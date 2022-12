+ Se va otro grande del futbol en el mundo

+ España eliminada lastimosamente de Qatar

+ Se cierra cada vez más el excelente torneo

+ Elvira en la mira de la Fiscalía Anticorrupción

+ Muere Pepe Calvillo, un ícono duranguense

“Un chico, Marruecos, enfila a la final. ¿Lo verían los ratoncitos..?”

Juanito Futbolero

Eliminada España del mundial de Qatar, los mexicanos nos quedamos huérfanos de equipo en la justa mundialista. Nos duele igual o peor que cuando echaron al de los “ratones verdes”. Y ante la salida de los españoles nos queda Brasil…..SORPRESA.- Una enorme sorpresa se ha dado en el mundo del balompié con la derrota en penales del cuadro de la madre patria, pues era uno de los tres grandes llamados a coronar…..TRAGEDIA.- Es para los conocedores balompédicos una enorme tragedia la que le acaban de regalar a España, toda vez que los aficionados tenían reservación de hotel hasta el lunes siguiente a la final. Así es el futbol, pasa con los grandes, y también con los chicos, pero ni se ilusionen, México es y será siempre de los chicos, teme al éxito como si fuera veneno y mejor ni lo busca…..SOLITARIO.- Nada más falta que también nos despachen a los sudamericanos para completar el baile. Quedaría Argentina, pero a esos no los apoyamos por habernos eliminado, aunque el equipo pampero también fue derrotado por Arabia y, veremos qué pasa, pero por lo pronto sentimentalmente nos queda Brasil para sufrir, aunque Marruecos levanta la mano para llevarse todo. Ya se está poniendo interesante el torneo en medio oriente, por desgracia, nuestro representativo ni esperanzas de aparecer entre ellos, y todo por la maldita corrupción que fue la principal razón por la que el director técnico de México no llevó a nuestros mejores delanteros…..DISTRACTOR.- Bueno, dejemos de lado el futbol, que no es lo nuestro. Lo nuestro está acá y digamos que el mundo se le está viniendo encima a la señora Elvira Barrantes. Se habla tanto de ella que medio mundo desearía que fuera la primera en pasar al Cereso por el exagerado saqueo que afirman perpetró contra la administración estatal y que nunca tuvo llene. El mundanal dinero que aseguran se llevó no fue suficiente, nunca le llenó y se llevó hasta el último centavo posible, según investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción…..ACCIÓN.- La revelación hoy de la instancia anticorrupción ratifica la idea del gobernador Esteban Villegas de ir a la vez por el saqueo y por las secuelas de la meningitis. No está fácil, pero se está trabajando a dos frentes y por eso se avanza con lentitud. Hay muchos que se desesperan, preguntan que por qué no se detuvo a tiempo a los sospechosos, y no entienden o no les interesa la cosa jurídica y quisieran que se les detuviera antes de terminar la investigación, cuando la ley exige que sea al revés, que se investigue primero y se detenga después. Pero se está trabajando en orden, reaccionando acorde a lo estimado por los investigadores…..BRÚJULA.- Ojalá que la ley nos permitiese saber de qué Rubén se trata del que un juez ordenó su inmediata liberación, pues tenía un amparo que le permite llevar su proceso en libertad. Es que están en capilla tres Rubenes, el exsecretario de Educación, el encargado del gasto educativo y su hijo. La gente se saca de onda, pues así, con la acción contra un Rubén ya está todo resuelto, aunque…pues sí, efectivamente, no llega nadie al cereal. Aunque, es de reconocerse, los sospechosistas no dan paso sin huara…. no, no dan paso sin amparo. Es un borlote aquello de los amparos, pues según cuentas la movilidad que están generando los amparos nos da cuenta de toneladas de hojas federales en las que se impide la captura de los susodichos…..FRAUDE.- Sobre las secuelas de la meningitis, hay que anotar que la autoridad está afanosa tratando de aclarar la preparación de varios de los “ginecólogos” y “anestesistas” que trabajaban en los distintos hospitales clausurados, pues se asegura que entre ellos se filtraron verdaderas papas enterradas desempeñando trabajos delicados para los que no tienen la preparación académica. Es un enredo que poco a poquito está poniendo a cada quien en su lugar, que se tardan, pues sí, pero se está llegando hasta el fondo del espinoso asunto en el que los detectives se topan con influyentes que se creen hasta con derechos a detener cualquier pesquisa. Es un borlote, decimos, porque algunos piensan que en base a esa mescolanza de irregularidades al final juntaban a las preñadas con las paridas, para explicarlo de mejor manera y…ahí está el resultado…..OBVIO.- El mayor capital político de Morena estaba en la Ciudad de México, donde hace muchos años no perdía el partido en el poder, hasta el año pasado cuando Claudia Sheinbaum perdió 9 de las 16 alcaldías capitalinas, por cuya razón lógica hay quien piensa que aunque gane en los estados Morena se las verá negras para triunfar a nivel nacional. No tiene las masas clientelares que suponen los más, por lo que muchos ven mayores posibilidades en Marcelo Ebrard, aunque…no se puede ignorar que en el supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ya echadas las cartas a favor de Claudia aun cuando se desconoce el resultado de la afamada e improcedente encuesta de Morena para nominar a su candidato presidencial. Ayer, siguiendo en el mismo tema, Ricardo Monreal se abrió de capa: “Si no soy el candidato de Morena, seré el de Va por México…”. Órale, como para que se calienten y entren…..ADIÓS.- Pepe Calvillo, un verdadero ícono de la sociedad duranguense, ha dejado de existir. Pepe, hay que decirlo, fue colaborador de Contacto hoy y por eso le quedamos agradecidos. Dios lo reciba en su santo reino. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales, donde mantenemos el liderazgo de los últimos años.

Saludos

