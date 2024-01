+ También fabricarán aquí estaciones de carga SEV

+ Traerá otros 3,400 millones de inversión directa

+ Utilizará energía solar para consumos más limpios

+ Además de unos 600 empleos directos bien pagados

+ El FAM se la jugará con Rocío Rebollo y Gina

“Otra inversión de Solarev para Durango con cientos de empleos bien pagados. Esteban nos está acostumbrando a buenas nuevas…”

Anónimo

Solarever, de procedencia china, trae una segunda gran inversión a nuestra capital, anunció el gobernador Esteban Villegas, al dar a conocer la planta que fabricará las estaciones de carga de los autos SEV…..APROBADO.- El mandatario estatal, acompañado del CEO de SEV Solarever, Simon Zhao, explicó sobre la nueva planta que viene a la capital, que será precisamente la que fabrique las estaciones de carga para los autos que también se fabricarán acá…..CONFIANZA.- Solarever traerá igual que SEV una importante inversión, alrededor de 3 mil 400 millones de pesos, que a su vez generará unos 600 empleos y otro importante volumen de actividad económica para la entidad por la generación de diversas manufacturas con las que operará Solarever…..ACCIÓN.- Rescata su palabra el mandatario estatal con el anuncio, y adelanta que la dinámica en que ha entrado Durango no se detendrá con las dos fábricas automotrices. Se está cerrando tratos con muchas otras empresas de orígen asiático que también están buscando instalarse en nuestra capital gracias al nearshoring, que es el boom industrial en nuestro país en estos tiempos…..OPORTUNIDAD.- Justo, sobre la necesidad de instalarse en Durango capital, existen algunas 400 grandes firmas buscando operar desde puntos cercanos al mercado más grande del mundo, los Estados Unidos y Canadá. No es cosa sencilla, advirtamos, puesto que en el país existe un jaloneo importante del Norte de la República contra estados del Centro, precisamente para atraer muchas de esas fábricas y andan buscando espacios adecuados en Hidalgo, Morelos y Edomex, y para acá voltean poco, aunque ahí es definitiva la promoción que está haciendo el gobierno estatal para cautivar esas inversiones y empezar a resolver los problemas por falta de empleo, que ya empieza a notarse. Ya podemos ver a distintos negocios solicitando diverso personal, dado que dentro de un mercado natural, ante la llegada de otras opciones, la gente empieza a moverse en busca de mejores salarios, precisamente lo que se pretende con las nuevas fábricas. Esto es, preparémonos para cosas mejores, para hallar mejores opciones laborales y escolares, porque al tiempo, las escuelas profesionales se están adaptando al fenómeno industrial que se registra, y pronto ofrecerán diversas carreras para preparar mejor a los estudiantes, a fin de que puedan incorporarse a las distintas esapas de la fabricación, sin duda, lo mejor que le pudo suceder a Durango, puesto que se esperan mejores cosas, mejores inversiones, que a su vez abrirán el abanico de posibilidades para las diversas generaciones, en las que sobra remarcarlo: Sobresaldrán los mejor preparados…..CRISIS.- Otro medio de comunicación, el canal local de Televisa, está cerrando sus puertas. Trabajará hasta este fin de mes y luego cerrará para no volver jamás, por lo menos en el corto tiempo y mientras no termine el desplazamiento que de todo tipo de medios está resultando ante el crecimiento desmedido de las redes sociales. Nos preocupa, como lo que pasó en EL SOL DE DURANGO, en EL SIGLO DE DURANGO, en EL DIARIO DE DURANGO y en otros portales citadinos que no hallan la puerta precisamente ante la virtual desaparición de la publicidad, que era el principal soporte de prácticamente todos los medios de comunicación. Y lo lamentamos, porque los clásicos sostienen que en la medida en que vayan desapareciendo los medios de comunicación, también desaparecerán las distintas libertades, y al final es lo que más preocupa, porque un estado sin contrapesos deja de ser eso para convertirse en una dictadura, que a su vez tenderá a dejar de gobernar o de impartir justicia, para permitir que los más gandallas se apoderen de todo lo posible…..TOUR.- Un grupo de duranguenses ligados a la cuestión turística se encuentra en Madrid, la capital de España, promoviendo a nuestra entidad. No sabemos cómo y bajo qué argumentos escogieron a esos promotores, porque seguros estamos de que quienes más conocen la entidad aquí se quedaron y pues, la información que llevan, desde luego que no va completa…..CARGADA.- Está lista la cargada a favor de Rocío Rebollo y Gina Campuzano para ir por el Senado de la República con la franquicia del Frente Amplio por México. Subrayar, sin embargo, que hace seis años Rocío perdió para el PRI la misma posición. Ojalá que la primera campaña le haya servido para hacer cosas distintas esta vez, pero tampoco queda duda de que se trata de las mujeres mejor posicionadas en este momento como para ir a senar por el frente. Cosa de armarles una mejor promoción para que los ciudadanos las conozcan mejor y puedan llevarse la información completa de ambas para asegurar acá el triunfo que tanto necesita la oposición y desplazar al Movimiento de Regeneración Nacional que, en el supuesto, también llevará damas en la contienda, de entre las que sobresalen Margarita Valdez, Sandra Amaya y Marina Vitela. Anoche, según el último recuento del proceso de selección, las cosas se movían. Por ratos a favor de Margarita, pero luego cambiaban las cosas para Marina y en un momento dado hasta Sandra figuró en primer lugar, pero lo único que podemos asegurar es que…de ahí podrá salir la fórmula. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactoho.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en cualquiera de las redes sociales, pues también ahí punteamos en todos los casilleros, aunque algunos de los que hacen síntesis informativa no lo acepten.

Saludos

