+ Samuel García casi pierde gubernatura de NL

+ La candidatura presidencial acabó en nada

+ Aparte, hay un gobernador interino quiera o no

+ Claudia Sheinbaum arriba de Xóchitl Gálvez

+ Parejeras las semifinales del futbol mexicano

“Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar…”

Benito Juárez García

La fuerza de la ley se impuso sobe el capricho del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que intentó pasar por todo orden establecido a nivel local y nacional. La regla dice que no puede regresar a la brava, como quiere él…..FUERA.- Samuel, aunque es el gobernador electo, no es el gobernador de hecho, porque el Congreso del Estado designó un interino y ese debe permanecer en el cargo hasta que la Legislatura dé por terminada la licencia…..ÓRALE.- García, en los hechos perdió hasta la gubernatura, por el solo capricho de ir a buscar la candidatura presidencial, pero por hacerlo a su manera, con sus reglas y sus necedades. No es para siempre, claro, pero por lo pronto debe ejercer el designado por el Congreso, y si Samuel se emperra y sigue pasándose la decisión legislativa por el arco del triunfo, será sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que, así de entrada, Samuel García perdió la candidatura y perdió la gubernatura, por lo pronto, por no saber respetar las leyes. Regresará al mandato, sí, pero ahora él tiene la urgencia de regresar, dicen, para tapar un errorcillo matemático de alrededor de muchos millones de pesos del gobierno de Nuevo León que nadie sabe explicar dónde quedaron. Quizá por eso Samuel insistió siempre en que el interino fuera uno de sus afines, justo para tapar ese probable “agujero negro” en su administración…..PROYECTO.- Tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social planes para construir un hospital en forma en el municipio de Lerdo, pero se pasa de largo frente a la inoperancia de la clínica hospital No. 1, que hace muchos años dejó de operar adecuadamente, particularmente desde 2016 cuando sufrió las inundaciones de septiembre, lo mismo que la clínica del ISSSTE. Ambos puestos médicos, sobre todo los quirófanos, se infectaron de forma brutal. Entonces los expertos sugirieron el cierre inmediato de los dos edificios que ya cumplieron el tiempo para el que se edificaron y piden a gritos un remplazo nuevo, no reparaciones ni cambio de puertas y ventanas…..NUMERITOS.- El Ing. Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido en que las encuestas no sirven para hacer ganar en las urnas, que no deben considerarse como tal, el caso es que hoy los periódicos del Grupo Reforma dan a conocer un estudio realizado en el país en el que precisa que Morena y Claudia Sheinbaum tienen una posibilidad de triunfo del orden de 46%, por 25% de Xóchitl Gálvez. Aunque Samuel García decía que ya había rebasado a Gálvez, apenas llegó al 14% en los diez y únicos días que hizo campaña. O sea, para nuestro gusto son normales los números, puesto que no es poca cosa contar con el respaldo presidencial, aun cuando la oposición tiene en sus manos un racimo de bombas mediáticas con las que pegará no solo a Claudia, sino al mismo jefe de la nación. Aparte, estamos en precampaña, y todavía no empieza el golpeteo, las patadas a las espinillas y los piquetes de ojos que veremos ya pronto, muy pronto. Lo cierto es que Claudia lleva una muy buena delantera sobre Xóchitl…..URGENCIA.- Movimiento Ciudadano tiene que decidir pronto sobre su futuro inmediato, nominar un nuevo candidato o de plano sumarse a Morena, como dicen que ya está alineado, o plegarse al Frente Amplio por México. Aun cuando para los más MC está comprometido con el presidente a quitarle votos a Xóchitl, en tanto que ella ha abierto de nuevo las puertas a las cúpulas emecistas para sacudirse el rango de “paleros” que ya les endilgó más de uno luego de la rabieta del gobernador de Nuevo León con licencia …..TRISTEZA.- Nada más desagradable que saber que Israel volvió a aplastar a Hamas en la Franja de Gaza no obstante la tregua de cuatro días para intercambiar rehenes. Nuestra apuesta, como la de la mayor parte del mundo era que esa tregua se extendiera en el tiempo, pero…Israel asegura que el grupo rebelde palestino rompió el pacto y por eso se reanudaron los bombardeos, pero que ya no dependió de ellos. Ojalá que acaben orgullos, se alcance la sensatez y regrese la paz a Medio Oriente, especialmente en las fiestas de fin de año. Así sea…..ORDEN.- Apenas estamos en 4 de diciembre y la circulación vehicular está a todo lo que da en los distintos rumbos de la capital. Y nosotros volvemos a pedirle a nuestros lectores que de ser preciso se abstengan de transitar por las arterias más conflictivas, porque todo mundo anda eufórico por las fiestas que vienen, pero pareciera que en todos sube la adrenalina a tope para hacer sus movimientos y ante cualquier incidente menor vienen las discusiones y los mad…erazos sin ninguna necesidad…..APROBADO.- América-San Luis y Pumas-Tigres serán las semifinales del futbol mexicano. Persisten las perspectivas favorables para águilas, luego pumas, después tigres y al final San Luis, pero al final cualquiera puede alzarse como el nuevo monarca del futbol mexicano…..PILLINES.- Les platicamos antier algo de lo que sucede a Contacto hoy, que ignoramos con qué objetivos la gente que hace encuestas y síntesis informativa nos está mandando hasta la cola de las clasificaciones a pesar de que somos superlíderes en todos los casilleros, en todos, pero ya le vamos entendiendo a las razones, de todos modos volvemos con la aburridora de que “los primeros, siempre serán los primeros, y esos somos nosotros en Contacto hoy…”, lo saben nuestros más de millón de seguidores en las distintas plataformas. Nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

