“Chicotito”

Muchos creen que ahora Donald Trump no necesitará de los servicios de los “hackers” rusos, que el propio presidente está haciendo añicos la credibilidad del sistema electoral gringo, por el que él mismo llegó al mandato…..FALSO.- Trump sufrió ayer por la tarde la peor humillación que haya recibido un mandatario norteamericano cuando los distintos canales informativos de la televisión suspendieron la entrevista que le hacían en conjunto en vivo…..ALTO.- Los conductores de la transmisión, el mexicano Jorge Ramos entre ellos, explicaron las razones de la interrupción: El presidente Trump está hablando de fraude sin presentar una prueba. Menciona que en los conteos no están presentes representantes de su Partido Republicano, pero se confirmó que sí estuvieron representantes en todos y cada uno de los escrutinios…..LODO.- Trump, según la transmisión de CNN, que fue la única que publicó íntegro el discurso, sostuvo que el sistema electoral está viciado, que se presta para el fraude como está sucediendo con su adversario Joe Biden, que está ganando con votos ilegales. Hizo una serie de afirmaciones temerarias que alarmaron a muchos de sus seguidores. Mitch McConnel, líder de los republicanos en el Senado, dijo: “Bueno, es inusual que la gente diga que ganó las elecciones. Puedo pensar que eso sucederá en numerosas ocasiones. Pero afirmar que ganas las elecciones es diferente a finalizar el recuento de votos…”. Chris Christie, asesor de Trump y exgobernador de Nueva Jersey, consideró que “no hay base” para pedir que se detenga el conteo de votos por correo. Simplemente no la hay. Todos estos votos tienen que contarse ahora. Tienes que dejar que el proceso se desarrolle antes de juzgar que tiene fallas. Y al hacer esto prematuramente, si hay una falla más adelante, has socavado tu propia credibilidad…”, dijo. Marco Rubio, senador republicano por Florida, también criticó la postura de frenar el conteo de votos, pero defendió el derecho a impugnar, que es distinto. Mitt Romney, senador y excandidato presidencial del Republicano también defendió el proceso electoral al precisar: “Contar cada voto está en el centro de la democracia. Ese proceso con frecuencia es largo y para aquellos que son candidatos, frustrante. Los votos serán contados. Si hay supuestas irregularidades serán investigadas y finalmente resueltas en los tribunales. Tengo fe en la democracia, en nuestra Constitución y en el pueblo estadounidense…”. Mike DeWine, gobernador republicano de Ohio, dijo que, aunque es partidario de Trump, “si termina siendo Biden el ganador, todos lo aceptaremos…”. En tanto, Rick Santorum, exsenador republicano, aseguró que estaba “muy angustiado” por los comentarios de Trump: “Usar la palabra fraude creo que está mal…”. Y a todo lo anterior aparece la declaración de Eric Trump, hijo del mandatario, quien preguntó: “Dónde está el GOP (Partido Republicano). Nuestros votantes nunca lo olvidarán…”, con lo que se aclara que en la locuaz lucha postelectoral está solo Donald Trump, que no lo está siguiendo su partido, saben que no llegará a ninguna parte y, sin embargo, él no deja de hablar, de acusar y de asegurar sin pruebas…..ORDEN.- El alcalde Jorge Salum pidió disculpas a los dueños de los gimnasios por la zacapela de antier en la unidad administrativa, pero demostró en su dicho que no fue él quien dio la orden de utilizar la fuerza pública. Grave por donde se vea el problema, pues alguien se brincó las trancas y metió a la alcaldía en serio predicamento, tener que pedir disculpas a la sociedad no es cualquier cosa, pero ojalá que sirviera el episodio lamentable para poner orden en la administración y evitar que los de abajo tomen decisiones tan espinosas como esa de usar a los granaderos, por suerte acudieron sin tanquetas y sin francotiradores, para disuadir una protesta absolutamente legítima. Por lo demás, se confirma nuestra sugerencia de ayer que, si estaban dialogando, debieron dedicarle todo el tiempo que fuese necesario para evitar el encontronazo, dizque porque ya tenían cinco horas dialogando. Qué pacientes me resultaron los funcionarios. Ahora, por ahí en redes están pidiendo la destitución de Antonio Bracho, el jefe de seguridad municipal. No fue él quien dio la orden de actuar, sino alguien más sensible de ahí mismo de la unidad administrativa…..BILLETES.- Una gran prioridad ahora sería ayudar a los negocios que están resintiendo de nuevo el semáforo rojo, la inamovilidad social. Alguien propone que el dinero proyectado para el paso superior del bulevar Francisco Villa se reparta entre los comerciantes afectados, los dueños de los gimnasios entre ellos, pero…nuestras leyes son muy cuadradas en el particular. El dinero tiene que gastarse en el motivo de la autorización, y si alguien se atreve a invertirlo en otro lado, así le va. Hay cárcel incluso para quien cambie el destino de esos recursos provenientes del Gobierno Federal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

