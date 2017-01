“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La guerra no consiste sólo en la batalla sino

en la voluntad de contender”: Thomas Hobbes

México vs Estados Unidos

Va el muro y las hostilidades apenas empiezan

Esgrime gobierno de EU diplomacia del garrote

Peña no debe reunirse con Trump: legisladores

“Iremos a tribunales por muro”, advierte AMLO

En instantes, por breves momentos, Donald Trump pretendió marcar una buena relación futura con México, incluso habló de admiración hacia los mexicanos y de estar contento por su próxima reunión con el presidente. Sin embargo, fue lo suficientemente enfático al señalar estar obligado a, primero, proteger la vida de la gente de Estados Unidos, apuntando a las familias víctimas de las fronteras abiertas. Criticó a quienes hablan de la separación familiar a causa del nuevo decreto migratorio porque no le han dado voz a quienes también se han desintegrado a causa de la criminalidad. A las “mamás ángeles”, les aseguró la muerte de sus hijos no ha sido en vano. Esa supuesta nueva relación con nuestro país va acompañada de la contratación de 5 mil oficiales y patrullas, además de un número mayor de oficinas de migración y aduanas, incluyendo, como lo había prometido en campaña, la construcción del muro.

Para esta barrera encontró el argumento ideal al hablar de salvar vidas, trabajo y dólares de los norteamericanos y remarcó la crisis con la frontera sur por la llegada de un número mayor de migrantes procedentes de América Central de los cuales, dijo, perjudican a México. Por ello habló de la necesidad de mejorar la agenda de ambos en los renglones seguridad y economía, de ahí sea a partir de hoy que los EU retomen el control de sus fronteras. Felicitó a quienes encabezan la patrulla fronteriza y las aduanas instruyéndolos para hacer cumplir a carta cabal las leyes de los EU. “No necesitamos más leyes, es necesario restaurar el imperio de la ley”. Así se marca la persecución vista en breve en contra de los indocumentados.

Habló de la cooperación con los gobernantes mexicanos para desmantelar los cárteles de la droga, a los malos, para tener una frontera segura. Al responsable de la Secretaría de Seguridad, John Kelly, le indicó debe iniciar la construcción del muro fronterizo al cual considera necesario y representa también una ayuda para México, para detener la migración centroamericana, para evitar la entrada de los malos, de los traficantes, de los líderes de los cárteles. “Los vamos a sacar”, pronunció enfático dejando establecida su intervención en la otra frontera, en la sur del territorio mexicano, donde las autoridades locales y federales han reforzado los operativos de seguridad y se han instalado filtros de revisión en puntos fronterizos estratégicos con Guatemala. En Yucatán, Chiapas y Tabasco se cumplen los compromisos adquiridos con los estadounidenses de cuidar la frontera sur, incluso con elementos de la Gendarmería desplazados a la zona sur del país.

Dijo estar interesado en una economía sana en México, “fuerte y saludable” y para ello se toman en consideración puntos nunca antes vistos en la relación con los Estados Unidos. Y, sin duda, habrá de verse una aceptación tácita de quienes representan la avanzada de Peña Nieto a lo expresado por Donald Trump en la conferencia de prensa llevada a cabo momentos después de haber firmado dos decretos con los cuales puede imponerse sin tomar en cuenta ninguna autorización proveniente de la Cámara de Representantes o del Senado.

De este pronunciamiento sobre la migración de centroamericanos y la forma en la cual pretenden en EU sellar sus fronteras y con ello hablar, inclusive, de proteger a México, se desprende el porqué se dio la cancelación de Enrique Peña Nieto a la CLAC, a escasas tres horas de partir hacia el país anfitrión. Este panorama enmarca sin dudas de por medio la sujeción a la cual se ha sometido al país y a sus ciudadanos; se acepta el muro y la intervención en cuestiones de seguridad e incluso se dicta a quienes debe recibirse en esta tierra y cuáles deben ser los expulsados. Con gran dramatismo se habla del combate a los cárteles de la droga cuando allá están los grandes consumidores, les venden las armas, blanquean el dinero y la cooperación con México se centra en aportar cadáveres.

LA OTRA CARA

Tras conocer las expresiones vertidas de manera oficial por funcionarios canadienses de primer nivel en las cuales dejan muy en claro están primero los intereses de su país que su relación amistosa con México, aunadas a la cancelación del Ejecutivo federal para asistir a la reunión de la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en donde se hicieron pronunciamientos críticos y reales sobre la nueva era pretendida por los Estados Unidos en su correlación con Latinoamérica, en dos palabras se da a conocer la situación del país y por ende de los ciudadanos en materia internacional: estamos solos. Tácitamente para los miembros del gabinete de Peña Nieto, América son los Estados Unidos y no todo el Continente y dan una importancia desigual a los dictados del norte y la unidad en el Sur para abrir un mercado competitivo una vez creada una gran incertidumbre sobre la permanencia del TLCAN.

Ni tardo ni perezoso, Donald Trump se dio a la tarea de firmar, de dejar perfectamente asentada la determinación en la construcción de un indignante muro. Así también lo referente a las bases para la emisión de una Ley migratoria a imponer. En tanto, los canadienses se dicen preparados para establecer nuevas relaciones comerciales bajo el signo “bilaterales”, es decir, fuera México, los mexicanos se presentaron con una carga en contra muy fuerte marcada por la corrupción, la impunidad, la falta de credibilidad y respaldo de los mexicanos y una máscara impuesta desde su llegada al gabinete con la cual aseguran dejar el TLC si las condiciones de negociación dejan de ser benéficas para nuestro país. Vista la situación económica actual y el derrumbe de industrias y comercios nacionales surge la interrogante: ¿alguna vez fue benéfico este Tratado salinista?

No contento, Luis Videgaray deja ver ausencia de reglas incluso de carácter comercial emitidas para el desarrollo nacional al señalar “no vamos a aceptar cualquier negociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el Tratado y, entonces, regir el comercio a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio”. En su burbuja virtual, consideran existe la producción suficiente para satisfacer tanto el mercado interno como para exportar y así justificar seguir una normatividad dictada por la OMC. En algún momento aleja de su mente la realidad, el desequilibrio en las balanzas comerciales producto del exceso de importaciones, no se trata solamente de combustibles sino de alimentos, ropa, calzado, etcétera.

Idelfonso Guajardo, titular de Economía, acompaña a su homólogo en Relaciones Exteriores, sin haber dejado perfectamente aclarada la acusación en su contra sobre los daños provocados por la negociación con la sal, lo cual produjo una buena cantidad de millones de pesos ahora en calidad de “desaparecidos”. Ambos sonríen y afirman llegan a las reuniones con sus iguales en el equipo de DT con la postura del ganar-ganar y de no sujetarse a la agenda de los anfitriones, cuando al aceptar la invitación y literalmente correr a escucharlos, dieron el primer paso para seguir instrucciones giradas de manera muy amable. Una vez analizadas las palabras y presentados los decretos firmados por Trump ya se supo llegaron a las de perder-perder.

Consejeros ambos, como son del mexiquense, tres horas antes de la partida a la reunión de la CELAC y tal como lo sugirieran, Peña Nieto canceló. A esta acción Videgaray expresó no era necesaria esta presencia puesto que quienes integran esa Comunidad saben que México está con ellos. Existían las versiones sobre la lisonjería del lenguaje de DT, lo cual consideraron sería una especia de eje central de la conferencia de prensa que dictaría, sin embargo las menciones se vieron disminuidas, minimizadas, frente a los ordenamientos ya recibidos por los enviados presidenciales.

Veremos en breve si esta ausencia no resulta ser el prólogo de un cierre indignante de la frontera Sur en otra clara obediencia hacia quienes nos consideran además de patio trasero, cinturón de seguridad. Si por ahora las campañas apuntan a crear un gran respaldo al Ejecutivo federal en esta etapa de negociación con EU, basadas éstas en un pobre e insuficiente “decálogo” lanzado cuando se tiene el menor porcentaje de aprobación registrado para un mandatario presidencial, no se cree tengan el efecto esperado, no existe confianza en una verdadera defensa del país, de su soberanía, de buscar la protección de los ciudadanos y esto tiene muchas bases vistas y sufridas hasta el agotamiento. Y, todo ello, de preverse, ha pasado a ser una triste realidad todavía con mayor grado de crueldad cuando presenciemos a Peña frente a Trump.

Carecer de liderazgo hacia dentro y con la negativa a presentarse a una Cumbre de latinoamericanos y caribeños, hacia afuera, presenta un panorama totalmente desfavorable para México. En el mismo territorio en el cual se encontraban los negociadores mexicanos, los representantes del presidente de México, los conocedores en materia hacendaria, económica, comercial, Trump firmó sobre dos renglones en los cuales, el fondo, exhibe la calidad de gobierno que tenemos: reglas migratorias y muro. Eso es, apenas, el principio.

EPN NO DEBE REUNIRSE CON TRUMP: SENADORES

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lleva adelante una guerra comercial y migratoria contra México. El país requiere de un líder y estadista muy lejano a lo representado por Enrique Peña Nieto, un presidente debilitado, repudiado y desprestigiado, el cual carece de proyecto de nación ante el embate del magnate desde la Casa Blanca. La posición del gobierno del mexiquense ha sido agacharse y resentir el golpe.

Durante una entrevista con ABC News. Donald Trump aseguró el muro fronterizo empezará a construirse en “meses” y México lo pagara en un cien por ciento. La negociación para el pago del muro empezará “relativamente pronto”, dijo y precisó la construcción iniciará con recursos de Estados Unidos, pero México rembolsará el costo “como siempre lo he dicho”, agregó. El rembolso será “quizás en una forma complicada”, admitió el mandatario estadounidense, quien dispuso la creación de nuevos centros para detener a inmigrantes no autorizados en la frontera sur y la reactivación de un programa federal para agilizar deportaciones.

Sin duda, falta conocer la reacción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y sus principales funcionarios. Para el ex candidato presidencial de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Enrique Peña Nieto debería de cancelar su reunión en Estados Unidos con Donald Trump, “como una cuestión digna para México”. Al dictar una conferencia en el foro Proyecto Ciudadano para México, señaló el anuncio de la construcción del muro en toda la longitud de nuestra frontera, y con un enorme gasto “que en algún momento el presidente de los Estados Unidos buscará cargar a nuestro país, es el recibimiento que se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano. No podemos aceptar un Presidente doblegado”, pues se requiere una defensa de los intereses y la soberanía nacionales, subrayó. A su vez, Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, consideró Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, e Idelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, deberían regresar inmediatamente de Washington. Tildó como acción de “muy mal gusto” decretara Trump la edificación del muro cuando recibiría en la Casa Blanca a los funcionarios mexicanos. Además, “el muro ya está en la tercera parte de la frontera, y el resto está resguardado por miles de efectivos fronterizos. No se vale que te reciban de esa manera”, destacó.

Políticos y legisladores exigieron también reconsiderar el encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con el estadounidense Donald Trump tras anunciarse la construcción del muro en la frontera. El perredista Agustín Basave afirmó: “Videgaray no es un estratega, no está jugando al ajedrez, está jugando a las canicas. Yo cancelaría la reunión (De Peña con Trump) o la pospondría con un mensaje de que no vamos a hacer lo que ellos quieran, que no vamos a caer en su juego, pero empezaría a decir las cosas que hay que seguir, vamos a revisar la cooperación de México en materia de seguridad y migración”. También el líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, pidió detener la visita. “El presidente debería esperar un momento, otra oportunidad, en la cual no juguemos a los tiempos y las formas que el presidente Donald Trump nos está poniendo”, señaló y consideró antes de acudir debe diseñarse un plan de negociación y convocarse a todos los sectores mexicanos. Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, y el líder de la bancada del PRD, Francisco Martínez Neri, también pidieron a Peña reconsiderar el encuentro.

No obstante, el canciller y en la práctica jefe de gabinete del gobierno mexicano, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, ingresaron a la Casa Blanca la mañana de este miércoles para sostener un encuentro con altos asesores de Donald Trump, incluyendo a Steve Bannon, Jared Kushner y Michael Flynn, entre otros. La estrategia seguida por el gobierno de Peña Nieto es asimilar el golpe y preparar la defensa. Lo observado hasta el momento es un presidente, Enrique Peña Nieto, pasmado, indeciso y débil, el cual no ha dicho lo que pretende hacer ante la hostilidad de Donald Trump. Al cancelarse el TLCAN no ha señalado a dónde dirigirá sus exportaciones. ¿Cómo sacudirá la dependencia del mercado estadounidenses hacia donde se dirigen 80 por ciento de sus exportaciones? ¿Cómo va a transformar una economía maquiladora al servicio de los EU? El modelo lo están echando a la basura y no se ve tenga idea Peña Nieto de cómo debe ser sustituido. Diversos analistas han señalado que al cancelarse el TLCAN “la economía mexicana sufrirá un derrumbe similar al de 1982, con grandes fugas de divisas, que forzarán una devaluación y una recesión importantes”, como lo señaló Rudiger Dornbusch, del Instituto Tecnológico de Masachusetts.

Mientras el nuevo gobierno de Estados Unidos define a detalle su política hacia México y América Latina, lo que queda de la administración de Peña Nieto deberá tal vez tratar de rescatar algo del ATP e intentar recuperar este mecanismo. De entrada para ello no cuenta con Chile, Canadá y tal vez Perú. Pero puede recurrir a China, Australia y Nueva Zelanda para rescatar algo. En cuanto a las negociaciones con Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales aconseja no sólo abordar lo meramente comercial sino la seguridad en ambos países. “Si el gobierno mexicano dice: “yo ya no cuido la frontera sur, que se vayan los que quieran”, entonces para ellos se vuelve un tema de dimensiones dramáticas y por eso debemos hablar de la relación en su conjunto para que las cosas sean funcionales”, señaló Luis Rubio, presidente del Comexi. La destreza de la delegación mexicana, la cual negociará con Estados Unidos, radicará precisamente en convencer que la prosperidad y seguridad nacional de ese lado de la frontera, depende directamente de un México también próspero y cooperativo. El enfoque de seguridad debe ser el eje rector de toda negociación, desde lo comercial en el ámbito de la seguridad económica y la estabilidad social en México, hasta los temas migratorias, considera Comexi.

AMLO: IREMOS A TRIBUNALES POR MURO

El principal dirigente opositor de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió acudirán a tribunales internacionales, tras la confirmación del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Durante una gira por Tequixquiac, Estado de México, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a presentar una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra de la gestión de Trump.

Para el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el gobierno estadounidense atenta contra los derechos humanos e incurre en discriminación racial. López Obrador propuso a Peña Nieto presentar la denuncia y entregarla a Donald Trump en la reunión prevista para el próximo martes 31 de enero. “Vaya a Washington a luchar por la liberad, no a implorarla, represente con dignidad a nuestro pueblo y a todos los seres humanos que sueñan con un mundo justo”, demandó el tabasqueño.

DE LOS PASILLOS

César Duarte, ex gobernador priísta de Chihuahua, interpuso un amparo contra la reactivación de una demanda penal en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. El recurso, con el expediente 15/2017, fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua contra la resolución de un Juez de Control que revocó el no ejercicio de la acción penal. El 14 de diciembre de 2016, el Juez de Control Alexis Ornelas revocó el no ejercicio de la acción penal contra Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, por presunto peculado y enriquecimiento ilícito. La demanda fue presentada en mayo de 2016 por Joaquín Medina Rosales, integrante del Consejo Nacional Ciudadano, y en ella se pedía investigar los depósitos de Duarte al Banco Unión Progreso, además del Fideicomiso de 65 millones de pesos que colocaron el ex mandatario y su esposa Olga Gómez. Sin embargo, el agente del Ministerio Público que conoció el caso, cuando Duarte aún era gobernador, determino el no ejercicio de la acción penal. Con el nuevo gobierno, la Fiscalía General del Estado solicitó revocar la resolución y reabrir la indagatoria por ambos delitos.

Los casos de tortura se disparan en nuestro país. Los expedientes de queja que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió en 2016 denunciando actos de tortura aumentaron 332 por ciento respecto a los recibidos en 2015. Al presentar su informe anual de labores ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, admitió que las recomendaciones emitidas son prácticamente ignoradas. De 72 recomendaciones emitidas el año pasado, dirigidas a 55 autoridades, sólo dos se han cumplido en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 fueron aceptadas, sin avances en su acatamiento. “Durante sus 26 años de existencia, la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no obstante lo cual se siguen preservando prácticas y conductas que en nuestro país tendrían que haberse superado, tales como tortura, las ejecuciones arbitrarias, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias”, reportó González Pérez.

Autoridades estatales y nacionales deben investigar y dar con los responsables de la aplicación de medicamentos falsos en el tratamiento de cáncer a menores en el Estado de Veracruz, señalaron senadores. La perredista Angélica de la Peña propuso solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una investigación exhaustiva para fincar responsabilidades a las diversas autoridades de los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte involucradas en la compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como la realización de pruebas falsas de VIH. Los senadores Yolanda de la Torre Valdez, Francisco Salvador Brito, Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum, Juan Carlos Romero Hicks y Martha Tagle Martínez demandaron la participación de la Secretaría de Salud federal para ayudar a esclarecer el caso.

