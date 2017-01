“Siete días de Grilla”

Sabe el gobierno que el segundo mega gasolinazo que entra en vigor en febrero puede venir a acabar de incendiar el país, pero con más vaciladas creen que habrán de contener la ira de los mexicanos.

“Que nadie se aproveche de las protestas que habrá en el país por el segundo gasolinazo…”, dijo ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

O sea que, están viendo los serios riesgos de que se incendie el país, que nadie está de acuerdo con los incrementos y que lo han hecho saber por distintas vías, pero les vale madre tanto al presidente Peña como a sus colaboradores.

El presidente debía hacer lo que le ordenan los mexicanos, escucharlos y actuar en consecuencia o de menos debió ser poquito más acomedido a la hora de clavarles el puñal. Nunca explicó con razones valederas el aumento, o quizá ni a la fecha entiende por qué se dio, pues todo lo que ha pretextado como causales se le ha caído a pedazos.

Técnicamente nunca han podido justificar los incrementos aun cuando los fiscalistas aseguran que obedecen a la necesidad de más impuestos y eso es tanto como meterle la mano a la bolsa a los mexicanos y sacarles lo poco o lo mucho que llevan.

——————————

Ojalá sirvieran los mega gasolinazos para que reaccionara el gobierno de manera ejemplar, desapareciendo por decir algo el enorme y criminal gasto en partidos políticos.

México es el país que más gasta en el sostenimiento de los partidos, integrados por una bola de sanguijuelas que en nada le sirven a la nación, y ese debía ser uno de los primeros renglones por atacar.

El dinero que ruinmente se han gastado los partidos políticos en los últimos tiempos hubiese servido para resolver grandes carencias de los mexicanos, particularmente en salud, en educación y en otros rubros colectivos.

Si el tiempo ya nos alcanzó, como dice Peña Nieto, pues que de ahora en adelante los partidos políticos gasten lo que les permitan sus bolsillos, y que no sigan gastando nuestros impuestos, que son la aportación de todos los mexicanos, pero lo disfrutan nada más unos cuantos.

Y no estamos proponiento que se les reduzcan las millonadas, no, estamos exigiendo que no se les de un peso más a esos vividores de cuello blanco.

Ojalá fuese cierto eso de que el tiempo ya nos alcanzó. Si realmente nos alcanzó, que los partidos se sostengan por sí solos y que quienes aspiren a un cargo de elección popular que se promuevan con sus recursos.

Esa sería una verdadera democracia, no las patrañas que tenemos los mexicanos como sistema político, los muy ilustres políticos se dan la gran vida gastando nuestros dineros, y pues eso no tiene chiste, cualquiera lo puede hacer.

——————————

Si fuese cierto que el tiempo ya nos alcanzó, que Presidencia de la República se proponga recuperar algo de la sorprendente e inimaginable fortuna que se han robado, junto con sus pandillas, los últimos titulares de Petróleos Mexicanos.

Está científicamente comprobado que todos los que han tenido mando en PEMEX en los últimos 50 años, de la noche a la mañana acabaron multimillonarios, terminaron con immensas fortunas que ofenden, en serio, a los verdaderos jeques árabes.

Y de paso, si realmente le llega una idea brillante al jefe de la nación por recuperar algo de lo perdido, que se esculque en serio a los exgobernadores de los últimos 20 años, para no irnos más lejos, y que les exija que devuelvan, si no todo, de menos algo con lo que se pueda hacer una charola emergente para ayudar al país a salir del atolladero.

Aunque, nos exponemos a que nos califiquen de pendejos, o de pendejos pasados, pues eso no lo veremos ni en sueños. Y los rateros, unidos, jamás serán vencidos. Además, sus sorprendentes fortunas ya están en la buchaca y de ahí ya no salen, lo caido caido, para decirlo más claro.

——————————

Atenidos a esos conceptos obvio resulta suponer que es una verdadera hijez de la chingada la detención de los tres o cuatro duranguenses por el bloqueo a Petróleos Mexicanos.

Los verdaderos enemigos de la patria, los exgobernadores y sus pandillas, son quienes debían estar en la cárcel, y no esos ingenuos que pensaron que protestando podían obligar al gobierno a cambiar de proyectos recaudadores.

Y en el caso, si la justicia es ciega, los fiscales y los mismos jueces debían liberarlos con el sobado “usted dispense…”, pues en realidad nunca causaron el daño por el que se les hacen cargos.

Si los vinculan a proceso, se pasará de jijo de la chingada este gobierno que ya nos ha dado muchas pruebas de su insensibilidad, puesto que querrá llenar las cárceles de inocentes, mientras lacras como los exgobernadores y sus bandas van por el mundo disfrutando de lo robado y tantito y haya que pedirles disculpas por haber mal pensado de ellos.

——————————

El próximo viernes asume la presidencia de los Estados Unidos el falso güero Donald Trump y, antes que amainar las amenazas a México las arreció y, lo más triste, ahora hasta burlándose.

Trump, a pesar de la admiración que llegamos a sentir y decir de él, se pasa de jijo de la chingada, pues está viendo que con su sola amenaza ya nos tiene arrinconados, todavía se pitorrea de nosotros. Es obligado reaccionar de acuerdo a su estúpida forma de ser.

No obstante, alguien debe decirle que el mundo se rige por un derecho internacional que es el que procura el respeto de unos a los otros, de ellos hacia nosotros, pero el muy cabrón se está pasando cualquier norma por el arco del triunfo.

Insiste que construirá el muro de muchos metros de alto, y que tendremos que pagarlo. Si lo hace en su país, él tiene que pagarlo, no nosotros, porque nosotros nunca se lo pedimos y porque no lo necesitamos y no hay fórmula alguna para obligarnos, eso está garantizado.

Trump se está pasando de lanza, pues ya se olvidó que somos sus socios, que tenemos mucha historia de ser socios comerciales, que somos dos países de alguna forma hermanados, con su complacencia o sin ella, somos dos países hermanos, pues allá viven muchos hermanos nuestros y acá viven muchos otros hermanos de ellos.

Ya obligó a Ford a cancelar un gran proyecto que tenía para San Luis Potosí, está presionando a otras marcas y con ello evitando que vengan más inversiones tanto gringas como de marcas internacionales.

——————————

No nada más COCONAL se ha enfrentado a Ford y le ha advertido que no le comprará un vehículo más, sino muchas otras organizaciones económicas, sociales y políticas advirtieron ya que no comprarán más cosas gringas.

Y nosotros, como para que se preocupen los agentes de ventas y sus jefes en Ford, estamos por renovar nuestro parque vehicular y en lo que menos hemos pensado es en ellos, para que ni se hagan ilusiones.

Ford es una marca internacional, no solo norteamericana. Debió reaccionar acorde a sus intereses en el mundo, no ceñirse a la exigencia de Donald Trump de cancelar su proyectada planta en San Luis Potosí.

No nos gustan las malas noticias, pero… a Ford no le quedará otra que llevarse todos sus autos a otras partes del mundo, porque dudamos que en México haya algún ingenuo que quiera comprarles uno.

Han ofendido a México al cancelar un gran proyecto que mucho había ayudado a amainar el problema del desempleo, pero la Ford se asustó con la amenaza de Trump y canceló todo lo proyectado en años.

Entonces, como Ford prefirió escuchar al presidente electo, que no cuente con nosotros para la venta de sus existencias. No pensamos comprarles ni un patín del diablo.

Y así, hay que empezar a ver cómo se las cobramos a Trump. Ahí tenemos a Walmart, Sams, Al Super, Starbucks, McDonalds, Burger King, Domino´s Pizza, Chili´s, California Pizza Kitchen; Southwest Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, NBA, NFL y tantas y tantas marcas provenientes de aquel país y que poco a poco se han ido adueñando de lo nuestro.

Hay muchas formas de cobrársela al imbécil presidente electo. No consumamos sus productos y no vayamos al vecino a país a comprar ni aspirinas, váyase a la chingada el pinche pelos de elote, pero hagámoslo en serio, reaccionemos igual que Trump, con las mismas vísceras y hagámoslo que pague una a una las que nos va echando al morral.

El fin de año pasado anduvimos por la Unión Americana y pudimos percatarnos de lo vacío de las tiendas. No obstante tratarse de fin de año, la mejor epoca para los comerciantes, no se les paraba una mosca.

No nada más los estacionamientos lucían desiertos, sino las tiendas mismas daban lástima y advertían lo que puede venir para miles y miles de comerciantes de la franja fronteriza.

Unámonos y démosle la espalda a todo lo gringo. Verán que pronto el infeliz oxigenado vendrá a pedirnos de favor que no seamos tan gachos, que olvidemos el pasado y que volvamos a ser lo pendejos que eramos antes, que nos daban una cachetada y poníamos la otra mejilla.

——————————

Y no es mentira, la realidad nos dice que es más barato viajar a Dubai y los Emiratos Arabes que hacerlo a Estados Unidos y Europa. El Dirham, la moneda emiratí es más sólida que el dólar y por lo mismo más barata.

Volar en Fly Emirates quizá es lo más caro, pero el servicio que se obtiene a bordo es de otro mundo, bien vale la pena.

Y todo lo demás, hotel, comida, ropa, electrónicos y no se diga joyas, son mucho más baratos que en cualquier zona de los Estados Unidos, y no se diga de Europa.

Esto es, que mis próximas vacaciones cortas serán en Dubai o de perdido en Abu Dabi, verá pronto Trump que se equivocó en malmodearnos como sigue haciéndolo a unas horas del cambio el muy hijo de la chingada.

——————————

Óscar Erasmo Návar está tomando su segundo aire al frente de la Universidad Juárez. Un día sí y otro también aparece en los diarios departiendo belleza por las distintas escuelas universitarias, cuando hace tiempo debió entregar.

Regresan los días del culto a la personalidad en los que hasta revistas lujosas se mandó hacer para mostrarle a los duranguenses el muchísimo bien que ha hecho su rectorado a la casa de estudios.

Óscar Erasmo está viciado de origen, no fue electo por el consejo universitario, sino por una decisión absurda de las muchas que se dieron al interior de la casa de estudios durante los últimos seis años.

No tiene la calidad moral para seguir usurpando la rectoría, pero… parece que cada vez se acomoda mejor al cargo y, los del Frente por la Autonomía tendrán que esperar para mejores tiempos.

O sea que, Návar tal vez se sale con la suya y se queda hasta el 2018, o quizá más allá si la base se lo pide.

Un día de septiembre, antes de asumir el mando, el doctor José Aispuro advirtió: “Tanto Apolonio como Óscar Erasmo tendrán que dejar el Tribunal y la UJED”. Betancourt ya se fue y al parecer sin pasar por el arco detector de raterías, y Óscar Erasmo está encaminado a reinstalarse y, también, sin rendir cuentas.

——————————

Alguien que me explique: ¿Con la elección de Jaime Mijares Salum como presidente del Consejo Coordinador Empresarial se resuelve todo lo de la posesión y malabareo de los terrenos del Hampton Inn?

Extraña la circunstancia o de plano fue un madruguete contra el gobernador José Aispuro Torres, pues el mandatario sabe que en la enajenación y compra de los terrenos del DIF y el Centro de Salud hubo mucho de “magia”.

Aseguran los que saben que se fingió licitar la venta para entregarle los terrenos a los Mijares, casi casi a precio de… una sonrisa.

Alguien pensó que al levantarse en el predio el pomposo hotel Hampton Inn la propiedad se quedaría a la administración estatal, pero… vaciladas, pues las tranzas por las que se regaló el terreno están ya oficializadas, o por lo menos permitidas y autorizadas por la administración pasada, y parece suficiente o que es la última palabra de tan descarado atraco a los duranguenses.

——————————

El vídeo de #LordPistolas que subimos a Facebook el martes pasado superó hasta este sábado los seis millones 500 mil personas alcanzadas. Se consolidó como el material más visto en nuestra web y nuestras redes sociales de todos los tiempos.

La cantidad exacta de vistas del violento material llegó este mediodía a 6’542,378, la más alta de cuanto hayamos publicado en nuestra web y nuestras redes. El material que más se consultó antes en nuestras plataformas era de 6.3 millones en septiembre pasado y de 6.1 millones nuestra cobertura del bloqueo y desalojo de PEMEX en la primera semana de enero.

El mismo martes que montamos el vídeo a Facebook, alguien bautizó pronto al abogado disparador como #LordPistolas y el material se viralizó hasta superar esta tarde los 6.5 millones.

Y no es todo, puesto que el vídeo sigue siendo consultado por internatuas de Durango, México y el mundo, de modo que es fácil deducir que está muy cerca de llegar a los 7 millones, algo nunca visto, al menos en nuestras plataformas virtuales.

Las señales digitales de Contacto hoy se consolidan así, y por mucho, como las más consultadas de internet en Durango de todos los tiempos. Los primeros, decían los clásicos, siempre serán los primeros.