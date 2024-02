Futbolistas americanos en el mundo y cómo influyen en las apuestas

El continente americano tiene a un gran número de futbolistas repartidos por Europa y Estados Unidos. La calidad no pasa desapercibida para los mejores clubes y las Ligas nacionales más competitivas, que quieren tener en su grupo a los nombres con más caché, desde Ushuaia hasta Canadá. La reciente victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, que corona a la Albiceleste como campeona del mundo, ha reforzado la posición del fútbol continental en todo el planeta. Cada año, la presencia de jugadores argentinos, brasileños, mexicanos y de otros países de la región es habitual, tanto en las competiciones europeas como en la MLS.

La década del 2020 será recordada por el cierre de la carrera deportiva de Leo Messi, para muchos el mejor jugador de toda la historia. Tras muchos intentos, ‘la pulga’ logró ser campeón con su Selección. Y lo hizo a lo grande, con el triunfo en Maracaná ante Brasil para reinar en América y, año y medio después, con otra victoria de oro. Qatar encumbró a la Argentina de Leo Messi con el título mundial, tras un partido de altura ante Francia que se resolvió desde la tanda de penaltis.

La llegada de Messi al Inter de Miami, de la liga estadounidense, no ha hecho más que reforzar a un país que se está jugando mucho en lo futbolístico. Con la sombra de Arabia presente y la competencia de la Liga MX, la MLS necesita de estrellas para marcar la diferencia. A la llegada del astro argentino se suman las de otros compañeros suyos en Barcelona. Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets también comparten vestuario en el sur de Florida.

La incorporación de Messi ha subido exponencialmente las posibilidades del Inter de Miami de proclamarse campeón. Un club que no sabe lo qué es ganar la competición ve ahora como sus opciones son reales gracias a la participación de sus nuevas figuras. Las casas de apuestas deportivas representan el mejor indicador sobre la capacidad de un equipo y no hay duda que el Inter de Miami ha subido el nivel. De ser un club secundario a liderar las tablas de favoritos al título, con cuotas que no superan los 5 puntos.

El talento argentino también está presente en la Serie A italiana, donde Lautaro Martínez es el favorito, en todas las casas de apuestas, para ser el máximo goleador del torneo. La diferencia con sus rivales es abismal, ya sea antes de empezar el curso como durante el transcurso del mismo. No hay duda que se trata de un delantero de alto nivel, el más diferencial de la liga italiana, y así lo consideran las casas de apuestas. Quien apueste, a principio de curso, a que Lautaro es el máximo goleador multiplicaría su inversión por entre dos y tres. Elegir otro candidato implica optar a un premio que podría multiplicarse por seis o más.

Brasil es otro de los países, en este caso de la Conmebol, que más jugadores de alto nivel aportan al mercado internacional. En LaLiga compiten dos de sus mejores hombres, ambos en el Real Madrid. Son Rodrygo y Vinicius, piezas claves en el equipo blanco que fue campeón de Europa en 2022. Ambos son delanteros, si bien su relación con el gol no es muy estrecha. Es decir, hay futbolistas que marcan mucho más. En su equipo, el inglés Jude Bellingham. A él se suma Robert Lewandowski, 9’ del Barcelona; Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid o su compañero atlético, Antoine Griezmann. De esta manera, las apuestas a favor de Vinícius y Rodrygo sitúan a cuotas altas en la tabla de máximo goleador de la Liga.

Pese a estar entre los favoritos para convertirse en el jugador con más goles de la competición, tanto Vinícius como Rodrygo son piezas clave en el Real Madrid que sí que es aspirante a ganar el título. Las casas de apuestas no dudan al respecto y siempre sitúan al club del Santiago Bernabéu como el primer o segundo mejor posicionado para lograr el título de Liga. Su rival, evidentemente, es el Barcelona. Ambos copan, a principio de cada curso, todos los pronósticos referidos a la pelea por el título liguero. En ocasiones el Atlético de Madrid, antaño el Sevilla o recientemente el Girona han tratado, con mayor o menor éxito, de ponerse en su camino.

La presencia de futbolistas mexicanos en el exterior se ha reducido debido al crecimiento económico de la Liga MX. Los nacionales han visto como su propia competición puede ser el mejor sitio, para obtener un buen sueldo a la vez que crecen futbolísticamente. El regreso de Andrés Guardado, que ha militado durante 17 años en Europa, principalmente España; ha dejado a México huérfano de referentes en el extranjero. Este escenario, en cualquier caso, potencia notablemente la liga doméstica, que se confirma como una de las más potentes del continente americano.

