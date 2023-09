Siete Días de Grilla

Este lunes el gobernador Esteban Villegas Villarreal detallará la síntesis de su gira por los Estados Unidos. Trae buenas cuentas, sobre todo la firma de compromisos para traer importante fábrica de componentes electrónicos.

El mandatario estatal signó ayer por la tarde convenios con una poderosa empresa electrónica para instalarse en nuestra entidad. Tenemos algunos datos sobre la gira de trabajo encabezada por Villegas Villarreal, pero será el propio jefe del Ejecutivo quien lo comunique a los duranguenses, particularmente el relacionado con la firma de ayer celebrada en Boston, Massachusetts.

Subrayar que en la gira van solamente el gobernador Esteban, su jefe de asesores Fernando Rosas Palafox y su jefe de prensa Víctor Hernández.

Nada que ver con aquellas “giras” del pasado en las que se cargaba en avión charter hasta con el perro y las sirvientas de algunos importantes funcionarios. ¡Así es..!

No es maquiladora, dice el gobernador Villegas, pero… maquiladora que fuera, que vengan y abran muchas maquiladoras, esas también traen progreso, lo mismo, si van a Gómez Palacio o Lerdo, ambos municipios son de Durango.

Aparte, hay maquiladoras que pagan sueldos por encima del salario mínimo en virtud de que el trabajo es especializado, y de lo contrario, los trabajadores no duran en la empresa.

O sea, para las necesidades de Durango, una maquiladora u otra tienda de conveniencia o tienda departamental, que vengan y que abran nuevas oportunidades para los duranguenses, eso es lo que hemos de agradecer.

El periodismo de Durango cruza por su peor época, en unas cuantas semanas han muerto ocho o más reporteros que marcaron historia. Ayer, un incendio acabó con la vida del bien recordado Luis Ángel Martínez Díez.

Martínez Díez, mejor conocido como “El Churumbel”, además de editorializar para EL SOL DE DURANGO durante más de cincuenta años, fue funcionario estatal en materia cultural y, por si fuera poco, fundador de la revista semanal Contacto, origen de lo que hoy es Contacto hoy.

Minutos antes de las 16:00 horas de ayer se produjo un incendio en su casa de la Privada Los Sauces de la colonia Silvestre Dorador. Hubo confusión en los inicios, pues se hablaba solamente de un varón occiso, pero pronto se aclaró que Martínez Díez vivía solo, de modo que el cadáver eran los restos mortales del escritor duranguense.

Cruzamos, decíamos al principio, por una de las más duras épocas del periodismo de Durango, puesto que con el fallecimiento de Luis Ángel hemos de recordar que hace apenas unos días murió Benito Ortega; también Miguel Ángel Vargas Quiñones, unas semanas antes acabó la vida Rubén Escárzaga Acosta, más antes habían fallecido Pedro Rocha y Sida, Yamder Gaytán Macías y hacia los tiempos de pandemia fallecieron Rubén López Gallegos, luego su hermano Guillermo Rodríguez Gallegos y semanas después su consanguíneo Jaime López Gallegos.

Muy cierto, es el camino de cada uno, ahí estaba marcado el fin de su existencia, como está marcada la nuestra, pero… ojalá que la Parca voltee hacia otra parte y nos permita seguir otro tiempo en esta hermosa tarea.

No se lo digan a nadie, no queremos que se haga chisme, pero se platica entre jueces que el Poder Judicial local también fue sacudido por el pasado y que hay quincenas que no tienen ni para sueldos.

También se dice entre impartidores de justicia que en los inicios de la actual administración la magistrada presidenta Yolanda De la Torre estuvo a punto de rajarse, pues no veía cómo ni cuándo empezar a trabajar, no había ni papel para los sanitarios, lo que decimos. Incluso, en este momento los mismos baños están desiertos, sin jabón y sin papel.

El otro día decíamos y repetimos: “No nos asustemos con lo que hemos visto, parece que este ‘mago’ todavía trae más conejos en la chistera”.

Ya se hizo el escándalo en la semana por la nota difundida por los diarios del Grupo Reforma, que aseguran que entre los exgobernadores José Aispuro y Silvano Aureoles, de Durango y de Michoacán, respectivamente, “vacunaron a SEGALMEX con la nada despreciable cantidad de 1,687 millones de pesos…”.

El mismo martes que dimos a conocer la especie nos llamó Aispuro, como llamó a otros medios y pidió derecho de réplica que sin problema concedimos: “Es falso de toda falsedad lo que ha publicado Reforma. Mi gobierno no recibió un peso de esos 1,687 millones que asegura. Firmé convenios para instalar una acopiadora de frijol en Guadalupe Victoria y otra de leche en las colonias menonitas, pero con la pandemia todo pasó al olvido…”.

Aiga sido como aiga sido, dijo Felipe Calderón, lo cierto es que la duda ahí queda, y Aispuro se consolida como el exgobernador más más odiado de la historia.

Anduvo por acá Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio por México, pero se la llevó con encerronas muy puntuales, sin mucho ruido, porque aún no es tiempo de campañas.

Habló con periodistas y les confió que no le preocupa gran cosa el supuesto “plagio” de parte de su tesis profesional en la UNAM, pues la ministra Jazmín Esquivel plagió más y no le hicieron nada.

El caso es que, aunque no lo acepte la moreniza, Xóchitl Gálvez sigue creciendo, pero los del Movimiento de Regeneración Nacional siguen buscándole mangas al chaleco, aunque… golpe que no tumba, fortalece, o cómo decía la filosófica conclusión del bien recordado Rodolfo Ramírez Ceniceros, el afamado “Tecolocito”, de feliz memoria.

Hay quienes piensan que Claudia Sheinbaum, su virtual adversaria en la presidencial, va arriba por un chorrotal de puntos, pero… cómo entenderle a eso de las encuestas, si lo dijo con absoluta claridad el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano: “Las encuestas no sirven para maldita la cosa, y menos para “dormir” a la gente. Los ciudadanos no son los tontos que alguna vez parecimos y no nos tragamos esas tácticas antediluvianas…”, dijo.

Vaya que trae mano dura la presidenta de la junta de gobierno del Congreso del Estado, la diputada Sandra Amaya, dado que de 25 cuentas públicas revisadas se han rechazado ¡12, y contando..!

Las cuentas públicas son el rendimiento de informe escrito ante la Legislatura por los municipios del interior, de manera que, por lo menos 12 alcaldías, andan por la calle de la amargura y tienen que enderezarse o atenerse a las consecuencias.

“O caminamos derecho, o nos vamos todos chuecos…”, dicen que dijo Sandra el otro día sobre las anomalías encontradas en los informes recibidos en el Congreso, y miren que tiene razón.

Y conociéndola, podemos adelantarles que los ayuntamientos emproblemados se componen o se los lleva el payaso, porque el Poder Legislativo tiene dientes para echar al alcalde que no esté cumpliendo.

El proceso de revisión está en marcha, no se puede ventilar mucho de lo encontrado, pero… terminado el trabajo de revisión tendremos el detalle de las anomalías halladas y se los compartiremos de inmediato.

No obstante las advertencias constantes de la autoridad para que nadie se meta a ríos, arroyos, lagunas o presas para mitigar el calor, la muerte ayer de dos muchachos en la presa Peña del Águila no tiene justificación.

Las autoridades civiles de manera constante están pidiendo a la gente que no se meta a esos espejos de agua si no se conoce el terreno, dado que bajo el agua crece mucho la yerba y esa es la que atrapa a los “nadadores” inexpertos o muchachos alcoholizados a los que todo se les hace fácil.

Sus vidas pudieron preservarse, debieron conservarse de haber reaccionado de manera adecuada, sin payasadas o sin competencias absurdas, pues bajo esas y otras actitudes al punto del alcohol son y seguirán siendo causa de fallecimientos absolutamente innecesarios.

Esta semana la ciudad fue escenario de un hecho lamentable que causa impacto en la comunidad, pero especialmente en el plano estudiantil, pues un joven matriculado en el CCH fue objeto de una golpiza en las canchas adyacentes al plantel.

Fue tal la saña con la que los agresores arremetieron contra el estudiante, a palos y piedras, que uno no se explica por qué tanta salvajada, por ahí se rumora la versión de que entre la bola estaba el ex de la actual novia de la víctima, lo cual en parte arroja el supuesto móvil de la injustificada acción.

Como siempre ocurre las autoridades escolares son las últimas en percatarse cuando algo no anda bien en las instalaciones y con los alumnos, por lo que luego de enterarse de este hecho se dieron a la tarea de investigar y aseguran van a aplicar las sanciones correspondientes.

Lo que se pide por parte de la ciudadanía es que tanto el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, como la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Sara Gamero, no se vean blandos o flexibles y castiguen a todos los responsables con todo el rigor, que en este caso sería la expulsión automática, pues si les hacen la llorona todo puede quedar en una simple suspensión para las “blancas palomas”.

Pero también no se debe dejar de lado el aspecto jurídico y legal, por lo que la parte afectada debe poner la demanda en la Fiscalía General para que se aplique una pena ejemplar a los agresores.

No se olvide que ya hace meses un policía municipal murió a consecuencia de las pedradas que recibió de varios adolescentes que vieron todo como una “travesura” y actualmente se encuentran internados en el Centro para Menores Infractores.

Ahora también se debe hacer lo mismo con estos “valientes” que les sale lo “machote” solo en montón, incluso también sancionar o hacer algo con sus padres, pues son responsables de lo que sus “criaturitas” hacen, por lo que este acto no debe acabar solo en que los manden a su casa a que vayan a reflexionar y después anden tan campantes otra vez en las calles…

Los números advierten de nuevas complicaciones por el coronavirus. Los hospitales tienen muchas personas contagiadas y más vale prevenir que lamentar.

La secretaria de Salud, Dra. Irasema Kondo, informó que se está registrando un repunte leve en enfermos por COVID, especialmente ante la cercanía del invierno y debemos cuidarnos.

No son las cosas como hace dos años, cierto, pero más vale prevenir que lamentar. El que pueda y quiera, que use de nuevo el cubrebocas y siga lavándose las manos de forma frecuente y por lo menos 20 segundos.

El problema es que como ya hace mucho tiempo de la pandemia, en ninguna oficina pública hay para jabón y toallitas para secado de manos, bueno, no hay ni en los restaurantes fifís de la ciudad. Claro, en los informes de gobierno se habla de miles de millones de pesos gastados en esa materia, pero en los hechos a veces ni a agua llegan, algo que se ve con más frecuencia en los sanitarios de las alcaldías del interior del estado.

Leímos con detenimiento la denuncia hecha en estas páginas en las que se demostró la estorbancia de las oficinas de CONDUSEF en lo que queda del Palacio Federal.

Un enfermo, un limitado físico, un anciano o alguien en silla de ruedas, para llegar al cuarto o quinto piso en que se halla CONDUSEF nunca podrá llegar a esa hipócrita oficina.

Los restos del Palacio Federal tienen elevadores, pero lo más seguro es que a su descompostura los encargados de repararlos se clavaron el dinero y que se friegue la gente.

Ah, pero allá arriba, a un lado de la “ventanilla única”, luce un póster como de tres metros de alto en el que precisan cómo y cuándo atender y respetar a los adultos mayores. Son diez consejos que en el supuesto están ahí para demostrar que los usuarios son atendidos con toda la mano y hasta con pilmameos. ¡Falacias puras..!

El Palacio Federal, por si lo dicho fuera poco, tiene sanitarios “exclusivos para el personal”, y los usuarios, que se aguanten o que se hagan en los calzones, porque no hay ni siquiera un solarcito como para hacer ahí lo que se tenga que hacer. Poquísima ma.re, en serio.

La sequía que se presentó este año en el estado deja en grandes dificultades a los productores tanto agrícolas como ganaderos, debido a que las condiciones que enfrentan en estos momentos son todavía más complicadas que las que se dieron en el 2022.

Y es que a pesar de que el año pasado las lluvias no fueron regulares, hubo producción de frijol y maíz, menor que en años anteriores, pero los campesinos levantaron cosechas, además de que se sembró forraje, lo cual planteó un panorama complicado, pero no al nivel que se presenta en estos momentos, debido a que no se logró sembrar toda la superficie destinada a cultivos de temporal, y de lo que pudieron trabajar los agricultores no se logró prácticamente nada.

Las consecuencias de esta situación no solamente serán para los productores del sector, incluidos los ganaderos, porque tendrán que enfrentar la falta de forraje para los animales, sino también para los consumidores de los alimentos mencionados.

Sin duda, será todo un reto hacer frente a esta situación, que además de afectar en el tema alimentario, también plantea otra situación que es la migración de la gente del campo hacia las ciudades, otros estados e incluso hacia Estados Unidos, en busca de una forma de subsistir, lo que lleva a preguntar si en un futuro cercano quedarán suficientes personas para sembrar las tierras, en caso de que se puedan tener condiciones para ello, a lo cual se suma el riesgo de que este tema quede de lado, ante la efervescencia política por el proceso electoral que está en curso.

En unas horas se correrá el Gran Premio de Japón en Fórmula Uno. Max Verstapen saldrá en primer lugar y Checo Pérez en quinto, pero conociendo al tapatío en su habilidad de rebase, todo se puede esperar.

El programa marca las 23:00 horas tiempo del centro de México, por tanto, obligado será surtir la hielera para poder disfrutar de la velocidad a que nos tienen acostumbrados estos muchachos.

Nosotros qué no quisiéramos, sobre todo que le vaya bien a Checo, de modo que vámonos juntándonos y mandando telepáticamente buenas vibras al mexicano que va junto con Verstapen a recuperar la hegemonía del equipo Red Bull.

