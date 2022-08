Iglesia no cambiará postura sobre matrimonio igualitario

*Solo es entre hombre y mujer: Arzobispo

El arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, señaló que la postura de la Iglesia Católica en Durango respecto al matrimonio igualitario sigue siendo la misma: el matrimonio es entre hombre y mujer, y esta postura no cambiará.

Esto después de la controversia generada por las declaraciones de la diputada local Susy Torrecillas, quien afirmó que el líder de la Iglesia Católica en Durango sostuvo una reunión con sus compañeros de partido en el Congreso con motivo del matrimonio igualitario, en donde se fijó una postura en contra.

En ese sentido, Armendáriz Jiménez reconoció haberse reunido con diputados del PAN y del PRI, pero negó que esto signifique algún tipo de presión hacia los legisladores; “son adultos, son libres de elegir como quieran. Ellos me pidieron la reunión y yo se las di, ellos me buscaron, no yo a ellos”, dijo.

Agregó estar abierto a reunirse con diputados de Morena, de los que se sabe están a favor de las uniones entre personas del mismo sexo; “se respetan todas las posturas, pero mi opinión es la misma que la de la Iglesia: el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer”, expresó.

Aclaró que esto no significa que haya una intolerancia ante quienes han elegido sostener relaciones amorosas con otras personas de su mismo sexo, ya que la Iglesia mantiene un mensaje de paz y tolerancia; “hay que escuchar a la sociedad y deberán votar en base a lo que la sociedad quiere”.

