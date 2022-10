+ Fernando Hierro no trae información creíble

Fernando Hierro, exfutbolista español, es el nuevo presidente de Chivas, y desconoce mucho del balompié nacional, pues llegó diciendo que los trofeos logrados por el equipo tapatío fueron ganados con honestidad….FALSO.- Uno que otro sí ha de haber sido ganado con limpieza, no dudamos, pero no todos. Nada más decirle a Fernando que el chiverío debió descender hasta en tres ocasiones en los últimos diez años, pero los señores árbitros hicieron chicana y media para sostenerlos en el máximo circuito. ¿O los “chillahermanos” tienen otros datos? Pues no, esa es la realidad. Luego alguien nos comentó que es obvia la reacción de los árbitros a favor de Guadalajara, puesto que no conciben un torneo sin el chiverío y sin América, y quizá tengan razón, pero es hacerse tontos ellos mismos. Es que donde existe el descenso se aplica sin andar con sentimentalismos. En Argentina han descendido los dos grandes River y Boca y no pasa nada. Solo que acá, para conocimiento de Fernando, el excelente exjugador ibérico, honestos, honestos, pues no…..S.O.S…- El domingo, para no ir muy lejos, el árbitro Fernando Guerrero se hizo loco a la hora que revisaron la mano de un defensor del Pachuca. Era penal por donde le buscaran. Que no fue intencional, quizá no, pero de todos modos desvió el balón y con eso impidió que el atacante felino consiguiera algo más en el avance. Ganó el Pachuca al final, pero el Tigres de menos debió empatar, pero el señor Guerrero no quiso y dejó a los felinos en el camino. Por otro lado, se dice que “le toca el campeonato al América…”, si es cierto quién sabe quién decidirá esos díceres, pues todavía falta la semifinal y en ella puede pasar cualquier cosa. Total, no nos hagamos, la realidad es que la mafia del poder decide quién ha de ser campeón, se lo comunican a los árbitros y los señores silbantes se esmeran por que gane el que ya decidieron en la mesa que gane…..TRISTEZA.- Montados en las patadas, digamos que aunque ya el gobernador Esteban Villegas anunció que seguirá respaldando a los Alacranes de Durango, en la realidad no les ha llegado un peso a los muchachos y pues, de fiado o de prestado ya se agotaron expectativas. Es cierto, de menos ya tienen la esperanza de que les llegará su sueldo pronto, pero no se vale que después del papelazo que están haciendo en el torneo, en la liga de expansión, no les paguen un quinto. Suman cuarenta juegos invictos en el estadio Francisco Zarco y no por nada pasaron al repechaje y van por las finales. Es decir, es un trabuco a pesar de que no les pagan. Nos queda a los aficionados seguir con ellos, respaldándolos hasta el final en las gradas, quien quite y de ahí sacan para darles de menos para la despensa de la semana. Eso sí, tenemos que advertir que ante la circunstancia los muchachos tendrán que empezar a buscar nuevos aires, al menos donde les garanticen salarios, y entonces los torones de la liga empezarán a pirateárselos. Lo van a ver, aunque no quisiéramos narrarlo…..EQUIPAZO.- Aprovechemos para destacar que el equipo de basquetbol Los Reyes de Durango la está rompiendo en el Circuito de Basquetbol del Pacífico. El conjunto sigue invicto en casa, en el Auditorio del Pueblo, producto de un extraordinario nivel de juego, ya lo habíamos dicho, que poco a poco va dando resultados la combinación de jugadores de experiencia con jóvenes menores de 17, de 19 y de 21 años, lo que significa una oportunidad inmejorable para las nuevas generaciones de basquetbolistas duranguenses que están siendo apuntalados por dos extranjeros de excelente calidad, y que pronto es posible añadirle al mejor basquetbolista de Durango de los últimos tiempos Irwin Ávalos. Si usted no los ha visto, le aconsejamos que los vea para que confirme nuestro dicho. En circunstancias parecidas se halla el equipo Diablos Rojos de Vicente Guerrero, pues sorprendentemente también la está armando en el circuito y de la misma manera está utilizando jugadores de la región que ahí poco a poco se están adentrando al basquetbol profesional. Véanlos para que confirmen lo que estamos hablando, ya vimos también a los de Guerrero y nos pareció un muy buen equipo como suele haber en el interior del estado…..FUTURO.- Advertir que en el interior del estado hay muy buenos jugadores, que sin embargo no destacan por su situación económica, que tienen que trabajar para poder sobrevivir, y aunque tengan un potencial de jugador grande, pues con sus ganas se quedan, porque no hay quién les eche la mano. Cesar Cárdenas, el nuevo responsable del deporte en la entidad sabe de esas cosas y con seguridad estará dedicándole tiempo a ese filón de oro para pulirlo y llevarlo hasta donde su capacidad les dicte. En otros estados a ese tipo de jugadores los becan desde chiquitos, con un sueldo fijo para que nada más se dediquen a la escuela y al juego, pero con esa ayuda los muchachos encuentran la manera de acelerar su aprendizaje deportivo y pronto se alzan como verdaderas estrellas. Así es como han podido progresar muchachos como Manuel Raga, quizá el más grande de todos; Arturo “Mano Santa” Guerrero (de igual o mejor nivel de Raga) Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Jorge Gutiérrez, Gustavo Ayón, Romel Beck, Lorenzo Mata, Omar Quintero, Adam Parada y Juan Tozcano, aunque Juan, tenemos que subrayarlo, se hizo en Oakland, tiene sangre más mexicana que el que más. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx o en las redes sociales, donde también somos líderes.

