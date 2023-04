Siete Días de Grilla

No obstante que la Suprema Corte anuló la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desobedecer al alto cuerpo colegiado.

Un precedente por de más lamentable, puesto que las conclusiones de la Suprema Corte no son atacables ni negociables. Se acatan y punto, guste o no a los demás. Eso mandata nuestra ley suprema.

El jefe de la nación, sin embargo, ha encendido las pasiones al no solo ordenar se desobedezcan las indicaciones de la Corte, sino que de ser preciso ya no se les conteste las llamadas telefónicas.

Pidió que se mantenga todo como se había dispuesto en la regla propuesta por la iniciativa de la exdiputada duranguense Yolanda de la Torre, y que los mandos sigan exactamente igual como lo dispuso el mandatario.

La Corte, sin embargo, declaró inconstitucional la iniciativa aprobada por contravenir el Art. 21 de nuestra Carta Magna. El alto cuerpo colegiado invalidó la reforma en virtud de lo dispuesto por el mismo presidente López Obrador, al precisar que la Guardia Nacional seguirá siendo coordinada por mandos civiles y los guardias tendrán que seguir operando fuera de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La declaratoria de inconstitucionalidad se resolvió en la Corte por contravenir la orden presidencial de que la Guardia Nacional tendrá que seguir siendo coordinada por mandos civiles y en instalaciones propias.

La tragedia que casi acaba con una familia de la Ciudad de México en la súper fraudulenta carretera a Mazatlán dejó tres muertos y dos lesionados por el fuego que además consumió el vehículo en que viajaban.

El horrendo episodio ocurrido el viernes antepasado en uno de los túneles del maltratado camino al puerto todavía está fresco. Las heridas tardarán mucho en sanar y ojalá que nos pongamos las pilas y logremos que la Federación arregle de una vez por todas ese gran fraude.

Trascendió que el único que levantó la mano para sumarse a la molestia de los duranguenses y de muchos mexicanos que han tenido la desgracia de cruzar ese camino de la muerte es el diputado Juan Carlos Maturino Manzanera.

Sugiere el legislador panista que nos unamos, que formemos un bloque y le demos el poder necesario para que el Gobierno Federal nos escuche y repare esa gran falla.

No es exagerado decir que el camino todo es un gran fraude, que no es ni aproximado a lo que se pagó, a los cuarenta mil millones de pesos que gastó la Federación, pero una buena parte del presupuesto se lo robaron y de eso ya no hay duda.

Ojalá que la disposición en que está el diputado Maturino Manzanera la aprovechemos y hagamos el ruido suficiente para que se arregle ese camino que no nada más es para los duranguenses, sino para mexicanos de todo el país y hasta para extranjeros.

Y que se revise de la misma forma todo lo relativo a las rampas de frenado, que no son sino rampas de la muerte en las que los vehículos terminan destruidos y no pocas veces pierden la vida los choferes y, aparte, deben pagar una millonada a CAPUFE “por utilizar la rampa”.

Nada más para que no se nos olvide dónde estamos parados, subrayemos buena parte del comentario de hoy de Jorge Ramos en los diarios del Grupo Reforma en los que precisa los muertos en Estados Unidos y en México.

Murieron 30,971 personas en nuestro país, por 20,200 de los fallecimientos violentos registrados en el vecino país del norte, y eso que los Estados Unidos tienen una población tres veces mayor que la nuestra.

Los abrazos, definitivamente, no funcionaron frente a la violencia.

Y no solo eso, sino que no aparece por ninguna parte algún plan, proyecto o idea sobre cómo encarar o tratar de disminuir los ríos de sangre que corren por las calles.

Miles de bardas en la periferia de la ciudad están pintadas con motivos electorales lo que advierte que estamos ya en campaña hacia la Presidencia de México.

Se trata, claro, de actos anticipados de campaña que por lo mismo debían cancelarse, no son tiempos de promoción, pero… todo mundo finge demencia o mejor se voltea hacia otra parte para no ver la ilegalidad.

Las bardas están pintadas con colores y motivos morenistas, dizque están en busca del candidato, pero haciendo una campaña ruidosa que nadie quiere escuchar y que tiene pretensiones superiores.

Las cuatro “corcholatas” que pretenden la candidatura presidencial piensan engañar a los mexicanos diciéndoles que están en “campaña interna”, no en campaña constitucional, pero la susodicha campaña está ya desbordada, con una intensidad que nada le pide a las campañas formales. El gasto, de menos, se ha desbordado, y eso que nada más es una campaña interna, nada tiene que ver con la petición del voto a los mexicanos, ahora “solo se promueve el voto interno en Morena…”.

Una muy respetable lana se ahorrará la Secretaría de Educación con la cancelación de pagos para los casi 1,500 “maestros fantasmas”, que cobran como si trabajaran, aunque hace años que no se hacen presentes en su centro de trabajo.

Ya dijimos que en infinidad de casos los directores u otros compañeros de trabajo firman o “checan la tarjeta” del compañero que brilla por su ausencia y eso se acabó. Ahora, les guste o no les guste, no recibirán un quinto quienes no se apersonen a su centro laboral.

Hay decenas, por no decir cientos o miles de “maestros fantasmas” que nunca trabajan y sí se les deposita puntualmente y cada quincena un dinero que no desquitan.

No pocos se hallan en Estados Unidos, otros hasta al otro lado del mundo. Se encuentran en otras partes del orbe y hasta allá se les manda su dinerito por el que nadie sabe quién autorizó se les pagara, mientras acá sus solidarios compañeros firman la lista de asistencia o checan la tarjeta de los compañeros ausentes.

El asunto es que terminó te quería, pues ya les descubrieron el teatrito y no se pagará un peso a quien no confirme dónde y a qué horas trabaja.

Es de suponer que quienes les firmen o sellen su tarjeta serán tan responsables como los ausentes y el castigo les viene directo y, como en la danza: parejito… parejito.

Las oficinas de turismo estatal y municipal de Durango están trabajando con avances importantes la posibilidad de que nuestra capital tenga más vuelos hacia distintos puntos del país, pero…

Ojalá que en el mismo sentido pidieran a los dueños o responsables de las aerolíneas que le pongan tantita creatividad al asunto y traigan más rutas, pero con mayor aceptación, con costos más bajos para que la gente utilice esas rutas, porque con los precios de esas aerolíneas sale más barato irse caminando, o por tierra, pues luego le agarran grano.

Es el caso del vuelo Durango-Dallas, de American Airlines, que en días pasados llegó a alcanzar un precio absolutamente exagerado y por de más prohibitivo: 22 mil pesos viaje redondo, cuando el vuelo a Madrid o Barcelona está en 12 mil pesos, cuando mucho.

Qué pasa con esos precios inalcanzables, que a la vuelta de unas semanas ya nadie ocupa rutas por lo prohibitivo, y la empresa tiene que cancelar operaciones por razones obvias. ¡Así es..!

Unos días después de que se aprobara en el Senado de la República la creación de un padrón de deudores alimentarios, así como que se propusiera que quienes estén en tal lista no puedan ocupar cargos de elección popular, ya empezaron las presiones para que estos temas sean enviados a la “congeladora”, como suele decirse cuando iniciativas de leyes y reformas son enviadas de nuevo a las comisiones, aparentemente para realizar un análisis más amplio.

Lo cual aunque no deja de ser lamentable, tampoco resulta una sorpresa, no solamente por la presión que pueden ejercer quienes incumplen con esta obligación, que pueden ser incluso integrantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, sin negar la posibilidad de que haya interés en distintos personajes por no permitir que avance tal propuesta.

A pesar de que con ello se perjudica principalmente a niñas y niños que tienen derecho a recibir una pensión para su alimentación, ya sea por parte del padre o de la madre, según sea el caso, aunque sin duda la mayor presión procede de hombres que pueden verse afectados por una nueva medida que los obligue a cumplir con sus obligaciones.

Se trata de una situación que se puede observar no solamente en la Cámara de Senadores, sino también en la de Diputados a nivel federal, y en los mismos congresos locales, pues no hay que olvidar que cuando se presentó por primera vez una iniciativa en este sentido, por parte de la entonces diputada Alicia Gamboa, fueron sus mismos compañeros de bancada quienes impidieron que llegara al pleno, con distintos argumentos, tal como sucedió con otros intentos que hizo la misma legisladora.

No cabe duda, aún queda mucho por hacer en temas como defender los derechos de niñas y niños, los más afectados en este tema, así como también en una mayoría de mujeres convertidas en jefas de familia, que después de pasar por un verdadero calvario para recibir la pensión alimenticia determinada por un juez optan por abandonar el reclamo de este derecho, para enfrentar ellas una responsabilidad que le corresponde también a los padres de los menores y que con toda comodidad omiten, ante la complicidad de un sistema que pareciera que los protege.

Suponiendo sin conceder que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum sean los candidatos a la Presidencia de México, él por la oposición y ella por Morena, el canciller le saca una respetable diferencia de 5 puntos.

Respetable, decimos, pero de ninguna manera definitiva. El problema es que para que las cosas se inviertan, es decir, que Ebrard sea desplazado por Claudia, tendría que sumar nada más ella y que Marcelo se quede con los brazos cruzados.

El secretario de Relaciones Exteriores puntea con 50.4%, por 45.5%, según la mercadológica LaEncuesta.mx.

O sea que, sin lugar a dudas, Marcelo sería mejor prospecto que Claudia no nada más en Morena sino también en la oposición. Tendría una mayor aceptación que los que opinan favorablemente hacia Sheinbaum.

Son suposiciones “descabelladas” para muchos, aunque tienen que considerarse para el caso de que Ebrard no sea el abanderado de Morena, porque tendría en la oposición un extraordinario refugio.

O sea, para no adelantarnos en elucubraciones fantasmagóricas, el carnal Marcelo parece consolidarse en la punta.

La ministra Yasmín Esquivel no es ni licenciada mucho menos doctora en Derecho. Es impropia su presencia en el alto cuerpo colegiado, aunque la UNAM ya aclaró que hizo fraude para obtener sus títulos de licenciatura y doctorado.

Esquivel, valiéndose de las influencias de que disfruta en la Suprema Corte, ha hecho de todo para salirse con la suya y echar por tierra cualquier acción de la casa de estudios.

No hay duda, Esquivel no es ni licenciada ni doctora, pero de las influencias evidentes se ha valido para alargar su estadía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que debió renunciar hace mucho.

Es lamentable lo que sucede en torno a la “ministra” Esquivel, puesto que a estas alturas medio México y medio mundo sabe ya de su gran fraude educativo por el que llegó a la Corte.

El escándalo no hubiese escalado tan alto si la “ministra” se separa del tribunal supremo inmediatamente que afloró el escabroso asunto. Las evidencias en contra de Esquivel son inocultables, hace tiempo debieron llegar a una conclusión, pero el proceso de destitución se ha alargado en base a una serie de argucias legaloides usadas por la propia Yolanda. El problema es que a medida que se alarga el asunto, más personas se enteran de los títulos balines de la “ministra”.

Mucho muy interesante la carta que transita en redes sociales en la que el extinto Fidel Castro aconseja al también desaparecido Hugo Chávez cómo gobernar, otros dicen que… cómo desgraciar a Venezuela.

“El poder del pueblo está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria…”, dijo el malogrado comunista mandatario de la isla por más de 60 años.

Luego, precisa: “Inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos…

Tu verbo es simple, eso les llega muy bien pues tú tienes la salsa que hace falta, emociónales, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser endencido (?) de poder y poder.

A los que se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre”, insiste Castro.

“Por todos los medios -remarca- mantén mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado como mínimo a la Fiscalía y al tribunal.

Compra a todos los militares, con ropa y equipo, todos los que tengan comandos ponlos donde hay bastante dinero.

Corrómpelos para lograr la felicidad…”, puntualiza.

O sea ¿cómo? ¿En qué país es posible adaptar estos consejos del “súper millonario comunista” Fidel Castro Ruz?

Ya que, si quieren, compárenlo con el México de nuestros días y con la brutal riqueza en que se desenvuelven nuestros soldados, la abundancia en que navegan y las escapadas de los jefes castrenses en aviones militares por los puntos más interesantes del mundo.

Sabido el resultado del primer y único debate entre las candidatas al Estado de México, Delfina Gómez por Morena y Alejandra del Moral por el PRI, se advierte que ganó la priista a razón de 33-4.

O sea, Alejandra le puso una fábrica de patines a Delfina para que se deslice en lo que resta de la campaña. Explicado de otra manera, la tricolor barrió con la morenista que quedó en el más puro y lamentable ridículo al sacar el “apoyo moral” plasmado en algunas tarjetitas de las que nunca se salió. La conductora pidió mostrar su opinión sobre los distintos temas programados en el debate, y Delfis no pudo más que leer los cartoncitos.

Claro, falta que ese acierto de la priista Del Moral se consolide en los meses que le restan a la campaña y de aquí a entonces todo puede pasar, todo.

Sobre el proceso en Coahuila, digamos que tal vez los que mueven los hilos dispusieron la candidatura del locuaz Armando Guadiana Tijerina precisamente para que gane el PRI. Vimos también el debate en el vecino estado y, en serio, fue una vergüenza ver a ese señor “debatir”. Le hacían la pregunta que le correspondía y fingía demencia respondiendo cualquier otra ocurrencia.

No podemos adelantar quién ganará, pero sí decir que el senador sombrerudo no llegará ni a reintegro, qué manera de suplir el conocimiento con la habilidad para acudir a otra cosa.

