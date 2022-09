+ Termina un gobierno de verdadera pesadilla

+ La administración quebró a muchos aliados

+ Muchos esperanzados en que hoy les cumplan

+ Se diluye en el día esperanza de acreedores

+ Primavera y Rieleros en la IV Centenario

“Si de plano no se les paga hoy, mañana con seguridad antes de mediodía…”

Arturo Díaz Medina

Termina en Durango un gobierno de verdadera pesadilla y con él se diluye la esperanza que tenían cientos o miles de proveedores que les pagaran. Junto con la administración agoniza la esperanza de muchos por volver a juntarse con su dinero…..HISTÓRICO.- Lo que sucede en nuestra entidad, efectivamente, es inédito. No ocurrió ni en las peores administraciones registradas por la historia, pues antes que avanzar hicieron retroceder a la entidad. Y no hay nada, ningún argumento sólido que nos demuestre lo contrario…..FALSO.- Todavía esta mañana gente de Morena aseguró que el Gobierno Federal nada tiene que ver en la quiebra, que todo es consecuencia a la mala administración. Y quizá tengan razón, pues muchas decisiones importantes se tomaron a punta de caprichos, venganzas, ocurrencias o vaciladas. Lo que se cosecha ahora es exactamente lo que se sembró en seis años en terreno árido…..CONFUSIÓN.- Ayer, Rosario Castro y Raquel Fallad intentaron explicar qué realmente sucedió en el sexenio y, aunque por momentos sacaron palitos y bolitas, pocos les entendieron, por no decir nadie. No llevaban la información convincente de dónde dejaron los miles de millones de pesos que la Federación les envió a lo largo del sexenio, o por lo menos en los últimos cuatro años, pero si en este Gobierno Federal les fue bien, en los anteriores gobiernos, los priistas, le fue mejor a Durango, las partidas se recibieron en tiempo y forma y por lo general mucho más de lo que estaba autorizado. La aparición de las funcionarias tratando de frenar el linchamiento generalizado contra el gobierno y en lo personal contra el gobernador José Aispuro y su esposa Elvira no produjo los efectos deseados, y no los produjo porque no se habló con claridad, no se detalló de manera convincente la dispersión de recursos…..ALTO.- Una de las más grandes fallas que caracterizó a la saliente administración es el manejo de los compromisos con falsedades e imprecisiones. Mientras los constructores, comerciantes o los maestros querían saber cuándo se les pagaría para poder hacer compromisos con sus acreedores, siempre les respondían que hoy en la tarde, o si de plano no es posible hoy, con seguridad mañana antes de mediodía. Y en muchos de los casos, antes que pagarles, ya no les recibieron las llamadas. En algunos casos de suerte les depositaban “abonos” que nada tenían que ver con el adeudo total, pero esos eran verdaderos casos afortunados, porque muchos se quedarán con su esperanza de que les paguen en las horas que le restan al día. Hay casos en los que de plano ni la burla perdonan, pues al menos a dos constructores quebrados les aseguraron ayer que si no les alcanzan a pagar esta semana por cuestiones de tiempo, con toda seguridad se saldarán las cuentas la próxima semana. Mentira en serio cruel, que se pasa de crueldad, puesto que no se trata de un compromiso real, que la próxima semana vayan a tener dinero. Aunque lo tuvieran, la próxima semana ya no les permitirán entrar a ninguna oficina a los actuales. Es la mentira más fácil para salir del compromiso, porque la cuestión fiscal se terminó el pasado mes de agosto. Ellos mismos lo aceptaron. Arturo Díaz Medina, el secretario de Finanzas, apareció en un video a mediados de agosto y aseguró que “se cumplirán todos los compromisos antes de que concluya agosto…”. Esa fue la política del funcionario, de prometer y no pagar. Hay funcionarios que contagiados por el tesorero se montaron también en ese tipo de promesas que con el vencimiento de sus propios plazos fatales todo se derrumbó. La triste realidad es que los salientes no tienen a la mano el dinero que requieren para cumplir, quién sabe dónde quedaría. Varios funcionario estatales, Díaz Medina entre ellos, andan en la Ciudad de México tocando puertas de manera desesperada para que les entreguen supuestos adeudos retenidos injustamente, pero…muchos acreedores ya perdieron la fe y a querer y no se hicieron a la idea de que…¡¡¡Se acabó!!! Ya no hay tiempo para nada, y los señores funcionarios mañana después del mediodía ya no tendrán ninguna representación y por más certeras que sean sus gestiones, es posible que ni los reciban, mucho menos que les entreguen los recursos para cumplir. Alguien dijo que aun finalizado el tiempo de la administración, lo que ocurrirá mañana, tienen hasta cuarenta días para “ajustar” lo que sea necesario, pero…si el dinero no lo tienen ahora, lo más probable es que no lo tengan nunca…..ESPERANZA.- Lo único que anima a muchos acreedores estatales es que Marcela Andrade, la próxima secretaria de Finanzas, conoce hasta el último rincón de la Secretaría de Hacienda. Domina a la perfección los programas y pudiese aprovechar su dominio de la cosa económica para encontrarle una salida a la terrible situación por la que atraviesa la entidad, la única declarada en quiebra por el Gobierno Federal, por tanto no es sujeto de crédito. Nadie podrá prestarle un quinto hasta que no regularice su situación…..APLAUSOS.- Y muchas gracias a los integrantes de los conjuntos Primavera y Los Rieleros del Norte que mañana se presentarán en esta capital sin cobro alguno. Esteban Villegas es amigo de todos ellos y, como felicitación, actuarán en la plaza IV Centenario por la noche de forma gratuita para los duranguenses. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

