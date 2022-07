Estado de los estados por Lilia Arellano

“Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre

de mala fe, aunque sean convenientes”: John William Cooke

AMLO con otra jugada políticamente perversa

Se busca la gubernatura del EdoMex o la total impunidad

Denuncias por manejos económicos al término del sexenio

15 exgobernadores tricolores exigen la renuncia de “Alito”

“Mara” Lezama, gobernadora electa y presidente municipal

Ciudad de México, 7 de julio de 2022.- Tal vez el adelantado proceso de elección en el Estado de México, el último reducto del priismo, y la decisión de la nomenclatura del PRI de no rendir la plaza, como lo hicieron en otras entidades federativas, llevó al resquebrajamiento del pacto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Enrique Peña Nieto. No hay certeza, hasta el momento, de cuál fue la causa para que el inquilino de Palacio Nacional dejara pasar la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el mexiquense por posible lavado de dinero, por una cantidad irrisoria dados los recursos presuntamente desviados en el sexenio pasado, los cuales, hasta el momento, no han sido abordados por el régimen de la 4T. Además la pesquisa señala un periodo de dos años posteriores al cierre de su sexenio. O sea ¿van tras presiones personales, contra el ciudadano y no por su desempeño y los manejos económicos durante su presidencia?

El tabasqueño estará cierto de encontrarse permanentemente “chupándose el dedo” quienes, de una manera o de otra, permanecen pendientes de sus mañaneras. Atingentemente uno de esos reporteros con asistencia diaria a la sala del templete palaciego, preguntó “inocentemente”, como si nada, sobre EPN y el curso de una investigación. Rápido como un rayo, veloz como la ráfaga, el conductor con Banda citó públicamente al titular de la UIF “para informar”. El jueves el encanecido gourmet consumidor de los más caros y famosos vinos de mesa, Pablo Gómez, apareció “en cuadro” y dio detalles de montos y manejo de cuentas del expresidente posteriores a su mandato. Por los datos recabados, agregó engrosando la voz, se presentó una denuncia ante la FGR por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o sea, lavado de dinero.

Hizo su siguiente aparición el presidente López Obrador aclarando que en su gobierno no se harán juicios sumarios, no fabricarán delitos y no se perseguirá a nadie. Lo cual encuentra su lado de verdad cuando de la delincuencia organizada se trata, aunque no suceda lo mismo si deben cobrarse facturas por heridas personales o acciones con las cuales se retrasó su llegada al poder. Según informó, Pablo Gómez tiene la instrucción de enviar la información vinculada con personas políticamente expuestas a un análisis y de inmediato entregarlo a la Fiscalía. “Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada pero se puede si lo asumimos con responsabilidad”.

En la denuncia presentada por la UIF ante la FGR destaca que no se aborde la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, considerado como el presidente más corrupto de la historia del país, donde se demostró a través de los escándalos en torno a su gobierno, que su sexenio había roto todos los récords de saqueo y lo visto era solo la punta del iceberg. No obstante, por el pacto con su antecesor, López Obrador traicionó sus promesas de combatir la corrupción desde la punta de la pirámide y permitió la impunidad de su antecesor, con una amnistía para él y sus colaboradores más cercanos, destacando un borrón y cuenta nueva, con lo que evadió su responsabilidad. De ahí surjan las dudas sobre esta acción ordenada, sin duda, por el tabasqueño. La jugada, como acostumbra, puede ser de dos bandas.

Por un lado, la investigación ordenada puede tener un final en el cual no se encuentren delitos en los fondos calificados de “procedencia ilícita”, más aún si ya dejaron circular lo relacionado con la empresa familiar, la cual fue registrada con un capital social de 5 millones de pesos y data de 1991. Las acciones del mexiquense fueron vendidas en 1992 y Plasti-Esteril se inició en el sector farmacéutico con Baxter a la cabeza. Al no encontrar delitos por perseguir o bien se expongan aquellos cuya reparación del daño igualmente cierren expedientes, Peña Nieto quedará totalmente liberado a cualquier denuncia bajo los mismos cargos, “nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces”. Posteriormente quedan imposibilitados para indagar en períodos anteriores a los señalados en la denuncia presentada ante lo marcado en la ley.

El borrón y ya sin cuenta nueva tiene sus excepciones, dos de ellas son Rosario Robles y el propio Emilio Lozoya. AMLO hizo su pacto protector con el saqueador bien portado, con quien le permitió asumir el poder sin sorpresas, tercamente. Inclusive lo ha citado agradecido por este hecho. Lo ordenado es una muestra de las permanentes mentiras y simulaciones presidenciales. ¿Tuvo razón de existir, de gastar, de promover la famosa e inconstitucional consulta para enjuiciar a los expresidentes y funcionarios? Por supuesto no, se trató de otra farsa mediática, de otro distractor.

Pablo Gómez, muy en su papel de encontrarse frente a sus cinco minutos de fama, aclaró será la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, la encargada de investigar el probable delito, en tanto la dependencia a su cargo se encargará de aportar las pruebas necesarias. Dada la incompetencia e ineficacia exhibida hasta ahora por el fiscal -quien está a la espera de las órdenes de su protector- es probable la denuncia no avance o se determine la no culpabilidad, porque no puede dejar de observarse se busque la intervención de EPN para no tener estorbos tricolores en el proceso del Estado de México y así lograr le sea entregada a Morena la plaza en poder de Alfreditito del Mazo.

No parece ser coincidencia que Morena haya lanzado al mismo tiempo la convocatoria para elegir a su abanderado en la elección por la gubernatura del Estado de México en 2023. El método será la encuesta (es decir, el “dedazo” de AMLO) y en caso de haber cuatro o más aspirantes, se aplicarán dos rondas. La figura a elegir será el defensor de comités de la Cuarta Transformación, quien eventualmente se convertirá en el candidato a gobernador. Se estableció la posibilidad de la presentación de propuestas del Consejo Nacional o el estatal con el nombre de tres hombres y tres mujeres para ser considerados por la comisión de elecciones, para participar en el proceso cuyo resultado se dará a conocer a más tardar el 18 de agosto.

ARISTAS DEL ESCÁNDALO

Peña Nieto no se quedó callado. Respondió a través de su cuenta en twitter: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio, demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”. Lo que deberá aclarar, según Pablo Gómez, es la recepción del mexiquense de transferencias por 26 millones de pesos, las cuales fueron recibidas estando en España y corresponden al periodo del 2019 al 2021. Se trata de dos años, o sea 24 meses, o sea un promedio de un millón de pesos mensuales, cantidad ridícula si se toma en cuenta la conversión en euros y los lujos con los cuales presume su existencia.

La próxima elección en el Estado de México, el bloqueo opositor en el Congreso a todas sus iniciativas de reformas constitucionales, y la persecución a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, aparecen como elementos con los cuales se amenaza el pacto de impunidad sexenal. Este acuerdo ya estuvo en peligro luego de la investigación periodística de la “Casa Gris” donde vivió el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán; junto con dos videos de su hijo menor -Jesús Ernesto- en un bar de Houston y otro bailando cerca de la polémica alberca de más de 20 metros en la propiedad. Esos videos de los hijos de López Obrador y sus colaboradores así como los de familiares, comprometieron el discurso de combate a la corrupción. Sin embargo, el pacto se mantuvo y la propia Fiscalía General de la República reportó “no hay ninguna indagatoria en contra de Enrique Peña Nieto” liberándolo de cualquier intervención o participación en el caso Odebrecht. Esta historia cuyo final será feliz para el mexiquense dará mucho para hablar, sobre todo por la existencia de un número mayor de filmaciones, se repetirán las conocidas como son las de Pío o de Martín López Obrador, o las de Alejandro Esquer. Según algunos analistas hay, como en todo pacto, “letras chiquitas” en donde se señala sobre las consecuencias de cualquier incumplimiento, lo cual permite filtrar lo necesario para exhibirse o destruirse.

Por lo pronto las empresas de EPN iniciaron tal exhibición. Pablo Gómez informó sobre los vínculos de Peña Nieto en dos empresas identificadas como A y B, en las cuales fueron señaladas irregularidades fiscales y financieras. En la empresa A, el ex mandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos, realizan operaciones por montos elevados, discordantes con su objetivo social y su perfil fiscal, debido a que sus ingresos no derivan de la contraprestación de su actividad económica, sino se reducen al envío y recepción de recursos hacia los mismos accionistas. Específicamente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar la cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma aproximadamente 22.8 millones de pesos.

A su vez, la empresa B tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma beneficiada con contratos del gobierno federal, durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno, durante el mandato del expresidente recibiendo contratos por aproximadamente 10 mil 530 millones de pesos en el lapso comprendido del 2015 al 2021, enviando 261 transferencias internacionales a Estados Unidos de América, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: $1,557,822,839.88 pesos y USD $4,942,900.00, sin justificación aparente, lo cual presume un esquema de dispersión de recursos. Esta misma en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tiene una cuenta mancomunada en un banco sede en la Unión Europea, enviando dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164,326.41 euros.

Todo lo anterior está sujeto a investigación, pero sobre todo a las decisiones políticas emanadas de Palacio Nacional.

DE LOS PASILLOS

Un grupo de 15 exgobernadores del PRI se sumaron a los expresidentes de ese instituto político en la exigencia de la renuncia de Alejandro Moreno y adelantar la renovación de la dirigencia nacional del partido, la cual concluye el año próximo. El desplegado está firmado por los exgobernadores: Jesús Aguilar Padilla de Sinaloa; José Reyes Baeza, Fernando Baeza y Patricio Martínez de Chihuahua; Miguel Borge Martín de Quintana Roo; José Natividad González y Benjamín Clariond Reyes-Retana de Nuevo León; Samuel Ocaña y Enrique Martínez y Martínez de Coahuila; Marco Mena Rodríguez de Tlaxcala; Guillermo Mercado Romero de Baja California Sur; Rigoberto Ochoa Zaragoza de Nayarit; y Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas. En una carta pública, manifestaron profunda preocupación por lo que está sucediendo en el tricolor, por los resultados de las elecciones de estos últimos años que lo han llevado a perder 18 gubernaturas y posiciones importantes de representación popular a nivel federal y local…

Mientras tanto, Alejandro Moreno se presentó a las oficinas centrales de la ONU en Ginebra, Suiza, para denunciar está en peligro la democracia en México y la existencia de una persecución del Ejecutivo federal hacia los partidos opositores. Su denuncia fue recibida en la Oficina de Derechos Humanos de esa Organización, pero no logró entrevistarse con la titular Michelle Bachelet… Entre todos estos jaloneos López Obrador ha buscado se tengan detenciones y decomisos relacionados con las bandas del narcotráfico para poder llevar algo en el portafolio para usarlo en defensa de su régimen durante la entrevista con Joe Biden. El atole que presenta para que metamos el dedo se le está haciendo muchas bolas ¿lo resistirá su dañado corazón?

Porque las violaciones a la ley tan promocionadas desde Palacio Nacional cunden hacia las entidades y municipios. En Quintana Roo quien se ostenta como gobernadora electa, doña María Elena Hermelinda Lezama, mantiene su licencia como presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún y, hasta donde se conoce, nadie puede ostentar dos cargos de elección popular al mismo tiempo. ¿Cuál es la finalidad, la tirada, hasta dónde llegan los intereses oscuros de siempre? Se advierte el miedo de soltar la alcaldía cuando no ha terminado de “limpiar” su paso por esa administración y ¿si el niño Verde se entera a profundidad de lo no reportado? Ya veremos.

