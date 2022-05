“Chicotito”

+ La “plana mayor” abandonó a Marina Vitela

+ Mandaron puro “piojito” al cierre en Durango

+ No todos los asistentes al cierre votarán por ella

+ Alberto Anaya llamó “Marina Vitola” a Marina

+ Rubrun le da 6 puntos de ventaja a Esteban

“El respaldo de “la plana mayor” se requería acá, no en Gómez Palacio….”

Juan Sin Miedo

Uno no entiende a los tácticos de la política que suelen reaccionar de manera por demás extraña y sospechosista. Marina Vitela requería de la famosa “plana mayor” pero acá, no en Gómez Palacio…..CRITICA.- Sí, el Secretario de Gobernación, Adan Augusto López, está en el ojo del huracán por la ilegal y descarada intervención del gobierno en los estados con elección el próximo domingo, por lo que ya ha sido demandado ante el INE junto con Marcelo Ebrard, Claudia Sheimbaun y otros que, quizá por eso cancelaron su visita a esta capital, dejando al garete el proyecto morenista en esta entidad…..VOTOS.- La realidad es que el próximo domingo ganará quien haya vendido mejor sus propósitos de campaña, quien haya convencido a los ciudadanos con sus proyectos. Será la decisión de los votantes la que dispondrá el resultado de la controversial elección…..ESPEJISMO.- No pocos creen que las multitudes que acudieron al cierre de Marina tanto en esta capital como en Gómez Palacio votarán por ella, y ni por aquí les pasa la posibilidad de que hayan asistido, allá a ver a Margarita “La Diosa de la Cumbia” y acá al grupo Pesado. Hay incluso quienes hacen cuentas alegres y suman esas concurrencias a los números en las urnas, algo absolutamente improbable, dado que a los cierres morenistas fueron incluso activistas de la alianza Va por Durango. La oferta musical era inmejorable, pero eso no quiere decir que vayan a sufragar por Vitela…..COMPADRES.- El maestro de ceremonias del cierre de Marina ya se había brincado a Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, pero la candidata fue a traerlo quién sabe de dónde para que la regara al llamarla “Marina Vitola”. En qué cabeza cabe cambiarle el apellido, qué ni siquiera se enteró de a quién postuló su partido? O cómo carajos entender tan grave equivocación. Gerardo Fernánez Noroña, un extraordinario tribuno, pasó la peor tarde de mucho tiempo. Nada lo hizo sonreir y aplaudía tan decepcionado que apenas se tocaba las manos y poco le importó presentarse en esas condiciones ante miles de furiosos morenistas que querían algo más que lo que ofreció el presidium. Manuel Espino estaba tan entusiasmado en el evento que se la pasó enviando y leyendo mensajes. Marina, su último discurso se lo llevó mayoritariamente agradeciendo la presencia de los personajazos, cuando sus seguidores esperaban verla más echada pa’lante, como dicen los taurófilos, querían ver sangre, por decirlo de alguna forma, querían ver a Vitela, no Vitola, por fin enérgica, peleonera y en plan de ataque. Se quedaron esperando a esa Marina que nunca llegó…..GRITERIA.- No sabemos si esa era la orden de Gonzalo o porqué sus fans nunca dejaron de echarle porras y por momentos hasta interrumpían a los oradores con su conocido estribillo: “Gonzalo Presidente…”, no obstante que las encuestas lo ubican, en ocasiones hasta en tercer lugar de la contienda. Caló y hondo el comportamiento grosero de Gonzalo con sus colaboradores, y en los últimos días hasta con sus compañeros de planilla, muchos de los cuales ni siquiera intentaron seguirlo a los distintos actos, pues a todos los trata como sus esclavos y quiere que todo mundo le rinda pleitesía. Se dice que, una vez quizo hacer lo propio con el abogado Hugo Rosales Badillo y, que chocaron los trenes. El postulante lo mandó mucho a China a freir espárragos. No volvió a apersonarse a sus actos a menos que estuviese Marina, pero no le toleró un desplante más en toda la campaña, o no le dio la oportunidad de que le mentara la madre como se dirige con todos, empezando con Jorge Animas, el sufrido jefe de prensa de campaña. Bueno, con decirles que en los CENDIS, fundados por Gonzalo, se juntó a los padres de familia y se les exigió al puro estilo priista de 1960, que asistieran al cierre de campaña de ayer y que aclamaran a Gonzalo, de lo contrario su o sus hijos serían dados de baja de la escuela. No me apuren, pero les diría que muchos de esos padres, molestos con la orden superior, el domingo votarán por cualquiera, menos por Gonzalo, y no habrá manera de aclarar por quién votaron…..NATURAL.- Obvio resulta suponer que José Antonio Ochoa supo aprovechar a la perfección los yerros garafales de Gonzalo y logró penetrar hasta reductos petistas donde Alejandro era el rey. Los resultados de la última encuesta levantada por Massive Caller no nos dejan mentir: Toño Ochoa 45.6%, por 31.4% de Alejandro que nunca hizo su 3 de 3, pues saldría a relucir el palacete que tiene allá por la salida a Parral, y 12.3% de Martin Vivanco, sin desconocer que las encuestas son estudios que reflejan el momento de su aplicación, pero el día de las votaciones las cosas pasan de la suposición a la realidad…..NUMEROS.- Hoy, trasciende el que puede ser el último estudio de la encuestadora Rubrun en la que precisa que Esteban Villegas suma 45.3% de las intenciones del voto, por 39.5% de Marina Vitela y 4.3% de Patricia Flores. Indican las sumas que la sobrina de Rodolfo Elizondo no nada más no sumó un punto, sino que perdió varios en su campaña, lo que demuestra la equivocación desplegada por Movimiento Ciudadano, o muy probablemente por los yerros de Samuel García en Nuevo León y de Enrique Alfaro en Jalisco, cuyos gobernadores inicialmente fueron presumidos por Paty, pero acabaron hundiéndola en el proceso…..APLAUSO.- Nuestro más sonoro aplauso al equipo de fútbol Atlas, que anoche se hizo del bicampeonato del balompié mexicano, que hace años no lograba nadie, con lo que el equipo tapatío ratificó su elevado nivel de juego que da, incluso para pensar en un tercer título, pero… bueno, no le agarremos grano, no exageremos….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx cuya presencia en las distintas redes sociales sigue marcándonos como líderes absolutos.

