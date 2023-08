+ Una chulada de informe de Toño Ochoa

+ Le quitó la solemnidad de otros tiempos

+ Alcalde e invitados vestidos informales

+ Supera en mucho a gobiernos anteriores

+ ¿A quién buscaban policías en el Campestre?

“Expertos aseguran que el avión de Pregozhin se desplomó por una explosión… pues sí, eso causan los misiles”

Anónimo

Una chulada de informe el rendido esta mañana por el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez que pasará a la historia por la elegante manera de quitarle la solemnidad de otros tiempos a ese tipo de actos de gobierno…..ALCURNIA.- El abolengo del pasado, que se notaba en los finos trajes de los actores principales, pasó hoy al olvido, pues el jefe de la comuna se presentó con un atuendo informal, que no quiere decir mal vestido, por eso, sin duda que fue una chulada de informe…..MEMORABLE.- El desglose del primer año de Gobierno Municipal sobresalió precisamente por la informalidad de alcalde y sus invitados. Hasta el gobernador Esteban Villegas y su esposa Marisol Rosso, entre los convidados, acudieron con pantalón de mezclilla y así prácticamente todos los asistentes llevaban ropa común y corriente. Algo que nadie esperaba, los más se llevaron la sorpresa de la jornada por la simplicidad en la vestimenta…..NÚMEROS.- Y no por la ropa de anfitrión e invitados perdió brillo el evento, por el contrario, alcanzó la solemnidad plena con la sola presencia de cientos o miles de duranguenses y visitantes que atestiguaron lo realizado en el primer año de gobierno. Sobresalió en el informe la aprobación e incluso el inicio en la construcción del Hospital del Niño que pronto será una realidad y abrió la oportunidad de que en el breve plazo el municipio de Durango tenga su propio hospital que además dispondrá del equipo más avanzado en los distintos rubros de la salud de los pequeños. Se desglosó en detalle lo hecho en materia de pavimentación y “bacheo”. Los números hablan claro de lo hecho, aunque tenemos que reconocer que los dineros municipales siempre han sido limitados que no permiten resolver de la noche a la mañana el problema del mal estado de las calles, aunque se ha avanzado y se seguirá avanzando. La ciudad capital y las poblaciones más emblemáticas registran la mano del alcalde Toño Ochoa, se están enchulando, y a veces más de lo que se supone. Especial mención debe hacerse del presupuesto participativo, que por primera vez consultó a los ciudadanos sobre qué hacer, de los 7 Comedores Comunitarios en los que diariamente se reparte alimento a miles de duranguenses en condiciones precarias, y no se ha alcanzado el tope. El edil asegura que va por más y que no descansará hasta multiplicarlos y mantenerlos en funcionamiento. El equipo de gobierno ha buscado una y mil maneras de hacer más con menos, de aprovechar mejor cada peso de impuestos que pagan los duranguenses. La administración de Toño arrancó maniatada por los desaciertos de gobiernos pasados, pero en un año ya pudo higienizar los manejos financieros y ya se está en posición de superar todo lo logrado. Se necesita estar muy ciego para no ver lo avanzado en la administración municipal capitalina, o de plano no querer ver lo chulo que va quedando ese proyecto. Los números, el detalle de lo logrado ahí queda en la información correspondiente, para quien se guía por las sumas y restas, compruebe lo que tenemos a la vista…..MÚSCULO.- El poder de convocatoria del alcalde de la capital quedó por de más patente con el lleno absoluto del palenque de la FENADU, además de la presencia de otros alcaldes de diversas entidades del país que dieron realce a la rendición de cuentas de José Antonio Ochoa Rodríguez…..HISTORIA.- Subrayar que en el pasado, para los informes municipales, la mayoría de los participantes estrenaban garra, traje sobre todo, y qué trajes. Toño acudió, como la mayoría de los invitados, ya lo dijimos, de mezclilla y a ese pesar no perdió el protocolo del importante ejercicio gubernamental…..ACCIÓN.- Sorpresa que se llevaron ayer los detectives que se apersonaron al Club Campestre. Iban por uno o varios exfuncionarios estatales, aunque…según los últimos informes fueron vistos hace meses al otro lado del mundo y tan felices se les miró que no tienen muchas ganas de regresar al terruño, sabedores de que en unos meses más entrará en acción la prescripción y asunto terminado…..TERRORISMO.- Investigadores del avionazo en que fallecieron las cabezas principales del grupo rebelde ruso Wagner, aseguran que la nave se vino a pique por una explosión. Pues sí, eso es lo que ocasionan los misiles tierra-aire, explosión, pero no una explosión cualquiera. Le falta a Vladimir Putin algo más de datos como para convencer al mundo que efectivamente el Embraer de Wagner se desplomó por una falle mecánica, a pesar de que la nave era de reciente adquisición y fabricación. Es todo esta chulada de tarde, hay razones para emocionarnos con el proyecto edilicio que aspira a cosas más importantes y pronto, nos leemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

