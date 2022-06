COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

LAS TRES RUTAS DE MARINA VITELA… TRAS LA DEBACLE ELECTORAL.

Una vez que se conoció el resultado de la elección del pasado 5 de junio, de inmediato una duda surgió en el ambiente político de Durango, al menos dentro del morenismo… ¿Cuál sería el futuro de Marina Vitela?, ante lo cual, la ex candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia” tendría tres escenarios posibles para resucitar, electoralmente hablando, pues es difícil que luego de convertirse en el principal referente de Morena en esta entidad quiera quedarse de brazos cruzados y en la banca, máxime cuando el próximo proceso electoral arrancaría en septiembre del próximo año, lo que en definitiva, no es un tema menor.

Según fuentes del más alto nivel, la todavía alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, estaría demandando a Mario Delgado, Nacho Mier y hasta al propio vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas que vean la forma de que quien despacha en Palacio Nacional, la “cobije” nombrandola superdelegada de los programas federales en Durango, siguiendo los pasos de Delfina Gómez en el Estado de México, sin embargo, esa responsabilidad ya tiene titular, en la figura de Iván Ramírez Maldonado, uno de los máximos exponentes del discurso López Obradorista en estas tierras, por lo que esa ruta no luce tan sencilla como ella quisiera, pues ha trascendido que el mandamás de las superdelegaciones nacionales, ve con muy buenos ojos al ex coordinador de las becas Benito Juárez, aún así, la gomezpalatina lo intentará.

Otra ruta probable para Vitela Rodríguez, bien podría ser dirigir al partido Morena en Durango, el cual deberá ser renovado por disposición nacional, por lo que ahí bien pudiera tener una oportunidad, pues de llegar a ser ella, Mario Delgado seguiría ejerciendo su control en esta entidad, aunque hay quienes piensan que ese sería el escenario menos probable para la ex candidata a la gubernatura, pues si bien es cierto, su relación con Otniel García Navarro no es la mejor y difícilmente le cubriría las espaldas, en definitiva, no se cree que quiera administrar política y electoralmente hablando la derrota de la que ella misma fue participe y de la que seguramente, quiere darle la vuelta a la página lo más pronto posible.

El tercer escenario para Marina Vitela, sin duda que será buscar encabezar la fórmula al Senado en el 2024, para lo cual, quizá no tenga mayor problema en convencer de ello a Mario Delgado y a Nacho Mier (si este último para ese entonces, sigue siendo el delegado electoral en Durango), aunque por otro lado, deberá lidiar con personajes como Margarita Valdez, la cual tratará de refrendar su curul obtenida en el 2018, sin obviar que de los varones, habrá varios tiradores y no con todos querrá ir en fórmula… Tal es el caso de Gonzalo Yáñez, por la reelección, lo que se ve sumamente difícil; José Ramón Enríquez Herrera que después de no conseguir la candidatura este año, querrá que le haga justicia la revolución y uno que otro personaje que quizá con menos posibilidades, no dudará en levantar la mano, buscando dar alguna sorpresa y que al tratarse de Morena, no suena para nada descabellado.

