciones fueron pobres. Ojalá que no alcancen a hacer sus porquerías, porque así le estarán dando en la torre a la voluntad ciudadana. Expertos aseguran que han visto deambular por estas calles de Dios a tipos foráneos expertos en marrullerías, aunque aquí tenemos los nuestros. Fueron contratados por alguien que no conocen para que ayuden a tal o cual candidato. Se asegura que llegaron desde hace tiempo y están instalados en casas rentadas por un mes para no despertar sospechas, pero que traen una misión por demás lamentable, pues en ocasiones hemos creído que esas jugarretas ya no existen, que son cosas del pasado, pero…permítanme dudarlo…..A VOTAR.- Ojalá que todos tengamos la oportunidad de votar, de ejercer nuestro derecho de escoger libremente a nuestras autoridades, que tengamos un buen gobierno y que todos, el lunes próximo nos remitamos a nuestras actividades y olvidemos la elección, pues tras nuestro voto, todo queda en manos de las autoridades y nosotros ya no tenemos nada qué hacer. Nuestra súplica considera la posibilidad externada en redes sociales en las que se sugiere que es mejor caminar al Día de Campo en la sierra o a la playa antes que ir a hacer cola para sufragar, pero ojalá entendamos que Durango requiere de la participación de todos, que todos aportemos nuestro voto, nuestro granito de arena, para sacar adelante esta competencia que por momentos ha sumido en la incertidumbre a muchos ciudadanos, personas en edad de votar de pronto se quedaron con la duda sobre cuál proyecto respaldar. Por eso se ha dicho y se repite que, ojalá que a la casilla fuesemos ya con una definición de por quién votar, para no confundirnos y emitir equivocadamente, lo que hará que se anule el sufragio. Ojalá que todos nos fijemos en eso, que crucemos solamente un partido para que valga el voto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

