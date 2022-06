+ Nadie ha asegurado nada en próximo gobierno

+ Mentira que alguien haya asegurado hueso

+ Aclaración oportuna de Esteban Villegas V.

+ Y los suspirantes tendrán que seguir suspirando

+ Rosales Badillo perdió hasta la camisa con Gonzalo

“Falso: Nadie puede decirse seguro en algún cargo del próximo gobierno…”

Esteban Villegas Villarreal

Oportuna a más no poder la aclaración del gobernador electo Esteban Villegas, que nadie tiene asegurado algún cargo en su administración. Es que, lo dijimos ayer, los pretensiosos estaban creyéndose nominados…..ALTO.- Así, de un portazo, paró a los suspirantes del actual gobierno al afirmar que no repetirá ninguno de los perfiles. Ninguno de los funcionarios, para terminar con vicios y malas mañas con que ya se identificaron algunos…..PERFILES.- Serán los mejores perfiles, la gente más productiva y justa para poder cambiar las cosas, para poder cumplir con las expectativas que se han generado con el próximo gobierno…..COMPROMISOS.- Mi único compromiso es con el pueblo, con los ciudadanos que nos brindaron su confianza en las urnas el pasado 5 de junio, por tanto nadie se hará de algún cargo, al menos en los tres primeros niveles de la administración que no hayan sido evaluados y que hayan superado los filtros de que les hablábamos ayer. Esto es, que para pasar a los siguientes filtros será necesario primero pasar la prueba del ácido. No lo dijo, pero lo intuimos: No maleantes, no delincuentes en la próxima administración. Lo subrayó Villegas luego de recibir su constancia de mayoría que lo convierte en gobernador electo hasta el 15 de septiembre que habrá de tomar posesión…..RATONES.- Repetir que entre los suspirantes hay algunos indecentes, por decirlo respetuosamente, que no nada más están organizando desayunos, comidas y cenas para tratar de jalar al próximo gobernador y que, como ya los saludó en algún lugar, necesitan acomodarse en la siguiente administración. La desbordada pretensión de algunos merece atención especial del mandatario electo, dado que no tendrán cabida en el próximo gobierno. Lo ha dicho una y lo ha repetido muchas veces Villegas Villarreal, de modo que si no lo han entendido, es su problema, pero de insistir podrán llevarse una gran decepción…..QUINIELAS.- Hablando de bicicletas, sabían que en los distintos centros de análisis político de la ciudad se están haciendo ya quinielas a ver quién del actual gobierno, antes que repetir en el siguiente, tendrá que pasar a la báscula federal. Hay nombres, claro, pero la mera verdad hay que esperar a las conclusiones del gobernador José Aispuro, porque de eso dependerá mucho el futuro de algunos que se mandaron con el cucharón y expropiaron muchas cosas de los duranguenses. Seguiremos informando…..TABLAS.- José Antonio Ochoa, el próximo alcalde de Durango, debía imitar a Esteban en avanzar en la integración de su gabinete, aunque sabemos que no lo hace por la ocurrencia de Gonzalo de impugnar lo inimpugnable, aunque sabemos que está trabajando bajo ideas parecidas a las del gobernador electo. Es que, si Alejandro logra tumbar la elección municipal, también le dará un pellizco a los más de 370 mil votos de Esteban, y eso, eso no va a ocurrir nunca. Tiene razón Toño, debe esperar hasta que los tribunales digan lo contrario y todavía no puede echar las campanas a vuelo, pero lo hará en su momento…..ÁNDALE.- Verónica Terrones regresó por tercera ocasión a la direción de comunicación social del gobierno. Ojalá y pueda componer algo del quebradero que se ha juntado en el sexenio, pero…mucho nos tememos que ya no le queda tiempo para arreglar el desconchinfle. Otra vez será…..FUERA.- Tienen que desaparecer a nivel estatal PRD, Verde y Redes Sociales Progresistas. Sin duda, les faltó trabajo en serio tanto a Miguel Lazalde, Gerardo Villarreal y Hugo Rosales Badillo. Sobre todo Hugo, perdió todo en su triste aventura con Gonzalo, donde iba de suplente y tiene que pensarla para la siguiente, no dar el bandazo que se está enguyendo La circunstancia, obvio, nos preocupa, porque los internautas de Durango, México y el mundo siguen creyendo en nosotros, siguen confiados en nosotros y quieren que mantengamos esa hegemonía en materia informativa, lo que haremos con mucho gusto, porque esto, aunque es un trabajo, es algo que nos gusta y nos gusta mucho, de forma que no importa la hora que sea, estar ahí para que nuestros seguidores se enteren de lo que pasa en nuestros alrededores, mientras pase en el mundo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx

