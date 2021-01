“Chicotito”

Joe Biden asume el mando en los Estados Unidos

Trump sale por la puerta trasera de la Casa Blanca

Cancela Biden el infeliz muro de la ignominia

Regresaré de cualquier manera a la Casa Blanca

Rosales Badillo pide serenarse a Javier Castrellón

“Regresaré a la Casa Blanca de cualquier manera…”

Donald Trump

El discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aunque no convenció a sus detractores, abre una nueva esperanza de que vienen tiempos mejores para el mundo y, sobre todo, para los seres humanos…..ACCIÓN.- Tomó de inmediato la estafeta y dispuso medidas inéditas para la Unión Americana y, obviamente, para muchos de los seres humanos que ven en él a un buen hombre, sobre todo, a un mandatario pacifista, enérgico, sensato y prudente que sabrá guiar por caminos diferentes a los de la confrontación a la nación más poderosa…..ESCOLLOS.- Su antecesor, Donald Trump, le ha dejado una serie de escollos. Trampas virtuales que complicarán el desdoblamiento de los planes de gobierno anunciados en campaña, pero a pesar de las dudas también hay la esperanza de que pronto superará esos conflictos y reencauzará al país por senderos más transitables…..ALTO.- Una de las primeras decisiones de Biden fue la cancelación definitiva del muro en la frontera con México. Y no es que se estén abriendo las puertas de los Estados Unidos a toda suerte de indeseables, sino por respeto a la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, que sin duda dejan su casa y su país para ir en busca de mejores expectativas de vida y no para ir a complicarle la existencia al país que arriban, como más de una vez los injurió Trump…..APLAUSOS.- La importancia en la asunción de Biden no está ni siquiera en la expectativa del propio nuevo gobernante, sino en el desplazamiento forzado de Donald Trump, quien todavía esta mañana advirtió que “regresaré a la Casa Blanca de cualquier manera…”. O sea, ¿cómo? ¿Se puede? Claro, a menos que vaya de visita o que pase caminando por el frente. Obvio que no es posible así, menos en los Estados Unidos donde finalmente triunfó la democracia, pues asumió el que obtuvo la mayoría de los votos, y es de lo que se trata la cuestión electoral, de darle el mando a quien obtenga la mayoría, no al más necio, al más hocicón o hablantín como Donald. Trump acusó de mil maneras un “fraude” en su contra. Presentó decenas de elementos para demostrarlo, pero la autoridad electoral no validó uno solo. No tuvo la razón pues, pero el señor es hora de que sigue alegando el robo en las urnas, y de ahí no lo sacan. El pueblo, para empezar, ya votó en contra. Ya lo mandó hasta Florida, donde parece que habrá de refugiarse en su retiro, y lo mandó por la sarta de equivocaciones y excesos cometidos en el gobierno más importante del mundo. No midió consecuencias a sus precipitadas decisiones, a sus yerros constantes, y por ahora ya está pagando las que debe. Trump es el autor intelectual del asalto al capitolio del 6 de enero en el que murieron cinco personas y muchas más quedaron lesionadas, además de muchas otras detenidas. El tema no está terminado, por el contrario, apenas inicia y habrá de complicarse pronto, sobre todo ahora que ya no tiene el poder. Lo enjuiciarán y muy posiblemente le impongan sanciones que lo apartarán de cualquier posibilidad de volver al gobierno norteamericano, del que sigue obsesionado, puesto que hoy, al abandonar la sede del gobierno estadounidense, todavía se fue despotricando contra las instituciones a las que juró proteger y defender. Ya le quitaron todo el aparato de protección del que gozaba en el mando, incluyendo la caja negra o el maletín atómico por el que podía desatar un ataque con bombas a cualquier parte del mundo. Trump, por cierto, y eso hoy ponen bajo relieve distintos periodistas, fue quizá el más hocicón de cuantos presidentes hayan dirigido a los Estados Unidos. Le declaró la guerra a medio mundo, peleaba y amenazaba a todo mundo. Terminó su mandato y pasa a la historia como el único presidente gringo que no ordenó un disparo en ninguna parte del mundo. Resultó más fanfarrón que el “Canelo” Álvarez, o sea, era gritón nada más, y esperaba que muchos se asustaran con sus gritos, pero…a la larga queda como un vil farsante asustatontejos…..TOPETEO.- Pelea en serio la que empezaron Francisco Javier Castrellón y Hugo Rosales Badillo, pues aquel criticó el desplante legalista o legaloide de Hugo al inconformarse por la coalición Sí Por México porque no se ajusta a la regla y porque incluye documentos apócrifos, con firmas falsas. O sea, se están calentando las cosas, aunque poquito, las restricciones generalizadas por el coronavirus impiden muchas cosas, entre otras, salir a la calle y darse unos guamazos. Veremos de qué cuero salen más correas……ALTO.- España tenía elecciones para mayo próximo, pero…precisamente ante el desastre que sigue causando el Covid-19 en la madre patria, las partes se han puesto de acuerdo y aplazado las elecciones para agosto o septiembre próximo. Acá, esa sería nuestra pregunta, por qué no se piensa como allá, que aplacen el proceso para la tercera parte del año, o si no fuera mucho pedir, que se cancele. Nadie en su sano juicio estaría dispuesto a exponerse con tal de asistir al mitin o a la encerrona con tal o cual candidato. La estricta realidad nos dice que los únicos que están pensando en las elecciones son los candidatos. Es que las repercusiones del covid 19 no ceden, no aflojan un poco como para pensar que ya hay condiciones para hacer y dejar que hagan política. Es un decir, claro, expuesto a la voluntad de los demás. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

