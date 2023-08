Testamento podrá ser realizado en Braille

Las personas que tienen una discapacidad visual, al momento de elaborar su testamento, tendrán la posibilidad de solicitar que sea redactado en lenguaje Braille, que les permita conocer el contenido del documento, señaló el diputado del PAN, Fernando Rocha.

Dijo que actualmente se trabaja en beneficio de los grupos vulnerables, para lograr que las personas que tienen una discapacidad visual puedan realizar su testamento en el lenguaje Braille, “vamos avanzando, sería mentida decir una cifra de personas que pudieran estar en esta situación, pero sí avanzamos, se incluye a todos los sectores”, dijo.

Agregó que con frecuencia los ciudadanos buscan a los legisladores para pedirles asesoría, orientación ante alguna situación que tienen, “la verdad es que ahorita hay muchos casos en la ciudadanía duranguense, muchos problemas que familiares en lugar de dejar un bien, dejan problemas por no hacer un testamento”, dijo al recordar que está por iniciar septiembre, que es el mes del testamento, pero no que no existe la cultura entre los ciudadanos de realizar este documento.

El legislador recordó que durante un recorrido que realizó en un fraccionamiento de la capital en esta semana, “ahí nada más, en tres domicilios traían un problema, lo lamentable que se dan casos entre hermanos, que lo que debe prevalecer es amor y unidad, están peleando ahorita porque no se ponen de acuerdo por temas de herencias, que desafortunadamente sus progenitores no realizaron su testamento”, dijo, al invitar a la ciudadanía para que aproveche en septiembre para elaborar este documento y que si no deja un bien tampoco deje problemas.

