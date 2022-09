Municipio con dinero suficiente para nómina

*Gracias a “Ahorra es Cuando” que ha tenido buena respuesta

El presidente municipal de la capital, José Antonio Ochoa Rodríguez, señaló que existe la solvencia suficiente para cumplir con el pago de la nómina del Ayuntamiento del próximo 30 de septiembre, gracias al programa “Ahorra es Cuando”, que ha aprovechado la ciudadanía.

El edil detalló que, bajo este programa, que otorga descuentos a los ciudadanos en multas y recargos en impuestos como el predial, la recaudación en las finanzas locales se ha incrementado y de momento ayuda a paliar los faltantes y así poder hacer frente al pago de nómina del personal municipal.

Reconoció que al inicio de su administración no había los recursos para nómina, sin embargo, el apoyo de los ciudadanos ha sido clave para salir adelante; “el 1 de septiembre no teníamos ni un solo peso para pagar salarios. Esto es ejemplo de que un duranguense no deja solo a otro duranguense”.

Por otro lado, Ochoa Rodríguez anunció que del 18 al 21 de octubre Durango será sede de la Convención Nacional de Jefes de Bomberos, en donde habrá conferencias, cursos y talleres para los responsables de los cuerpos de bomberos del país, además de contar con asistentes internacionales.

El líder de la comuna anunció este evento que, además de atraer turismo ayudará a recaudar fondos para los tragahumo duranguenses con el concierto de Los Tigres del Norte el día 21 de octubre; “la atención a la protección civil será prioridad, por ello ya hemos dotado al personal de mejor equipo”, dijo.

