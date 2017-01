“Siete días de Grilla”

O sea que, el monstruo no es como lo pintan. Donald Trump es un gran vendedor al que seguramente le podrá si no le compramos sus productos. Lo quiere todo barato, pero eso no es posible, no se puede regalar nada.

Y como el gran comerciante que es y nos pintó ayer Carlos Slim, también es seguro que ha de poderle si le vendemos nuestros productos a como nos da nuestra tiznada gana.

Será el muy presidente de los Estados Unidos, pero nosotros somos sus vecinos, quizá el mejor de cuantos tiene, precisamente por la vecindad que nos une y por tanto hermano nuestro viviendo allá.

Somos dos pueblos hermanos, hermanados por la historia, por los tiempos, por el comercio, por el deporte, por el espectáculo, etc., etc., que no podemos distanciarnos uno del otro.

Trump quiere todos los empleos para los Estados Unidos, pero…los trabajadores norteamericanos no aceptan cualquier trabajo, y menos si se trata de sobarse la espalda bien y bonito. Muchos mexicanos, millones sí le entran a la chamba sin rajarse, y los patrones gringos solo quieren gente de ésa, que produzca, que levante la producción aun yendo contra su salud.

Me gustó el punto de vista externado ayer por Slim, el segundo o tercero hombre más rico del mundo, que por cierto es amigo de Trump, dado que desayunó o comió con el mandatario gringo apenas se confirmó su triunfo el pasado 8 de noviembre, y es uno de los pocos que han tenido ese priviliegio hasta ahora.

Son socios entre ellos, de modo que hablan el mismo idioma y se entienden de la mejor manera, lo mejor que le podía suceder a México en estos tiempos aciagos en los que no se veía la luz del túnel.

————————————

Todavía no se sabe qué hablaron ayer por la mañana Donald Trump y Enrique Peña Nieto, lo que sí se sabe es que tras el diálogo empezaron a aparecer signos positivos en nuestra economía que ojalá concluyan con la pacificación de los mercados.

Temen algunos que en la llamada telefónica Peña Nieto haya cedido a las pretensiones de Trump, quizá por eso no ha trascendido mucho de la plática, aun cuando Trump lo mencionó y reconoció que con el diálogo pudiesen cambiar las perspectivas.

Se dice que lamentaron ambos la cancelación de la entrevista fijada por el Departmento de Estado para el martes próximo, pero que acordarán una nueva fecha a la mayor brevedad.

Oséase que, mal mal no le fue a México con ese diálogo, aun cuando Presidencia de la República no haya informado absolutamente nada sobre la llamada telefónica.

————————————

Más oportuna no pudo ser la solidaridad del gobernador José Aispuro con el presidente Peña Nieto respecto a la cancelación de la entrevista para este martes. Es primero la dignidad y la fortaleza de México, dijo el mandatario estatal.

Aispuro, hay que reconocerlo, fue uno de los pocos gobernadores que hicieron pública su solidaridad con el jefe de la nación, no obstante que el origen partidista de uno y otro no sea el mismo, aunque ambos tengan relación con el PRI hace muchos años.

La cortesía política, eso sí, no tiene por qué estar reñida entre uno y otro gobernante, y menos si se trata de defender a la patria, por cuya razón Peña Nieto se vio orillado a cancelar la entrevista.

Además que, el presidente Peña escuchó por primera vez en mucho tiempo la exigencia de millones de mexicanos que le planteaban de diversas formas en redes sociales que respondiera con la cancelación.

————————————

Hace tiempo algunos diputados propusieron que el Registro Civil impida que los padres impongan a sus hijos nombres por los que luego, con el paso de los años, se avergüencen, pero…parece que de poco sirvió aquella sugerencia.

Una pareja acudió anteayer a una oficialía del Registro Civil de nuestra capital a registrar a su hija y le impuso por nombre: “Lady Rubí”. Háganme el maldito favor de entender el nombre que llevará esa pobre niña.

Lady Rubí es el “hashtag” con que la gente identificó en redes sociales a la famosa quinceañera de San Luis Potosí, pero ya un infeliz padre y una infeliz madre tuvieron la ocurrencia de imponerle ese “hashtag” como nombre.

No entiende uno cómo es que el Registro Civil permitió que esos tristes padres hayan impuesto esas palabrejas como nombre a su hija y por la que queda condenada por los días de su existencia a servir de risión a muchos.

No cabe entender de ninguna manera cómo es que una vacilada como es el “hashtag” la haya tomado alguien para imponer de nombre a su hija. Nada más falta que el infausto nombre también se lo impongan en la pila bautismal, pero si lo hace el sacerdote, entonces sí le damos la razón a Donald Trump. Merecido tenemos que nos trate a todos como mugre de la mugre, nacos, parrapas, ignorantes, violadores y hasta asaltantes.

————————————

Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido unas horas por ratero, por haber robado el dinero de los nuevoleoneses, pero pronto fue liberado por un juez, de los muchos que reparten justicia de acuerdo al sapo.

Y sí, a Medina lo acusaron de ratero, no de pendejo, porque para eso se hizo asesorar por uno de los mejores despachos del ramo en México, por lo mismo de los más caros y exclusivos de los grandes ladrones, puesto que nada más ellos tienen para pagarlos.

El día que apresaron a Medina las multitudes “coincidieron” que el mejor hombre para buscar por el PRI la candidatura al gobierno del Estado de México es Alfredo del Mazo Maza, otro de los grandes corruptos de este país, pues no hace mucho le ventilaron el crédito que autorizó siendo director de Banobras, y no pocos creen que el dinero sería para la campaña. No andan tan lejos de la verdad.

Y claro, los priistas soltaron amarras. Estalló el júbilo de todos los pueblos sobre la tierra, pues por fin el PRI tendrá un candidato que sabe entender, y bien a los mexiquenses.

Los tricolores dan por descontado que Alfredito saldrá nada más a pasear su palmito para hacerse del triunfo en julio próximo, que los mexiquenses son tan buenazos, o tan pendejazos, que nada más lo estaban esperando a él para salir a respaldarlo en las urnas.

Nadie en el PRI admite que los tiempos tricolores son los peores de toda la historia, en donde acaba de perder, y por zapatería, siete gubernaturas y está por perder otras tres más, aparte de la Presidencia de México.

Aun cuando en el PAN y el PRD, aunque no vayan en alianza, estarían por diseñar una estrategia parecida a la usada el año pasado en las victorias panistas, y que la aplicarían puntual en todo el estado de México, por lo menos para no presentar la facilidad que eternamente presentaba la oposición ante el ladrón tricolor.

————————————

Antes Óscar Erasmo Návar aseguraba que permanecería al frente de la UJED hasta el 2018, pero ayer publicó información en la que acordó con la junta directiva los proyectos universitarios para los próximos 30 años.

O sea, siguen mandando en la Universidad, don Toño y don Rafa, no obstante que ambos tienen cuentas pendientes con Rosario Castro Lozano y por los que, se sugiere que pronto estarían llamándolos a declarar.

Extraña que el mismo gobernador José Aispuro aseguró un día de septiembre que Návar tendría que rendir un informe detallado de cómo se han gastado los dineros en la UJED y, hasta después, se vería la posibilidad que se quede.

Pero, ni ha rendido cuentas, sino que las cuentas han ido saliendo por ahí en la clandestinidad del rateriaje que se ha perpetrado contra la casa de estudios, y ya montado en gastos, ahora sugiere que extenderá su mandato hasta 2030.

Han de disculpar, pero de plano no se le entiende nada a esto que se supone está viciado de origen, pues Óscar Erasmo llegó a la UJED gracias a una absurda orden externa, y no por decisión del órgano máximo de poder en la casa de estudios que es el H. Consejo Universitario.

————————————

Carmen Villalobos, la secretaria general del Sindicto de los Tres Poderes asegura que la Dirección de Pensiones del Estado siempre fue utilizada como “caja chica” por los gobernadores y mire que…pues cómo contradecirla.

Estamos absolutamente de acuerdo con Carmelita, ésa es la realidad de la Dirección de Pensiones, pero en estricta justicia, se quedó corta. Le faltó.

La Dirección de Pensiones, las tiendas, las farmacias, el velatorio y el panteón El Sabino fueron la caja chica de muchos gobernadores y de sus pandillas, pues todos los allegados al gobernador se despacharon con el cucharón, por eso está quebrada.

Hoy que está tronada la dependencia, se consumó lo que parecía imposible, pues el gobernador José Aispuro, que la dirigió, asegura que creyó que nunca llegaría a ese extremo, que nunca se acabarían el dineral de que era dueña la oficina.

Y lo que todavía parece mucho peor, que a pesar que se tiene la absoluta seguridad que en Pensiones se surtieron bien y bonito, de lo lindo, más de un ladrón de cuello blanco, parece que fue “jale limpio”, que no hay forma de llamarlo a cuentas y ni siguiera, o cosa imposible, pensar en obligarlos a que regresen lo robado o de menos parte de lo sustraído.

————————————

Están cercanos los tiempos de calor en Durango y con ellos las pestilentes tardes y noches provenientes de las lagunas de oxidación para los vecinos del poblado La Tinaja.

Llevan diez años pidiendo la intervención del municipio, particularmente las de Aguas del Municipio para que les termine con aquella calamidad, pero…¡¡¡ni esperanzas…!!!

Una comisión de vecinos de La Tinaja estuvo en nuestra redacción para exigir la intervención del municipio, de Aguas del Municipio, de alguna de las oficinas sanitarias, del medio ambiente o de ecología, pero…ya se cansaron de pedir la ayuda.

El problema, aseguran los vecinos, es causado por los desechos que vierte en las lagunas la fábrica de lácteos de Wallander, pues los ácidos y químicos no permiten la “aireacion” de las aguas negras de manera natural. Es problema pues, de Aguas del Municipio, pero…

Hemos insistido ante Aguas del Municipio y otras dependencias ligadas al medio ambiente, pero nada se logra, pues está por llegar una nueva temporada calurosa y un nuevo tormento, pues nadie ha podido obligar a la fabrica que lleve sus desechos a otra parte, y no a las lagunas. Aseguran los vecinos que han presentado quejas ante otras dependencias estatales y federales, visto el evidente daño ecológico ahí resentido, pero todas sugieren que el problema es municipal y que en primera instancia debe atenderlo el municipio, solo que… para el municipio no es importante.

————————————

Todo está dispuesto para la presentación el lunes próximo del libro Saetas, de Enrique Arrieta Silva, que ocurrirá en el auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica de la Corte, ubicada en Aquiles Serdán y Zarco del centro histórico de la capital.

La nueva obra literaria del irreverente revolucionario Arrieta Silva, es conformada por las “Saetas” publicadas en el periódico Contacto Hoy en los últimos diez años y será mostrada a los amantes de las letras y del sarcasmo este lunes por la tarde.

Las Saetas, para quienes no las han leído, son la filosofía extensamente corta del día, donde el autor se burla de todos, del presidente para abajo, pasando por el gobernador, el alcalde y cuanta fauna cuestionada en nuestros días por sus enfermos afanes por el dinero ajeno.

Arrieta se burla de los vivos, no se diga de los muertos, y hasta de la muerte, a la que, no obstante su empeño irreverrente, nada más le pide que si ha de venir, que de la vuelta, que se ocupe de otros por ahora, pues está pendiente la Saeta del día, dado que a pesar de la facilidad para redactarla, se lleva su tiempo, al fin que las cosas que valen la pena son tardadas, si no, pues cualquiera las haría.

Los invitados a la presentación de la obra son todos los amantes de las letras, de la ironía, del sarcasmo, de la burla decente y respetuosa, del ceremonioso y único estilo de pitorrearse de los políticos ladrones sin ofenderlos.

El “General Arrieta”, como gusta que le llamen al autor, se burla hasta de sí mismo, de su vida, de su pasado, de sus narices, de su pelo, etc., etc., que no lo haga de los políticos rateros, del indecente, del desvergonzado, del cínico.

La del lunes próximo a las 18:00 horas, será una tarde ilustrativa que ojalá pudiesen aprovecharla aquellos que aún sienten atracción por las letras, por el arte del decir y del hacer.

Habrá vinillos y canapés para todos, especialmente para los que lleguen temprano, porque los que lleguen “barridos” no alcanzarán acomodo en el auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica, que aunque no es pequeño, resultará insuficiente para albergar a los muchos amantes a las letras que quieren saber más de la nueva obra de Arrieta Silva.

————————————

Esta noche los amantes del tenis disfrutarán de un enorme platillo cuando se disputen la final del Australian Open 2017 los históricos Roger Federer y Rafael Nadal, que otra vez, hace 8 años, ya pelearon la supremacía australiana.

Roger y Rafa chocaron en enero de 2009 y venció el español en 5 tórridos sets, de manera que el súper juego será una revancha para el suizo que, viene de un breve retiro que lo alejó de las canchas por no menos de seis meses.

La disputa del máximo trofeo australiano ubica tanto a Federer como a Nadal como los mejores tenistas de muchos tiempos, por no decir de todos los tiempos, pero los números los ubican en algo diferente a lo que conocemos.

La final femenil entre las hermanas Venus y Serena Williams, también marcó el certamen como único, puesto que hasta ahora nunca se habían enfrentado las consanguíneas por la supremacía en tierras de Oceanía. Ganó Serena, la menor a la mayor, Venus, en dos sets que sin duda marcaron un hito en los tiempos modernos del tenis internacional.