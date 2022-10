Deben a municipios 1.5 mdp de participaciones

*Dinero sí llegó, no se entregó y no hay para pagarlo: EVV

Por: Martha Medina

Aunque en estos momentos las presidencias municipales reciben en su totalidad las participaciones federales y estatales que les corresponden, el adeudo que se tiene por este concepto es de 1,500 millones de pesos, reconoció el gobernador Esteban Villegas Villarreal, al señalar que se trata de un dinero que sí llegó, pero que no se tiene en estos momentos.

El mandatario estatal se refirió al compromiso que se tiene de no tocar un centavo de los recursos de participaciones que les lleguen a los municipios, “se les enviarán inmediatamente, así como las aportaciones estatales, para que no tengan problemas como los que se presentan actualmente, que no pueden pagar la energía eléctrica; nosotros no vamos a tocar esos recursos, así como lleguen se enviarán”, dijo.

Al mismo tiempo, en el tema financiero puntualizó que “el otro hoyo que tenemos es problema del Gobierno del Estado resolverlo, pero no resolvamos temas de otro tipo con un dinero que no es de nosotros, que es de los municipios, tenemos que empezar a dar un orden financiero que no se tenía”, para señalar que en estos momentos el problema fuerte que se tiene es que se requieren alrededor de 300 millones de pesos al mes para poder pagar las nóminas, cantidad que se requerirá para octubre, para noviembre y para diciembre, serán poco más de 1,200 millones para cubrir sueldos, aguinaldos y otras prestaciones, recursos que en estos momentos no se tienen pero ya se buscan.

En lo relacionado con la deuda que se tiene con los municipios por participaciones, puntualizó que son alrededor de 1,500 millones de pesos, “ese dinero no se los dieron, va a estar bien complejo que nosotros lo podamos recuperar, pero eso lo trabajamos también con el Gobierno Federal; lo que sí es que desde que llegué tratamos de que no les falten sus recursos”, indicó Esteban.

También habló sobre la situación de los CADI’s, al puntualizar que si bien no se trata de una obligación que tenga el Gobierno Estatal, cada año se destinan 60 millones de pesos para este tema, el cual se verá en el presupuesto que se enviará en noviembre al Congreso, para llegar a un acuerdo y entregarles ese pago, pues dijo que este sistema tendrá siempre el apoyo y respaldo estatal, ya que se trata de maestros y niños duranguenses.

Finalmente, dijo que se buscará la forma de adelgazar la nómina, que creció de forma desproporcionada, aumentar la eficiencia en el gobierno y salir del problema que se presenta en estos momentos, además de señalar que en lo relacionado con los paseos turísticos que presentan daños, existe disposición por parte de algunos empresarios de apoyar con las reparaciones, por lo cual se dialogará con ellos para que de manera directa realicen las acciones, sin que aporten recursos al gobierno.

