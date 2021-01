“Chicotito”

La industria de los eventos sociales pide auxilio

Los negocios dedicados a los eventos sociales no aguantaron más y tomaron la calle. Amanecieron hoy posesionados de la calle 5 de Febrero, frente al Museo Villa, para advertir lo terrible de su situación…..PÉRDIDAS.- Tienen más de ocho meses cerrados y en muchos de los casos han tenido que sostener a su personal con los impuestos que ello implica, pero lo más lamentable es que la pandemia no cede. Los peligros de contagios están más intensos que nunca y las posibilidades de reapertura se advierten distantes…..S.O.S…- La industria dedicada a los eventos sociales está en un gran problema económico que exige la ayuda de las distintas instancias de gobierno, aunque sabemos que el Gobierno Federal de antemano advirtió que no ayudará a nadie con un peso. “Que vengan los socios al rescate…”, dijo AMLO, aunque en la mayoría de los casos son negocios familiares en los que no hay socios. Esta mañana, tras la protesta de los dueños de negocios de eventos sociales el gobernador José Aispuro admitió lo complicado de la situación y las escasas posibilidades de reapertura, que es el mismo caso de las escuelas, que en las aglomeraciones exponen a todo mundo a la multiplicación de los contagios. Es menester, admitió el gobernante, buscar otras opciones para ayudar a toda esa gente, que son miles de jefes de familia que tienen que llevar a diario alimento y sustento para los suyos. No está fácil, pero hay que buscar opciones que vengan a aliviar los padecimientos de toda esa gente entre la que se encuentran músicos, sonideros, banqueteros, decoradores, meseros, cocineros, pasteleros, floristas, fotógrafos, tiendas de vestidos y muchas más actividades que confluyen hacia los salones de eventos, en los que sus dueños han hecho una gran inversión que de pronto ha quedado reducida a nada, pues no tienen un peso de ingresos y deben seguir pagando sueldos e impuestos…..ESPERA.- Los dueños de salones de eventos piden la oportunidad de reabrir, con menos asistentes y todas las medidas de protección, pero el gobernador antepone los riesgos de contagio latentes en todas partes y a todas horas, no se diga en concentraciones cuantiosas. Algo muy parecido a lo que está sucediendo en pleno semáforo rojo en la Ciudad de México, donde la gente dedicada a la industria restaurantera también tomó la calle el pasado fin de semana para exigir permiso de la autoridad y reabrir, antes de morir. Allá subrayaron la imperiosa necesidad de reabrir, porque las pérdidas y la nula posibilidad de ganancias los están ahorcando. Este lunes se reunirían las autoridades de gobierno y los restauranteros para buscar una salida al gravísimo conflicto que viven en la capital. Creemos nosotros, la misma situación acá de los dueños de salones, que también están a punto de la desaparición. Hay que ayudarlos, hay que buscar opciones para evitar su desaparición, puesto que estamos hablando de miles de fuentes de trabajo que, de cerrar, no se recuperarán en mucho tiempo…..PROYECTOS.- La situación es complicada, se entiende, pero por muy complicada que sea hay que buscar maneras de echarles la mano. Quizá permitiendo la apertura limitada, con estrictas medidas de seguridad para la concurrencia. Esa sería la opción más a la mano, porque pensar en algún plan de apoyo de gobierno sería algo parecido al imposible. Si la Federación no está ayudando a nadie a pesar de la pérdida de empleos, quiere decir que le importa muy poco lo que se pierda, aunque para construir estadios y dilapidar el dinero en la afición del presidente, el beisbol, con eso es más que suficiente. La industria de los eventos sociales, a la que confluyen miles de trabajadores, es parte de la pequeña empresa en México que es la que más fuentes de trabajo sostiene en el país, pues ni ese pequeño detalle es importante para el señor presidente, mientras en Estados Unidos, tanto el presidente saliente Donald Trump, como el entrante, Joe Biden, han dispuesto un paquete especial cada uno para ayudar a los empresarios golpeados por la crisis por el coronavirus. Entre los dos presidentes habrán invertido o gastado más de 15 billones de dólares para evitar la caída de los empresarios perjudicados por la pandemia, y muchos otros gobiernos en el mundo han hecho lo propio para salvar a las empresas. Nadie entiende por qué acá no se ayuda a la pequeña empresa. Que antes se robaban el dinero y que es preferible no disponer un peso para ellos, es injusto medir a todos con el rasero del antes, porque muchas empresas actuales nada tuvieron que ver con el pasado o con las transas de antes, pero en fin. Durango tiene un gran problema con la industria de los salones de eventos y es menester buscar opciones para que no mueran y en su muerte se lleven los empleos que con muchas dificultades crearon y sostienen hasta la fecha…..GANDALLAS.- Sobre la vacunación, en la que tanta esperanza veían millones de mexicanos, todo se está descuadrando. Renunció la encargada del programa, Miriam Esther Veras Godoy, aparentemente por cuestiones personales, pero…los cercanos aseguran que esas “cuestiones personales” tienen que ver con el desconchinfle del programa en el que inicialmente se protegería a todo el personal de salud que está en la primera línea de combate al covid, pues resulta que ni siquiera se protegió al personal sanitario cuando por todas partes están apareciendo los morenos vacunados y presumiendo la aplicación. Se trata de un agandalle mundial de la vacuna, en la que hoy apareció una regidora de Acapulco presumiendo su vacuna, cuando nada tiene que ver con algún hospital, al tiempo que los laboratorios Pfizer advirtieron que quitarán un 50% del inoculante a México para enviarlo a otros países pobres, lo que quiere decir que usted, yo, mis familiares, mis vecinos y los demás mortales nos quedaremos como el chinito. Nomás milando, mientras los morenos se reparten el botín, cuando mucho nos han dicho que no se vale robar, mentir y traicionar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

