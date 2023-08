+ Rechazan procesos de selección en partidos

+ Marcelo, en Morena denuncia anomalías mil

+ “Vandalito” pide a Beatriz Paredes que se baje

+ Creen un hecho el triunfo de Xóchitl Gálvez

+ Cuauhtémoc sostiene que encuestas no sirven

“Sean quienes sean los escogidos para la candidatura no convencerá a muchos…”

Juan sin Miedo

Todavía no terminan los procesos de selección de los “coordinadores” tanto de Morena como del Frente y ya hay molestias en los suspirantes, pues creen que les harán “chanchullo” con el dedo supremo que todo lo resuelve…..VÁMONOS.- Hoy, Marcelo Ebrard la hizo de jamón acusando una serie de irregularidades y anomalías graves en el final de la contienda interna, y los de enfrente, los del Frente Unido por México no están de acuerdo con Alejandro “Vandalito” Moreno en haber descalificado a Beatriz Paredes…..PUREZA.- O sea, ninguno de los dos procesos camina con firmeza, o mejor dicho, con pureza, dado que entre los aspirantes han descobijado las diversas transas que se están haciendo para que al final salga el que dijo el dedito palaciego…..OBVIO.- Se entiende que el presidente Andrés Manuel López Obrador no iba a dejar en libertad que se nominara al sucesor. Ningún presidente en su sano juicio lo haría. Por eso en la causa morenista parece que no son dos, sino tres los prospectos con posibilidades. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Quién lo diría que el excanciller anduviese a estas alturas clamando por justicia. No está de acuerdo en la forma que se lleva el proceso y aunque lo calmaron la semana pasada, insiste en que todo está maquinado para que sea Claudia, o bien Adán Augusto, aunque en las encuestas no precisamente aparecen en ese orden, pero en fin, allá los morenistas…..SOSPECHAS.- Y en los frentistas, la gota que derramó el vaso fue la descalificación a priori de “Vandalito” Moreno por Beatriz Paredes. Aseguró que los números no le favorecen y que tendrá que admitirlo. Una tontería de gran tamaño del campechano, pues si sabe que los números no están a favor de la tlaxcalteca, cállese, espere a la decisión final, y todo resuelto. Advierten también las palabras de Moreno un aparente empate que le da a Paredes para luchar hasta el final, pero Alito quiere que ya se baje Beatriz para seguir con el programa…..ÓRALE.- Subió de tono este mediodía la especie proveniente de la Ciudad de México por la que se asegura que en cualquier momento de la tarde o noche Beatriz Paredes declinará y permitirá el avance de Xóchitl Gálvez hacia la candidatura presidencial. El dato incluso lo hizo público el colega Carlos Loret de Mola, quien aseguró que está confirmado el triunfo de Xóchitl, “el fenómeno Xóchitl”, que trae de cabeza y desde hace meses a no pocos en el Movimiento de Regeneración Nacional, dados sus registros en los estudios de mercado y a pesar de lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas no hace mucho, que las encuestas no sirven para nada, especialmente porque se hacen con el afán de que aparezcan los números del que las paga, toda vez que se trata de esfuerzos importantes en los que hay que mover a mucha gente y a esa gente se le tiene que pagar. Total que Xóchitl parece ser la trinchona que se medirá a Claudia, Marcelo o Adán Augusto. Falta ver qué dice Palacio, o mejor dicho AMLO, y que tendrá que definir en las próximas horas, cuando mucho de aquí al domingo. Por eso Marcelo ya anda súper nervioso y súper encorajinado, pues siente que le están haciendo casita y que lo acostarán el domingo a más tardar…..NERVIOLINA.- La nerviolina que traen más de cuatro al interior de Morena, toda vez que de no resultar Marcelo, su equipo, el más ruidoso en Durango, se quedará chiflando en la loma, y lo mismo sucederá con los que siguen creyendo en los demás, pero….así es la política mi hermano. Unas veces hay para bailar y otras para descansar, aunque pocos sean los que les gustaría sentar a estas alturas de la pachanga. Por eso decía Esteban Villegas, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, porque no faltará el que se estrelle. La historia incluso marca que algún exgobernador le puso a la charola de todos los candidatos presidenciales, eran tres o cuatro, y al final, resultó ganador, quedó bien con todos y sobre todo, con el entrante…..TRAGUITOS.- Tan peligroso es para un automovilista como para un ciclista o motociclista conducir en estado de ebriedad, y parece que ese ha sido el común en tres de los últimos percances mortales sucedidos en la capital. Hasta cuándo entenderá el tomador que no se debe conducir bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia, porque aclarado está que con una cerveza se pierde la vertical, pero con un 24 se pierde hasta el nombre. Nos tocó ver en días pasados allá por Ocotlán, Jal., a un muchacho caminar visiblemente tomado. Intentaba entrar a una tienda a comprar algo de comida y, después de tanto batallar, lo logró, entró y compró una bolsa de chetos, pero al salir, igual, dando tumbos, al tratar de sentarse en el filo de la banqueta, en vez de caer sentado o hacia atrás, se fue hacia delante y sin meter las manos. Se dio un mad.erazo de campeonato en la ceja derecha que, por milagro no se mató. Intenté ayudar al jovencito pero era tal su estado que no entendía para qué le regalaba servilletas. Los chetos, por cierto, terminaron regados en el suelo y tuvimos que alivianarlo con un “baguette” que acabábamos de comprar. Obvio, buscaba qué comer porque traía hambre de cosaco, pues a pesar del sangradero en la cara, le hizo los honores al lonchecito, al tiempo que se limpiaba la sangre. Sentí, en serio, una angustia horrible de verme en aquel cuadro, de entender cómo es posible consumir alcohol o lo que sea hasta llegar a perder el juicio. No se vale, no debemos exponernos así, y menos salir a conducir, pues dependiendo de la papalina son las condiciones en que va uno exponiéndose y exponiendo a los demás. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp