+ Toño Ochoa asume alcaldía de Durango

+ Renace, con el cambio, esperanza colectiva

+ Insuficiente el Auditorio para la ceremonia

+ Nadie escuchó las palabras de Jorge Salum

+ Organización quedó a deber, pero se salva

“Jorge Salum le hace un fabuloso regalo a los duranguenses, el alumbrado a la Catedral…”

Prensa municipal

La llegada de José Antonio Ochoa Rodríguez a la alcaldía de Durango abre una nueva esperanza de que los capitalinos tengan pronto un municipio con mejores niveles de vida para todos …..PLANES.- Mi llegada a la Presidencia Municipal -dijo Toño luego de rendir protesta en un Auditorio del Pueblo repleto e insuficiente para miles de duranguenses- es producto de 20 años de trabajo ininterrumpido. Quienes integramos el cabildo emanamos de distintas fuerzas políticas, pero con el mismo objetivo: Construir la capital en la que deseamos vivir, donde nuestras familias disfruten de manera plena.

Esto iniciará con actividades potentes, decisivas y estratégicas, que durante los primeros 100 días marcarán el rumbo de nuestra capital.

Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra historia, del legado y valor que significa ser duranguenses, por lo que estamos decididos a construir la capital que merecemos.

Los duranguenses somos capaces de sumar esfuerzos, anteponer intereses particulares y apostar por algo mucho más grande que cualquiera de nosotros, ¡Durango!

Seremos ejemplo para México de que sí es posible unir voluntades, y ahora, en la labor de gobierno tenemos el compromiso de cumplir y estar a la altura de la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros.

¡Vivimos un momento histórico!, esta bendita tierra será un referente del progreso y de oportunidades, sin perder nuestra identidad, valores y lo que nos caracteriza, Durango será la capital que deseamos.

Sin embargo, esto solo es posible trabajando juntos, gobierno y sociedad… haciendo un solo y gran equipo, porque en ¡Durango, el futuro es contigo! Luego diría, para terminar la histórica ceremonia: Somos el resultado de 20 años de trabajo, lucha y esfuerzo, 20 años construyendo esta gran historia.

El camino no será fácil, tendremos por delante grandes retos, será cuesta arriba, sin embargo, nunca he estado tan seguro como lo estoy ahora:

Es una oportunidad histórica y la aprovecharemos, llevaremos a nuestra capital, ¡al lugar que le corresponde en la historia del norte y desde luego, de México! Estaremos a la altura de las expectativas de la gente, porque lo que hagamos en la capital tendrá eco en el estado y en todo México, porque hoy, somos ejemplo de acuerdos, trabajo en equipo y responsabilidad compartida.

Conozco perfectamente la capital, la he caminado durante años; ubico los retos, pero también las oportunidades; hay temas por resolver, problemas que atender, sin embargo, el potencial de esta bendita tierra es mucho más que eso.

¡El futuro empieza hoy!

Un futuro que necesita de todas y todos, porque no existe gobierno que lo pueda todo, ni sociedad que sea incapaz de hacer algo.

Durango les pide su participación y entrega para convertir el sueño en realidad…..CAOS.- La ceremonia del cambio empezó unos minutos tarde en virtud del desconchinfle en que resultó la logística para acomodar a los invitados. Todo mundo se agolpó en un solo punto como tratando de sentarse al centro para estar más cerca de Toño, pero se tardó el staff para conseguirle asiento a todos y cada uno de los presentes. No obstante, la asunción de Toño está considerada como una ceremonia esperanzadora en la que miles de paisanos impulsaron a Ochoa hasta la jefatura edilicia. Mal se vieron los regidores petistas en que brillaron por su ausencia. No acudieron a rendir protesta en solidaridad con Alejandro González Yáñez, que sigue pensando en que ganó y que lo robaron, a pesar de que el tribunal local electoral le desestimó las causales y le dio, no palo, sino un leñazo por la espalda para que haga mejor las cosas o de plano se retire a disfrutar de los placeres de la vida que no ha podido lograr por andar “sirviendo a los duranguenses sin medida…”…..TÓMALA.- Nadie sabe qué pasó o por qué falló tan de fea manera el micrófono de Jorge Salum del Palacio. Falló tanto que la síntesis es que nadie le escuchó palabra completa alguna, y lo peor, que nadie se lo hizo saber como para detener el discurso o la lectura de la orden del día, de modo que a ciencia cierta quién sabe qué intentó decir, o dijo, pero que nadie le entendió. No sabemos si es Karma o justicia divina, pero así le fue al entregar la Presidencia Municipal a José Antonio Ochoa Rodríguez…..ÉPALE.- No obstante, la oficina municipal saliente hizo circular un boletín en el que, palabras más, palabras menos, aseguró que: “Jorge Salum del Palacio se despide de los duranguenses con un regalo inmejorable, el del alumbrado de la Catedral de Durango…” que, por cierto, nadie pidió y que, en un momento dado ya existía, de modo que tal vez solo le hicieron una manita de gato, porque si la inversión fue total habría qué ver cuánto le bajaron a Materiales Eléctricos de Durango dado que el nivel del “moche” en Obras Públicas ya andaba por el orden del 20%. Aparte, ¿cómo que regalo? Se pagó con dinero de la bolsa del alcalde, o se pagó con nuestros impuestos, que son cosas absolutamente distintas como para decir que “Salum le hizo un regalo a los duranguenses…”. No es por nada, pero en serio que se cumple la cábala de que lo que mal empieza, mal termina…..ÓRALE.- No estamos seguros que haya sido el lugar y la hora para que los fans de Alicia Gamboa molestaran a la concurrencia con la aclamación multitudinaria a favor de la síndico municipal. Sería la demostración de músculo o para aclararle paradas a alguien, pero Ali será colaboradora de Toño, y no habría para qué interponerse entre las fanfarrias que nunca cesaron a favor de José Antonio Ochoa quien, por separado, mostró el ruidoso capital político de que sigue siendo dueño. Lo quiere mucho la gente, se lo gritaron una y otra vez. El único que no lo quiere y que no lo pela es Gonzalo, y por lo mismo no permitió que sus regidores hicieran acto de presencia y validaran la asunción de Toño, la que sí reconocieron los morenistas Cintya Hernández y Jorge Silverio Álvarez, que aplaudieron de manera escandalosa, olvidando incluso sus orígenes morenistas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

