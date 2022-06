Estado de los estados por Lilia Arellano

“La multitud de leyes frecuentemente presta

excusas a los vicios”: René Descartes

Frenan reformas constitucionales

Crea división en opositores la “moratoria legislativa”

“Platica poblano mientras yo te gano” aplicado al PRI

Ciudad de México, 14 de junio de 2022.- Al iniciar sus periodos, todos los presidentes de la República juran cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, todos, a partir de empezar a ejercer el poder, dedican gran parte de su tiempo a cortarla, modificarla o ampliarla para ajustarla a sus deseos y mandatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano de Morena, PT y PVEM, ha impulsado en su mandato 25 reformas constitucionales. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, reformó 70 artículos. Sus antecesores tienen números similares. La característica, el denominador común, se presenta en buscar hacer legales sus caprichos, ocurrencias y, en muy pocos casos deseos de realizar cambios para ajustarla a los tiempos y así avanzar y generar bases de mejor desarrollo.

El régimen de la autodenominada cuarta transformación avanzó hasta el año pasado entre reformas, iniciativas aprobadas y decretos. El Ejecutivo federal, legisladores de Morena y sus aliados trabajaron para cumplir con el proyecto de nación –no suficientemente claro por no decir inexistente- de López Obrador, quien propuso leyes, modificaciones y reformas constitucionales y los legisladores las ejecutaron en el Congreso de la Unión, como se vio con varias iniciativas convertidas en ley. Esta fórmula se buscaba replicar para materializar las próximas reformas, pero, ya no fue así en el caso de la reforma eléctrica frenada por los partidos de oposición. Las dirigencias del PAN, PRI y PRD establecieron no votarán a favor de la reforma electoral ya enviada, pretendiendo adecuar al INE a intereses ajenos al perfeccionamiento de la democracia; igual negativa se presenta a la reforma a la Guardia Nacional, aún por enviar, buscando constitucionalizar el carácter militar de ese cuerpo; tampoco se aprobarán las pretendidas regulaciones en las remuneraciones del personal de los órganos autónomos.

Los legisladores de oposición cuentan con los votos necesarios para frenar esas tres reformas constitucionales en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, bloqueando la mayoría calificada requerida para su aprobación, pretendiendo frenar todo tipo de intento de reforma legal a la Constitución trascendente por lo que resta del régimen de la 4T. El jueves pasado, la coalición Va por México presentó una “moratoria constitucional” señalando: “durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”. Con esto, se va a marcar un límite a la profundidad de los cambios legales pretendidas para impulsar y hacer realidad su cuarta transformación, considerada en la práctica para los ciudadanos como la Cuarta Decepción, por la nula obtención de resultados a favor de la mayoría, resaltando las dádivas para quienes manifiestan lealtad interesada por Morena.

Tras las derrotas en los pasados comicios estatales, PAN, PRI y PRD enfrentan de esta manera el creciente poder presidencial y su aplanadora legislativa, pérdida ante la eliminación de la mayoría calificada lograda en las elecciones federales intermedias. Tras la conformación de la alianza Va por México, en septiembre de 2021, no se ha aprobado ninguna reforma constitucional en el Congreso e incluso, AMLO sufrió un revés con el rechazo de su reforma en materia eléctrica. Actualmente se mantienen en vilo dos grandes proyectos legislativos: una reforma electoral, para disminuir el financiamiento público a partidos y la reducción del número de legisladores federales, lo cual ampliará el poder del presidente y su partido. Además, una reforma constitucional a la Guardia Nacional, para integrar sus labores al Ejército, acelerando la militarización del país, y creando las condiciones para implementar una autocracia en México, dejando de lado la democracia y la representatividad de los partidos políticos.

La reacción del presidente López Obrador era previsible. Al razonamiento surgido por el tipo de decisiones y sus consecuencias, se enfrenta el lenguaje del tabasqueño quien recurre a las expresiones más comprensibles para lograr el rechazo de acciones como las anunciadas por los opositores. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa mañanera pronunció: “ahora que los diputados o los dirigentes del bloque conservador dicen que va haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. ¡Imagínense! ¡Qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo, entonces, si no van a trabajar, que no cobren sueldo”.

Además, dos senadores del PRI rechazaron la moratoria constitucional acordada en la alianza Va por México. “Es una decisión que tomaron los dirigentes y que tomaron algunos líderes de Cámara de Diputados y del Senado, pues es contraría a lo que nosotros pensamos”, señaló el senador Miguel Ángel Osorio Chong. También la legisladora Claudia Ruiz Massieu, ex presidenta nacional del PRI, compartió la postura de Osorio Chong. “No estamos de acuerdo, nosotros somos legisladores electos para eso, no importa quien lo proponga. A partir de ahí es tomar una definición de cómo votar en cada tema”. Frente a esos posicionamientos, el presidente pidió a la oposición definir si procede o no la citada moratoria considerando inaceptable el doble discurso y la hipocresía.

Desde que llegó al poder, el 13 de diciembre de 2018, AMLO presentó su primera iniciativa de reforma constitucional en materia Educativa, con lo cual derogó las normativas realizadas por su antecesor, y descarriló el proceso llevado a cabo desde el mandato de Enrique Peña Nieto. Hoy en materia educativa impera una gran incertidumbre con la iniciativa presentada por AMLO, de la cual se presume no tiene pies ni cabeza y mucho menos rumbo para la educación en el país, sobre todo porque el ministerio responsable de la misma está en manos de la cuestionada maestra de educación primaria Delfina Gómez Álvarez y un impreparado director de área llamado Maximiliano Arriaga quien, con ese nombre, presume de ser comunista.

Luego, en agosto de 2019, López Obrador envió al Congreso otra iniciativa de reforma para imposibilitar la condonación de contribuciones a los deudores fiscales, a fin de inhibir tratos preferenciales a las empresas, pero la primera muestra de incumplimiento de su propia orden la dio al cancelar adeudos tributarios a su periódico preferido, “La Jornada”. Posteriormente, en noviembre de 2019 propuso crear la Secretaría del Bienestar y plasmar en la Constitución la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas para los estudiantes de todos los niveles escolares en familias en condiciones de pobreza. Así, entre más pobres incluidos en los programas sociales de la 4T, más posibilidades de ganar para Morena y sus aliados.

En febrero de 2020, el tabasqueño envió al Congreso una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución con el fin de ampliar las causales para eliminar el fuero al presidente de la República, incluida la traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos cuya comprobación los llevaría a ser juzgados como cualquier ciudadano común. Dos días después, también remitió una iniciativa de reforma para fortalecer el Poder Judicial. Así, se han promulgado cinco reformas constitucionales a propuesta presidencial.

En total, las y los legisladores de Morena y sus aliados (PVEM y PT) integrantes de la LXIV Legislatura, han logrado impulsar 20 modificaciones a la Constitución. De estas, destaca la creación de la Guardia Nacional, la ampliación de delitos merecedores de prisión preventiva, entre ellos el robo de hidrocarburos, actos de corrupción y delitos electorales. También, el establecer proceso de Revocación de Mandato, las consultas populares, además de plantear las bases para garantizar la paridad de género a lo largo de los tres poderes de la Unión. También se plasmó en la Constitución el reconocimiento a las personas afro descendientes, la eliminación de las llamadas partidas secretas en el PEF y establecer sean los servicios de seguridad privada auxiliares de la seguridad pública en las entidades federativas y municipios en emergencia o desastres.

Parches y más parches surgidos, inclusive, de posiciones encontradas entre quienes han ocupado la Presidencia de la República, han convertido a nuestra Carta Magna en un catálogo de ordenamientos causantes de un sinnúmero de denuncias por acciones y decisiones inconstitucionales, dejando en manos de los togados decisiones en extremo importantes, las cuales, al conocerse, dejan la duda sobre si las tomaron tomando en cuenta violaciones o cumpliendo los deseos de yasabenquien, en virtud de la composición de la SCJ en la cual sobresalen los agradecidos y leales lopezobradoristas.

DE LOS PASILLOS

Mientras se llevaba a cabo la reunión entre priistas encabezada por su líder Alejandro Moreno Cárdenas, en Campeche Layda Sansores veía cumplidas sus órdenes al estarse realizando un cateo en las propiedades del exgobernador producto de la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera. El mensaje va claramente dirigido a los gobernadores del Estado de México y Coahuila de no entregar “pacíficamente” estas entidades al poder morenista… La guerra sucia apenas comienza y el inicio va en contra de la alianza opositora al tener a un mandatario estatal abanderado por el PAN y otro por el PRI con la Espada de Damocles encima sabedores del escándalo mediático al cual le sacarán gran provecho. Francisco Javier Cabeza de Vaca y Alejandro Moreno ¿serán sepultureros de sus partidos?…

En un nuevo capítulo de la ola de violencia en el país, en Texcaltitlán, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó un enfrentamiento llevado a cabo la mañana de ayer con un saldo de 10 muertos, 3 policías investigadores heridos, 4 lesionados y 7 probables agresores detenidos. Fueron aseguradas 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos útiles, 5 vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar así como equipos de comunicación… ¿Cuándo se conocerá la versión oficial del tenebroso caso de los contenedores robados? De nuevo el expositor del templete mañanero le dio la vuelta al tema y despertó otra interrogante con su afirmación de ser los asesinatos de periodistas producto de acciones del crimen organizado, expresando torpemente “en este gobierno no hay impunidad”, entonces ¿a quienes ha detenido y procesado?

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp